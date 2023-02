Nueva concienciación en Valencia sobre el infierno animal

Este sábado, Valencia Animal Save organiza su primera concienciación del año sobre todo el mal que genera el consumo innecesario de animales. Como es habitual, unas personas activistas portarán en pleno centro de Valencia pantallas, tablets y carteles de la verdad que no quieren que conozcas. Por otra parte, habrá otras personas activistas fuera para informar a quien esté visibilizando las imágenes, de lo fácil que es el veganismo dándoles al finalizar, un flyer informativo con documentales, recetas, nutrición, tiendas, restaurantes...



Las imágenes son tanto de granjas como mataderos, industria peletera o laboratorios de experimentación animal bajo el nombre de la sádica ciencia y en las mismas, la ciudadanía se encuentra por sorpresa todo el sufrimiento que el ser humano genera a los animales y de rebote a las propias personas por el impacto medioambiental, hambre en países del tercer mundo derivado de todos los recursos que se utilizan en cebar a los animales y mismamente problemas de salud que si nos informamos, muchas enfermedades vienen del consumo animal.

Nos programan para que no pensemos en todo lo que hay detrás de lo que consumimos, pero hay que hacerlo por cuestiones de que hay alguien detrás que quería vivir su vida y viviendo una situación tan legal como anacrónica.

TODA EXPLOTACIÓN ANIMAL ES UN HORROR

Los lectores de Siglo XXI, suelen ser bastante abiertos de mente y estoy seguro de que muchos, se informarán para llevar una vida de compasión evitando todo esto.

Los mataderos son lugares escalofriantes y la peor película de terror que te puedas encontrar, pero que por desgracia, sucede en la vida real y los protagonistas pagan con su infierno en el polígono industrial más apartado del mundo a altas horas de la madrugada evitando que oigas los gritos y presencies toda la mala energía y vibración que generan estos lugares manchados completamente de sangre y donde cada día pagan con su vida millones de animales en todo el mundo después de una vida de completa agonía al servicio de la maldad humana.

Los animales pueden voluntariamente bajar del camión en el que llegan amontonados como si fuera el camión de la basura para ser descuartizados lentamente o por otra parte, pueden resistirse y enfadar todavía más al que se dedica a acabar cada día con un montón de vidas llegando incluso a suicidarse gente que ha trabajado ahí por tener pesadillas sangrientas y de animales colgando con su mirada de agonía entre la sangre bajando lentamente por todo el cuerpo.



¿Por qué no le contamos la verdad a los niños para que puedan elegir si esto es lo correcto o no? Pues precisamente por el vacío narrativo que existe y la falta de información, tenemos que hacer esta aparición sorpresa en pleno centro de Valencia sin que la gente se espere lo que va a ver ya que quieren consumirlo, pero no escuchar como se obtiene ni mucho menos verlo por lo que en consecuencia, saben que está mal hecho.

En las granjas los terneros son separados de sus madres nada más nacer ya que así, no se beben la leche que su madre produce para ellos y pueden hacinarlas, esclavizarlas e inseminarlas por la fuerza una y otra vez para que te bebas la leche de otra especie a pesar de todas las alternativas vegetales que existen (tartas vegetales y deliciosas, queso vegano, bebidas vegetales, lácteos veganos...). Por supuesto, el fin de una vaca lechera es todavía peor que el de la carne puesto que acaba también en el matadero con un proceso mucho más cruel nada más nacer llamando a sus hijos entre sollozos a los cuatro vientos.

En el matadero, gritará, se desangrará y morirá agonizando en su propia sangre caliente y la industria del huevo es parecida puesto que los pollitos machos también mueren nada más nacer ya sea triturados vivos o agonizando en una bolsa de basura y las gallinas cuando ya no producen tanto lo mismo más todo el proceso anterior de crueldad en toda la vida de esas gallinas en cualquier tipo de huevos por mucho que intenten aliviar malas conciencias con la publicidad de gallinas felices ya que la muerte, manipulación artificial y explotación, nunca podrá hacerse de forma ética.

Ético es lo que hacen los santuarios teniendo a los animales en total libertad al contrario que quien los explota y mata con dinero ayudas que reciben cada dos por tres tras lo que va decayendo su actividad conforme la gente va conociendo lo que hay. Mientras, los santuarios son un entorno de completa paz, tranquilidad, cuidados y empatía.

Respecto a los animales marinos, la cifra es incontable, pero se cifra en billones cuya agonía también es lenta y equivale a que a nosotros nos dejaran debajo del agua sin respirar y con el daño medioambiental que conlleva las redes de pesca y toda la actividad.

En los laboratorios o industria peletera, la crueldad también es inmensa por lo que el veganismo rechaza todo tipo de uso a los animales ya que absolutamente todo es innecesario y tenemos hoy en día más opciones que nunca para vivir de manera compasiva, sostenible, humanitaria y saludable. ¿Os imagináis cuántos animales están pasando horrores en lo que tú tranquilamente tardas en leerte mi artículo?

CRUELDAD ABSOLUTA

La culpa no necesariamente la tienen solamente los matarifes, pescadores, vivisectores o los diferentes maltratadores, la tiene todo aquel que con su omisión, esta permitiéndoles esto puesto que sin demanda no hay matanza.

Los veganos consumimos lo mismo que los demás, simplemente disfrutamos de todos los sabores en su versión ética y muchos otros por lo que ni es aburrido ni es privativo, pero ya se trata de un mínimo respeto a las vidas de los animales.

¿Porque nunca llevarías a un niño a un matadero y luego le pones un plato de jamón? Pues ya lo decía el refrán: ojos que no ven, corazón que no siente ya que no conozco un solo niño que haya visto las imágenes y haya pasado desapercibido durante cualquier concienciación de las que hemos hecho por lo que todo empieza por el adoctrinamiento que no es el de los veganos que educan en la verdad, pero sí de los que prefieren ocultar la cruel realidad que se esconde tras su plato, bocadillo o postre que no es más que miseria y angustia.

Espero que los lectores de este periódico busquen información para unirse al camino del respeto, la coherencia y la bondad mientras que siendo la mayoría lectores de Valencia, os invito a acudir al acto cuyo cartel pongo durante el artículo y así, una de las personas activistas que estemos fuera, podemos resolver cualquier duda y dar información alejada de la gran mentira que se mantiene a costa de subvenciones constantes y publicidad falsa destinando indecentes cantidades de recursos a alimentar y cebar a millones de animales haciéndoles vivir un infierno en lugar de destinar directamente mucho menos producto a alimentar a los humanos mediante vegetales y imitaciones de otros productos ya que comprendo que eso también ayuda a la transición, pero ya digo que es más una cuestión de ética y respeto.

Apartar la mirada ante algo que sabes que es injusto, supone una omisión y te convierte en el máximo responsable por todo lo que cuento que conlleva para millones de animales y para las mismas personas.

TÚ DECIDES POR ELLOS CON CADA EURO

En Instagram, te aconsejo seguir la página "Valencia Animal Save" para ir conociendo las actividades para intentar crear un mundo más justo para humanos y no humanos ya que si no nos resulta agradable verlo, escucharlo y pensar en los animales colgados mientras se desangran gritando, la solución la tiene cada persona mediante su responsabilidad individual y es tan fácil como cambiar la próxima lista de la compra eliminando los productos de origen animal y sustituyéndolos por la larga lista de alternativas vegetales, mirando que un producto no esté testado en animales para que la ciencia avance para bien, evitar vestirnos de animales despellejados vivos buscando el material sintético en su caso y evidentemente, rechazando el entretenimiento basado en la crueldad animal como es la tauromaquia, equinos, zoos, acuarios o la horrible actividad de la caza que un día después, acudiremos a la manifestación nacional de plataforma NAC (12:00 en Valencia desde plaza Tetuán y el resto de ciudades a la misma hora).

Poco más que decir puesto que ya tienes la información tanto de la crueldad como de las alternativas y ya es aplicarlo haciendo el bien que realmente es lo que buscamos mediante nuestra actividad voluntaria y que espero que pases a conocer el sábado en pleno centro de Valencia. Un mundo más justo es posible y depende de nuestros propios actos como seres con capacidad de asumir realidades por incómodas que sean actuando bajo la honestidad, solidaridad y coherencia de hacer lo correcto.