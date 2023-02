Sierra Leona revoluciona la participación femenina en la política y la economía

Las mujeres de Sierra Leona ahora tienen garantizado 30 % de todos los puestos políticos en el gobierno nacional y local, el servicio público y las empresas privadas que emplean a más de 25 empleados. Foto: Annie Spratt / Unsplash

FREETOWN – La nueva ley de igualdad de género de Sierra Leona, que estipula 30 % de presencia femenina en funciones públicas, en el parlamento y en posiciones ejecutivas empresariales, beneficiará a las mujeres con aspiraciones políticas, además de estimular el desarrollo, según analistas de este país de África occidental.

El presidente del país, Julius Maada Bio, promulgó el 19 de enero la nueva ley de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, conocida como Gewe Act 2022. La a norma revoluciona los cimientos tradicionales, que restringían la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida del país de 8,2 millones de habitantes.

Janet Bangoura, trabajadora administrativa de 35 años en la capital, Freetown, aseguró a IPS que «hace un año, solo albergaba el sueño de llegar a ser política porque el terreno de juego nunca ha sido igual para las mujeres”.

“Esto ha cambiado con la firma de la ley…, que garantiza al menos 30 % de participación femenina en el Parlamento y que al menos 30 % de todos los nombramientos diplomáticos sean ocupados por mujeres», consideró.

Además, la ley estipula que no menos de 30 % de todos los puestos en los Consejos Locales deben estar reservados a mujeres, lo mismo que 30 % de todos los puestos en la función pública y al menos 30 % de los puestos en instituciones privadas con 25 o más empleados. También amplía la baja maternal de 12 a 14 semanas.

Bangoura considera que esta nueva ley «sacude el estatu quo porque ha traído un cambio que las mujeres de mi generación no esperábamos. Ahora no tenemos más excusa que buscar nuestros sueños en el campo político. Sé que las cosas no cambiarán inmediatamente, pero se han puesto los cimientos para las que queremos romper el techo de cristal de la política».

No solo las mujeres están contentas de que el país haya logrado lo «impensable». Con la entrada en vigor de esta ley, sierraleoneses de todas las edades y sexos se alegran de que su país se haya adelantado a los países vecinos de la región de África occidental al tomar la delantera en dar igualdad a las mujeres.

Aunque en los países de la región se ha hablado de pactar una ley similar, el jefe de la oficina de ONU Mujer en Sierra Leona, Setcheme Jeronime Mongbo, dijo que los datos de septiembre de 2022 sobre la representación femenina en África Occidental son poco alentadores.

Ghana tiene 14,8 % de mujeres en el Parlamento, Gambia, 11,6 %, Liberia, 9,7 % y Nigeria, 7,2 %, citó el director de la agencia de Naciones Unidas para promover los derechos de la mujer. “Sierra Leona está a la cabeza», añadió Mongbo.

La ministra sierraleonesa de Asuntos de la Mujer y la Infancia, Manty Tarawalli, acogió con satisfacción la ley, si bien consideró que “ha llegado tarde… aunque más vale tarde que nunca”. Atribuyó la tardanza en aprobar la ley a la falta de voluntad política que existía antes. Esto cambió con el papel del actual presidente, y añadió que «el clima no era el adecuado en cuanto a la disposición de las mujeres y los hombres a este tipo de crecimiento…, hasta ahora».

Tarawalli afirmó que Sierra Leona es una sociedad africana «típica». «Conocemos cómo son las cosas, y para llevar a cabo ese tipo de cambio que realmente requiere una transformación y que sacude el statu quo, se necesita tiempo y comprensión tanto por parte de los hombres como de las mujeres para que se produzca el cambio», dijo la ministra. Reconoció que hubo dificultades iniciales para debatir el proyecto de ley.

Detalló que tuvieron que superar enormes obstáculos para poder cambiar «la conversación de basada en los derechos a basada en el crecimiento económico, y cambió orgánicamente a partir de nuestra consulta».

Al final, dijo la ministra en el cargo desde 2019, «los que se oponían pasaron a estar dispuestos y preparados para mantener la conversación».

Tarawalli opinó que la ley tenía que ver con el crecimiento económico destinado a convertir a Sierra Leona en un país de renta media, y añadió que «esto no puede ocurrir cuando 52 % de la población del país, que son mujeres, está fuera de la economía y de los puestos de liderazgo».

Señaló que la falta de voluntad de los hombres para promover a las mujeres cuando empiezan a entrar en empresas e instituciones es una realidad, y por ello era necesario poner en marcha estructuras para crear una red de apoyo a las mujeres que ocuparán cargos electivos para que sepan que hay ayuda para ellas.

Tarawalli afirmó que se adiestrará a las mujeres para que comprendan que «la capacitación económica no significa descuidar sus deberes como madres y esposas en el hogar, abandonando el cuidado de sus hijos y otras cosas que se espera de ellas”. “También haremos entender a los hombres que la capacitación económica contribuye a la comunidad y contribuye a Sierra Leona», añadió.

En un discurso antes de estampar su firma en la ley, el presidente Bio dijo que la nueva norma ha venido a abordar de forma integral los desequilibrios de género en el país.

Bio, en la presidencia desde 2018, destacó que las disposiciones de la ley prevén «la inclusión, la representación, la participación y una postura más sensible en materia de género». El presidente dijo que la promulgación de la ley significaba que ha llegado un gran cambio al país.

Se dirigió a las niñas sierraleonesas para decirles que «reciban una educación de calidad, trabajen duro y aspiren más allá de su imaginación a ser las mejores en cualquier cosa que hagan». «Con esta ley, rompemos las barreras a la representación parlamentaria y esperamos un parlamento más vibrante y diverso, con un mayor número de mujeres y de voces femeninas», destacó. “Al confeccionar sus listas de representación proporcional, insto a los partidos políticos a que vayan más allá del mínimo legal del número de mujeres», pidió.

Bio se mostró seguro de que la ley Gewe ha puesto al país en una senda irreversible para lograr una sociedad más inclusiva, igualitaria, justa, resistente, sostenible y próspera para las generaciones venideras.

Añadió que «con más mujeres en las papeletas, más mujeres votando, más mujeres ganando y más mujeres en el Parlamento, la política del país y el futuro de Sierra Leona mejorarán». También dijo estar esperanzado en que la ley impulse que haya más mujeres en el liderazgo y la política y más hombres que apoyen y reconozcan el estatus central de la mujer. Además, Bio cree que la ley garantiza a las mujeres la igualdad de acceso al crédito y a otros servicios financieros.

Para hacer efectiva la ley, recordó, quienes discriminen por motivos de género podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel, además de multas. «Las mujeres dominan la economía informal, y los datos han demostrado que son mejores haciendo negocios, gestionando inversiones y administrando los beneficios de esas inversiones”, recordó el presidente.

Como gobierno, afirmó, “estamos deseosos de trabajar con el sector privado para crear más puestos de trabajo para las mujeres, aprovechar las culturas empresariales que promueven la diversidad y la inclusión, e invertir en programas de formación adaptados para crear más oportunidades de empleo para las mujeres».

T: MF / ED: EG - Fuente: IPS