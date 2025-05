Barcelona acoge el ‘AI Prompt Day’, primera cita 100 % dedicada a la IA aplicada a marketing digital

El próximo sábado 24 de mayo, el multicine Cinesa Diagonal Mar se convertirá en el epicentro del marketing digital impulsado por inteligencia artificial con la celebración del AI Prompt Day Barcelona. Se trata de un evento presencial pionero en España, que reunirá a 300 profesionales para explorar el presente y el futuro de la IA generativa aplicada a campañas, contenidos y automatización digital Organizado por The Plan Company y SEM Creativo, el evento nace con un propósito claro: acercar a empresas, profesionales y agencias de marketing a un uso real, estratégico y medible de la IA. Durante toda la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano metodologías de trabajo basadas en prompts, procesos de automatización con IA y casos prácticos de campañas exitosas.

"La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente del marketing digital", afirma Pedro Rojas, fundador de The Plan Company y uno de los impulsores de la jornada, junto a Cristian Costa, director de la agencia especializada SEM Creativo. "Nuestro objetivo con este evento es que cualquier profesional, sin importar su nivel técnico, se lleve herramientas reales y aplicables para mejorar sus resultados".

AI Prompt Day reunirá a los mejores especialistas con un enfoque eminentemente práctico. Entre los ponentes destacan nombres como Álvaro Peña de Luna, experto en SEO e IA; Manu Monasterio, referente en estrategia digital; y Pedro Rojas, que cerrará la jornada con una ponencia sobre prompts para redes sociales con impacto real. También se tratarán temas como automatización de flujos de trabajo, copywriting, creación de buyer personas, generación de contenidos, redacción publicitaria con IA, y promociones digitales inteligentes.

El evento está especialmente dirigido a perfiles de marketing, publicidad, comunicación, ventas, e-commerce y dirección general, así como a estudiantes y profesionales que desean integrar la IA generativa en su día a día con eficacia.

La entrada al evento tiene un coste que parte desde 35 € y puede adquirirse en la web oficial: www.aipromptday.com. La organización ha confirmado que quedan un número limitado de localidades a la venta.

AI Prompt Day Barcelona aspira a consolidarse como una cita de referencia en el sur de Europa para todos aquellos que quieren pasar del interés por la IA a la implementación real en su estrategia digital.