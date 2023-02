Pulso: la start-up que permite bajar de peso por WhatsApp Comunicae

jueves, 16 de febrero de 2023, 11:03 h (CET) La start-up barcelonesa Pulso aplica una nueva tecnología para contar calorías y ofrecer experiencias de psicología nutricional a sus usuarios, a través de WhatsApp Creada por dos barceloneses, este 2023 ha nacido Pulso, la start-up que viene a revolucionar la manera en la que las personas que buscan lograr un peso saludable se relacionan con la alimentación y sus hábitos saludables.

El método de Pulso se basa en combinar la nutrición y la psicología para permitir a los usuarios crear hábitos a largo plazo, y que estos logren un cambio duradero.

"Somos lo contrario a las dietas milagro. No prometemos pérdidas de peso espectaculares en dos semanas, que luego generan un efecto rebote", afirma Javier de Erausquin, Co-fundador y CEO de Pulso. "Nuestro programa se basa en lograr crear hábitos saludables, aplicando la psicología y la nutrición, para lograr un peso saludable que nuestros clientes puedan mantener a largo plazo".

El Programa Pulso funciona íntegramente a través de WhatsApp. A través de un chat de WhatsApp, los "pulsers", usuarios del programa de Pulso, pueden registrar sus comidas y calcular sus calorías. Además, también permite registrar el peso diario, los pasos y el ejercicio físico diario.

A diferencia de las APP o aplicaciones de pérdida de peso, al ser a través de WhatsApp, Pulso permite un seguimiento diario mucho más fácil para el usuario. "A las personas hay que ponérselo fácil para mantener hábitos saludables. Todos entramos a WhatsApp decenas de veces al día y es mil veces más fácil contestar un WhatsApp que abrir una aplicación concreta varias veces al día", explica el CEO.

El ‘chatbot’ de Pulso hace que la experiencia sea 100% interactiva, por lo que es entretenido y cómodo hacer tu propio seguimiento. Pero no todo es tecnología; en Pulso combinan la tecnología con el trato humano. Cada usuario tiene asignado un Coach Personal que le asiste diariamente para alcanzar sus objetivos saludables.

"Es un concepto nuevo. Todo el mundo debe poder ser consciente de lo que come y debe poder saber si vive de forma saludable o no. Hemos creado un producto que permite que las personas puedan monitorizar sus comidas y hábitos desde su propio WhatsApp", señala Javier.

Pulso ya cuenta con un equipo de 4 personas, más otros tantos colaboradores y ya han ayudado a lograr un peso saludable a cientos de personas.

La previsión de la start-up es seguir creciendo este año 2023 y ayudar a cuantas más personas mejor a vivir de forma saludable. "En poco tiempo hemos crecido mucho y creemos que podemos ayudar a miles de personas a lograr sus objetivos saludables", concluye el Co-fundador.

