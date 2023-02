La bebida de soja es más barata que la leche de vaca Al venir de una legumbre, es altamente nutritiva y suele estar enriquecida con calcio Diego Nevado Martínez

miércoles, 8 de febrero de 2023, 10:48 h (CET) Cuando voy a comprar a los supermercados, estoy comparando precios para desmontar el falso mito de que ser vegano es caro y en cuanto a las bebidas vegetales, la de soja se lleva un montón de céntimos de diferencia con la leche de vaca y eso ha sido posible tras el avance de la sociedad, puesto que antes no era así.

La bebida de soja está deliciosa con un café o cacao al igual que para cualquier receta que uses leche de vaca lactante con todo lo que conlleva y expondremos más adelante resumidamente. Hay que tener en cuenta que la industria láctea hace todo tipo de publicidad falsa a menudo por todos lados y recibe constantemente ayudas públicas en lugar de fomentar las bebidas vegetales que encima, pagan un IVA mucho mayor y aún así es más barato para el público consumir bebida de soja.

LA ÉTICA DEBE SER EL PRINCIPAL MOTIVO PARA CONSUMIRLAS



Mucha gente consumimos bebidas vegetales principalmente por tener una mínima ética ya que la industria al igual que toda explotación animal, es terriblemente cruel con los animales.

En la industria láctea los bebés terneros son separados por la fuerza de las vacas nada más nacer para así, no poder beberse la leche de su madre que pasará varios días llamando a sus hijos entre sollozos y será manipulada genéticamente, encerrada, abusada, maltratada e inseminada por la fuerza una y otra vez hasta que al no producir tanto, su destino sea el matadero que es un lugar clandestino, con las paredes llenas de sangre y gritos de angustia de los que eres manipulado para no pensar.

El terrible viaje amontonadas en el camión, supone un tremendo estrés y agonía para cualquier animal por cuestiones de lógica y además, sin comida ni agua, amontonadas, sucias y heridas. La bebida de soja es la más barata de todas y cada una de las "leches" que existen entre las de origen animal y las que no.

TAMBIÉN HAY OTROS MOTIVOS



No debería ser aceptable ningún motivo que no sea la empatía con esos seres vivos puesto que de lo contrario somos egoístas, pero las bebidas vegetales también evitan un terrible impacto medioambiental y una indecente cantidad de recursos destinados a cebar a los animales que fomentan el hambre en el mundo ya que esos recursos deben destinarse directamente a los humanos que son muchos menos de los animales que esclavizamos, torturamos y asesinamos.

Por mucho que te quieran tomar el pelo, la leche de vaca no es buena para tu salud al igual que tampoco lo es la de perra, camella o rata asociándose a diferentes enfermedades. Existen además de bebidas vegetales, una larga lista de quesos veganos que puedes comprar o hacer, tartas vegetales, yogures y en definitiva, cualquier receta de toda la vida la puedes veganizar. Las personas que tenéis hijos, sabéis el vínculo que supone y es exactamente el mismo en cualquier especie.

LA BEBIDA DE SOJA

La bebida de soja, al venir de una legumbre, es altamente nutritiva y suele estar enriquecida con calcio. La mayoría de soja que se produce en este mundo, no es para las bebidas vegetales o imitaciones veganas a la carne, es para alimentar al ganado víctima de la explotación animal.

Igualmente, la de avena también suele estar a buen precio y es muy saludable al igual que la de arroz, coco, avellanas, vainilla, chocolate, alpiste, almendras o incluso la no leche obtenida con el mismo sabor realizado de vegetales.

El veganismo es una filosofía ética y coherente que excluye toda explotación animal de nuestra vida ya sea en alimentación como entretenimiento, vestimenta, experimentación... Hoy en día lo tienes facilísimo para dejar de contribuir puesto que hay sabores deliciosos y también, imitaciones de los de siempre, pero lo más importante es tener ética y compasión contra las injusticias ya que es lo mínimo.

Central lechera asturiana ha sacado una gama de bebidas vegetales a la vez que está promocionando información falsa sobre la leche de vaca lo que ha generado que personas activistas estemos haciendo otra campaña denunciando en carteles la explotación animal que hay en la industria láctea que ya se esfuerzan por ocultarte para que sigas programado en la gran mentira.

Lo dicho, actuemos desde la compasión, sensibilidad, empatía y ganas de mejorar el mundo.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La bebida de soja es más barata que la leche de vaca Al venir de una legumbre, es altamente nutritiva y suele estar enriquecida con calcio ​El dólar fuerte al resto empobrece lLa economía mundial se ve amenazada una vez más por una enfermedad financiera que se propaga desde Estados Unidos El «fantasma» de la Complutense Al expresidente podemita no le tragan sus alumnos, además de que ya no le consideran líder de nada, aunque sí culpable de muchas calamidades e indecencias ​Sanchos, Sanchas y las ínsulas Baratarias Pidamos sensatez frente a ideologías... exijamos moralidad social frente a moralidad “feminista” El pintor y Perico, el de Valdueza Pedro, el hijo, ha paseado con todos sus animales por las principales ciudades del mundo artístico