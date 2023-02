La Asociación Española de Consumidores reclama legislación para posibles delitos en el metaverso Un detenido la semana pasada inicia la necesidad de una regulación ante nuevas figuras delictivas Redacción

viernes, 10 de febrero de 2023, 11:24 h (CET) La semana pasada, en Zaragoza, la policía detuvo a un presunto autor del primer delito en el metaverso. De confirmarse este delito, sería el primer caso que se produce en España y por ello, la Asociación Española de Consumidores reclama una adecuación de la legislación actual a la realidad social que nos estamos encontrando y que en un corto plazo de tiempo nos inundará con el metaverso según todos los analistas tecnológicos.



El metaverso es un mundo digital inmersivo, en el que los usuarios, a través del uso de avatares y diferentes tecnologías convergentes (visores de realidad virtual, conexión a Internet, etc.), podrán realizar todo tipo de actividades y acciones, como trabajar, estudiar, disfrutar de diferentes actividades de ocio (ir al cine, viajar, salir de fiesta…), interactuar con otros usuarios, etc., todo ello dentro de un entorno completamente virtual, pero que deberá sentirse como el mundo real.

Desde un punto de vista penal, en la actualidad, el ciberacoso sexual está penado con seis meses a dos años de prisión, por tanto está recogido en nuestra legislación penal pero deberían endurecerse las penas desde nuestra perspectiva para castigar este tipo de delitos con mayor contundencia habida cuenta de la facilidad con las que se podrían cometer y las edades de las víctimas (en su mayoría menores de edad).

Como ha ocurrido con diferentes aspectos de Internet, el desarrollo del metaverso y las acciones que en él podremos llevar a cabo, así como el cómo interactuaremos con el entorno y el resto de usuarios y lo que allí podremos crear, exponer, compartir e incluso comercializar, plantea una serie de cuestiones legales que entendemos que se deben regular.

Así, habrá que regular sobre nuestra identidad digital en el metaverso. En base a ello, nuestra persona virtual tendrá una imagen y unos derechos que será necesario proteger, de la misma forma que protegemos el derecho a la imagen y la privacidad en el mundo real.

Relacionado con esto también está el problema de que el generará muchos más datos de los que ahora se generan, incluidos datos personales. Así, la protección de datos y de la privacidad digital es también un tema a regular con mayor detenimiento que el que hasta ahora existe.

En el metaverso se deben proteger datos que se recogerán de todo tipo de los usuarios, incluidos datos especialmente protegidos, como pueden ser los biométricos (por ejemplo con las gafas de realidad virtual).

En estos metaversos también deberían respetarse los derechos de los consumidores y usuarios. La actual legislación se queda corta en esta nueva realidad. También se debe regular el sistema de pagos en el metaverso. Así, se debe controlar el pago que se haga con dinero pero también las transacciones que realicemos con criptomonedas y otros criptoactivos.

También existirán problemas con la propiedad industrial y los derechos de autor siendo necesaria una legislación para la protección de las marcas y creaciones dentro del metaverso.

En definitiva, desde ASESCON queremos poner encima del debate político la necesidad de una regulación del metaverso desde diferentes perspectivas.

Finalmente, desde la Asociación Española de Consumidores iniciaremos una Campaña Informativa para ir formando y alertando a los consumidores, especialmente los jóvenes, de estos problemas que pueden empezar a surgir.

