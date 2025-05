Ya a la venta las entradas para LEC Summer Finals en Madrid

El prestigioso torneo internacional tendrá lugar en la Caja Mágica, en Madrid, del 26 al 28 de septiembre Riot Games ha anunciado que ya están a la venta las entradas para LEC Summer Finals 2025, el prestigioso torneo internacional que tendrá lugar en la Caja Mágica, en Madrid. Las entradas están disponibles tanto por días como en un pase de fin de semana válido para los tres días que se alargará la competición.

Las entradas de día para viernes y sábado para LEC Summer Finals 2025 se pueden adquirir a través de este enlace: http://lec.gg/madrid

Los pases de fin de semana están disponibles como parte de la preventa exclusiva para poseedores de entradas para la Final Four de la Superliga con un descuento de 5 € (hasta el 16 de mayo) a través de este enlace: https://eventos.lvp.global/preventa-lec/

Precios:

Viernes : 45€ (vista directa) / 30€ (vista lateral o restringida).

: 45€ (vista directa) / 30€ (vista lateral o restringida). Sábado : 45€ (vista directa) / 30€ (vista lateral o restringida).

: 45€ (vista directa) / 30€ (vista lateral o restringida). Pase de fin de semana (de viernes a domingo): 109€ (vista directa) (sin descuento). Los fans podrán adquirir hasta 4 entradas por día por transacción. Además, los clubes de fans oficiales de los equipos de la LEC contarán con asignaciones especiales.

Los mejores equipos de League of Legends de EMEA se ven las caras en Madrid

LEC Summer Finals 2025 se disputará en Madrid, donde los cuatro mejores equipos de EMEA competirán por el título de verano y una de las tres plazas que dan acceso a Worlds. Del 26 al 28 de septiembre, cuatro equipos de la LEC lucharán por la gloria y se decidirá el último conjunto que se clasificará para el campeonato mundial, en la Caja Mágica.

Durante los tres días que durará esta final del split de verano 2025 de la LEC se disputarán tres partidos en vivo en la Caja Mágica, uno cada día. Este año la EMEA Masters Finals no formará parte del evento, pero la emoción está asegurada en el nuevo formato de las finales con más acción centrada en la LEC y con la última plaza de EMEA para Worlds en juego desde el primer partido del viernes.

LEC XPO: diversión para todos

LEC XPO llevará los días 27 y 28 de septiembre a Plaza de España un completo calendario de emocionantes actividades totalmente gratuitas para los asistentes. Será un espacio en donde los fans puedan conectar con todo lo que aman no solo de LEC, sino también de League of Legends: experiencias interactivas, sorpresas y la mejor comunidad.

En el futuro se ofrecerán más detalles sobre actividades, invitados, etc. Todos los detalles sobre el evento se podrán encontrar en lolesports.com