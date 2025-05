Llega Allstars, el programa de DANAVOX que permitirá a los audioprotesistas liderar el mercado en 2025

Con 82 años de historia a sus espaldas, DANAVOX mantiene intacto su compromiso en favor de la salud auditiva de la población y su esfuerzo continuado por innovar en todos los ámbitos del sector audiológico, facilitando el trabajo del audioprotesista DANAVOX, la marca decana del sector, lanza su programa Allstars 2025, con el objetivo de facilitar el liderazgo en sus mercados de los audioprotesistas que apuestan por ella.

DANAVOX All Stars 2025 es una estrategia ganadora, combinada e innovadora, pensada para que los audioprotesistas independientes destaquen en sus mercados, y por lo tanto, para potenciar su rentabilidad.

El programa refuerza algunas de las indudables ventajas que ofrece la marca desde su relanzamiento por parte de Grupo GN en 2021, como la exclusividad territorial. Así, ningún otro centro auditivo cercano puede comercializar la marca una vez cerrado el acuerdo. De esta manera, con DANAVOX, los profesionales del sector evitan las comparaciones con otras marcas de los pacientes y favorece la explotación comercial.

Además, DANAVOX amplía a cinco años la garantía del fabricante -hito único en el sector-, bajo determinadas condiciones y previa consulta al departamento comercial, y permite al audioprotesista maximizar sus beneficios eliminando los costes de envío.

Allstars 2025 también aporta al centro auditivo material exclusivo para enriquecer la experiencia del usuario, a través de Happy Users, un programa gratuito para todos los clientes DANAVOX. A lo largo de todo el año, y de manera mensual, los centros DANAVOX reciben en su gabinete un pack diseñado especialmente para ellos. Unas veces se trabaja el diseño de escaparate y cómo sacarle el máximo rendimiento; otras, se entrega material de apoyo a la venta. Asimismo, el equipo DANAVOX desarrolla ideas para mejorar la percepción que tiene el usuario de audífonos de su centro de referencia, siempre de acuerdo con el audioprotesista.

Allstars 2025 añade premios directos y ventajas únicas por cada pedido, con el programa DANAS. Los centros DANAVOX reciben DANAS por la compra de sus audífonos, independientemente de cuál sea su gama. Así, cuando el audioprotesista lo estima oportuno, puede canjearlos por cualquier producto o servicio que le ayude a hacer crecer su negocio. Igualmente, puede combinar sus DANAS con euros, si no puede o no quiere esperar para disfrutar del servicio a completar su pago con esta moneda virtual. Entre los productos y servicios que puede solicitar el audioprotesista están servicios de marketing como la elaboración o mejora de una página web, campañas en redes sociales o un escaparate personalizado. Pero también equipos de electromedicina, o cualquier otra actividad que el profesional de la audición considere oportuna para disparar las ventas de su centro.

Por último, el nuevo programa AllStars25 facilita al audioprotesista Demos de audífonos, facilitando con ello su conversión en ventas. El audioprotesista puede utilizar, sin coste y en su práctica diaria, audífonos de prueba y realizar con ellos demostraciones in situ. De esta manera, pueden mostrar directamente las capacidades del producto al cliente, facilitando la decisión de compra y mejorando la experiencia de venta.

Este es solo el comienzo. AllStars25 ha sido diseñado pensando en el crecimiento del audioprotesista independiente y en fortalecer su liderazgo en el mercado, por lo que estrenará nuevas propuestas a lo largo del año.