“Séptimo día”, película de Carlos Saura, premiada en el Festival de Montreal al Mejor Director Reseña de cine y homenaje póstumo al cineasta español (Huesca 1932 – Madrid 2023) Óscar Padilla Lobato

martes, 14 de febrero de 2023, 10:21 h (CET) Recientemente tuve la oportunidad de ver y escuchar la película ”Séptimo día”, magistralmente dirigida por el prestigiado cineasta español Carlos Saura, quién falleciera recientemente. Me llamó poderosamente la atención el contraste de la España ancestral frente a una España moderna que se estaba abriendo al mundo con las Olimpiadas de Barcelona 1992 y había inaugurado su ingreso a la Unión Europea para proyectarse como un país próspero, libre y democrático.

Sin embargo, esta película no es una ficción y/o triller Hollywodesco que se basó en hechos reales acontecidos por el año de 1990 en un Pueblo llamado Puerto Hurraco, en Extremadura conocidas también como la masacre de Puerto Hurraco donde la lucha de dos familias( Los Jiménez y los Fuentes) por las tierras desencadenada trágicamente por la ambición, el odio, la mezquindad y la envidia cobra la violencia fatal, rudimentaria, cavernaria y bárbara entre los lugareños que resuelven sus disputas territoriales a fuego y sangre que para cobrar la vida de nueve personas a manos de los hermanos Fuentes, uno de ellos de nombre: Jerónimo, que huyen al despoblado pero al final son aprendidos por la Guardia civil sin ofrecer resistencia. los sobrevivientes, entre ellas algunas mujeres cobran venganza tribal: incendiando la casa de los asesinos con su madre adentro, para después mudarse a otra ciudad con el fin de recuperar su vida.



Ello también nos remite a las cruentas historias del caciquismo latinoamericano del siglo XIX y del siglo XX retratadas por Juan Rulfo en sus obras Pedro Páramo y el llano en llamas así como Gabriel García Márquez y su magna obra: 100 años de soledad.

La trayectoria cinematográfica de CARLOS SAURA ATARÉS estuvo llena de reconocimientos y de Premios tanto en el festival de Cannes, desde 1957 con la cinta “LOS GOLFOS” hecho que despertara la ira de la censura Franquista por expresar sus firmes e irreductibles convicciones republicanas.

En CARLOS SAURA ha sido notable la influencia de gran cineasta español refugiado en México, como lo fue Don LUIS BUÑUEL, desde la cinta: ”Simón del desierto” y “ En el llanto por un bandido” filmada en 1964, misma Biografía romántica del Bandolero Andaluz, José María, el Tempranillo. Más adelante destacan películas de SAURA como Peppermint Frappé( 1967), El Jardín de las delicias, Ana y los lobos (1972) y Cría Cuervos (1957) por ácida crítica de la Burguesía Española inspiradas en el más fiel estilo Buñuelano como “El discreto encanto de la burguesía”.

Otras películas de CARLOS SAURA a destacar son:”Maria Antonieta” y la “Noche Obscura” la primera filmada en México por el año de 1982, misma que nos da cuenta de la vida y obra de María Antonieta Rivas Mercadoy su fallido romance con el intelectual y excandidato presidencial mexicano: José Vasconcelos, finalizando con el trágico desenlace por el suicidio de María Antonieta en la Catedral de Notre Dame en Paris, Francia, registrado al principio de la década de los treinta del siglo XX.

La segunda y otra película de CARLOS SAURA “La noche obscura”( 1989) misma que está inspirada en la vida mística de SAN JUAN de la CRUZ además de “Bodas de Sangre”, “Ay Carmenela” y el Amor Brujo” filmadas respectivamente desde 1981, 1983 y 1986, además de ser premiado con el GOYA 2018.



SAURA dejó en el tintero varios proyectos de documentales pendientes como el PICASSO y el GUERNIKA y otros como el Flamenco Indio, Carlos Saura ya tomó el cielo por asalto y su memoria quedó para la posteridad atrapado con un pedazo de eternidad. NORMAS DE USO

