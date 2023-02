double jump.tokyo Inc. producirá la colección oficial de NFT del popular anime Campeones: Oliver y Benji Comunicae

martes, 7 de febrero de 2023, 11:18 h (CET) Iniciativa Web3 con las comunidades de aficionados de la serie Campeones: Oliver y Benji para promover la paz mundial con una donación de balones de fútbol double jump.tokyo se complace en anunciar que está produciendo NFT de alta calidad que combina las jugadas especiales y escenas famosas del anime japonés sobre fútbol popular en todo el mundo Campeones: Oliver y Benji. Este anime comenzó a emitirse en 1981, pero Campeones: Oliver y Benji sigue teniendo una influencia increíble en superestrellas del fútbol, otros atletas profesionales y nuevas promesas. Este proyecto, lanzado bajo la marca "Paz mundial a través del poder del fútbol" donará un balón de fútbol por cada compra de NFT que vaya a ser distribuida a países de todo el mundo. Como decía Oliver Atom: "El balón es nuestro amigo".

"La serie Campeones: Oliver y Benji transmite el mensaje de tener sueños y perseguirlos", afirmó Yoichi Takahashi. "¿Qué mejor manera de divertirse que dar patadas a un balón? ¿y qué mejor manera de soñar que recorriendo el mundo con este balón? Este proyecto refuerza el mensaje y subraya la importancia de tener sueños en la infancia".

Es una colección completamente original que incorpora varios elementos de la serie Campeones: Oliver y Benji. Actualmente, están produciendo numerosos NFT que combinan personajes, jugadas especiales, escenas legendarias y parámetros. El proyecto utiliza un nuevo mecanismo tecnológico del cocreador de Ethereum, Vitalk Buterin, llamado "soulbound tokens" (SBT), una forma no transferible de NFT, que representa identidad social.

Los usuarios que adquieren los NFT tienen la opción de convertirlos en SBT, lo que les permite recibir un balón físico con un diseño original dibujado por Yoichi Takahashi.

Más detalles del proyecto de NFT "El balón es nuestro amigo" en Twitter o en la página web oficial deCampeones: Oliver y Benji.



Unirse a la campaña de Twitter de Campeones Tsubasa Social Stadium para dar a conocer este proyecto y ayuda a donar balones de fútbol en todo el mundo!

Cuándo:2023 /2/6 ~ 2/25 (PST)

Dónde unirse: https://stadium.tsubasa.world

Sobre double jump.tokyo, Inc.

Fundada en 2018, double jump.tokyo es la startup líder en Japón especializada en soluciones NFT y en el desarrollo de juegos de blockchain. double jump.tokyo ha colaborado con empresas como Square Enix, Bandai Namco, y Sega.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.