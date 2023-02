​La cantidad de muertos durante el gobierno de Boluarte supera las cifras oficiales

No se sabe exactamente cuantas personas han fallecido como consecuencia de las protestas contra el nuevo Gobierno. Según la Defensoría del Pueblo, estos llegaban a 58 en su reporte del lunes 30 a las 12.30 pm. Esa cifra es descomunal.



Dina Boluarte cumple 8 semanas en palacio batiendo 3 récords. Ningún otro Gobierno civil del mundo cumple ese periodo teniendo más muertos que días en el poder. Esto tampoco jamás ha pasado antes con ninguna presidencia civil en el Perú. Finalmente, jamás ninguna de las presidentas mujeres que ha habido en la historia universal ha logrado tal "proeza".

Con estas fatalidades es imposible poder seguir administrando una democracia y no debería quedar otro camino que renunciar o ser procesada por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las cifras con aún mayores. Muchos medios internacionales de gran prestigio (como The New York Times, el principal diario en inglés del mundo, o la agencia EFE), han difundido cifras aún mayores que las que entonces admitía la Defensoría. El domingo 29, por ejemplo, varios titulares de importantes medios del mundo (agencia Xinghua de China, Radio TV de España, Telemundo de EEUU, etc.)mencionaban 65 muertos, una cifra 12% mayor a la que la Defensoría publicaría al día siguiente.

En un intento de poder establecer una lista, lo más fidedigna posible, es que activistas de las redes sociales, han venido reuniéndose para elaborar una. La iniciativa provino del canal de Facebook y YouTube LSP, la misma que ha abierto una web especial para ello. Los que han elaborado este trabajo cuantas con numerosas limitaciones, pues lo hacxen de manera amateur y voluntaria, y ya apenas ha empezado a circular esa lista se han recibido varnios mensajes de otras personas que declaran ser testigos de otras fatalidades. Lo ideal sería una investigación muy profunda de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Mientras tanto, esta investigación inicial evidencia que hay mucho por esclarecer. (*)

La lista de más de 100 fallecidos



En el cuadro adjunto reproducimos todos los nombres que se han podido recolectar detallando la fecha y lugar de su deceso. Hay algunos casos donde solo se ha podido conseguir las iniciales o no se sabe el nombre. En esta lista figuran muertos ocurridos en 10 de los 24 departamentos (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Junín, La Libertad, Lima, Piura, Puno y San Martín), en la costa, sierra y selva, en el norte, centro y sur, y en todos los pisos ecológicos (desde el nivel del mar hasta los 4,330 metros sobre este).

La Defensoría tiene 3 categorías de muertos: los de la policía; los "civiles en enfrentamientos" y los "civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo". En esta colocan 1, 47 y 10 casos, respectivamente.

Todos los medios reconocen que hay un solo efectivo que ha muerto, pero la nueva relación tiene 8 manifestantes fallecidos más, además de consignar a 2 comuneros carbonizados en un enclave minero de Cotabambas, Apurímac. En la última categoría hay 42 decesos.

Dentro de los muertos en enfrentamientos hay 16 niños y adolescentes y peruanos que van desde uno a 89 años. Dentro de los accidentes hay desde bebes recién nacidos hasta por nacer. Muertos por enfrentamientos.

El Gobierno, por claras razones de sobrevivencia, trata de minimizar lo más posible la cantidad de peruanos que han perdido sus vidas como resultado de impactos de armas de fuego, bombas lacrimógenas o la represión directa policial o militar. La veracidad de los reportes oficiales son altamente cuestionables. Se ha demostrado falsa la aseveración hecha por Boluarte que los manifestantes muertos en Puno fueron asesinados por otros manifestantes, que se han empleado "armas artesanales DUMDUM provenientes de Bolivia" (Dum Dum no es un arma, y menos artesanal, sino una munición que está vetada y no hay indicio alguno de que algún boliviano estuviese dentro de los casi 2 mil heridos y detenidos).

Según LSP, el mismo 9 de enero, en el cual se registraron 19 muertos en Juliaca, en la noche se mataron a 2 civiles más. Para este mismo canal alternativo, muchos familiares tienen miedo de notificar sobre sus bajas temiendo recibir represalias. Algunos prefieren no llevar sus heridos a los centros médicos, mientras que, según LSP, hay reportes de que varios hospitalizados fueron sacados de sus camas por efectivos. Margot Palacios, congresista por Ayacucho, denuncia que se terruquea, se rehúsa atender o se maltrata a los heridos en manifestaciones en los hospitales de su región.

Los de LSP afirman que ellos cubrieron las noticias en otros 2 muertos en Tacna y Lima (previos a los del 28 de enero), pero no han podido dar con los nombres. Ellos cuentan que en diciembre filmaron al limeño, cuya vida le fue arrancada, y, por ello, su canal tiktok fue eliminado. Un popular diario de Lima inicialmente informó de un capitalino fallecido, pero luego esta nota fue retirada de su web.

En la conferencia de Boluarte y de sus ministros del 19 de enero, Nelly Paredes, ministra de riego y desarrollo agrario, habló de que en las últimas horas se habían dado 4 muertos: uno en Arequipa y tres en Macusani (Puno). Sin embargo, solo se conocen los nombres de 2 de estos últimos y el supuesto tercero no ha sido integrado a esta lista.

Hay versiones de que algunos cadáveres terminan apareciendo días después en otros lugares o varados por las aguas. A mitad de mes el expresidente hoy presidiario Pedro Castillo denunció que hay unos 20 desaparecidos. Mientras el Gobierno habla de dar asistencia psicológica y material a los familiares de las víctimas, muchos atestiguan que a varios de ellos se les ha ofrecido amenazas y presiones económicas para cambiar sus testimonios y evitarse problemas, diciendo que sus muertos no fueron causados por los uniformados.

La cantidad de fallecidos en enfrentamientos puede ser aún mayor, tomando en cuenta todo lo antedicho y a que hay muchos heridos graves cuya recuperación no es segura.

Muertos por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo

En este segmento se están incluyendo a casos como el de las 4 personas que fallecieron por falta de atención médica en Desaguadero (Puno) debido a los bloqueos (algo que si es consignado por medios internacionales), así como a los 27 pasajeros del bus que se cayó en la "curva de la muerte" entre El Alto y Los Órganos del departamento de Piura el 28 de enero. Esto último, se debe a que la empresa que les transportaba (Q'orianka Tours Águila Dorada E.I.R.L) opera en el camino Lima-Pucallpa y tuvo que empezar a incursionar en el norte debido al bloqueo. Una causa del desplome del bus puede estar en que sus pilotos no están familiarizados o entrenados a cubrir esa ruta y en la negligencia del Estado y de la empresa en autorizar a que medios de transporte ajenos a la zona cubran esta.

Por el momento no se ha logrado conseguir los nombres de todos los fallecidos en dicho accidente, pues el consulado haitiano y otras personas están buscando identificar los cadáveres. Por tal razón solo se mencionan 27 pasajeros fallecidos.

Hay quienes han tratado de culpar a los bloqueadores por esas muertes, pero estos tienen políticas para autorizar casos de emergencias. Los siniestros en Cusco o en Piura se deben a empresas que no han querido acatar el paro y han expuesto la vida de sus choferes y pasajeros.

Buena parte de los fallecidos en el bus que iba con destino a la frontera con Ecuador, así como todos los que perecieron por incapacidad de desplazarse a un centro médico en la misma frontera con Bolivia, son haitianos. Esto implicaría un elevado porcentaje de afro-caribeños y de nacionales de la primera república latinoamericana y también negra del mundo, a cuya independencia debemos, en parte, la nuestra. Los haitianos que huyen de la extrema miseria y violencia de su patria terminaron sin vida, desplazándose pacíficamente hacia uno y otro extremo del Perú.

La inmensa mayoría de las víctimas tienen apellidos quechuas, aimaras o de descendientes de esclavos libertos (como los haitianos). Los que han ofrendado su vida son la gente más pobre. Ninguna de las víctimas tiene antecedentes por terrorismo o vandalismo. Tantos muertos producen mucho dolor y frustración. Boluarte y Otárola no pueden seguir un minuto más en palacio. No se puede gobernar con tanta impopularidad y sentándose sobre el cuchillo de la bayoneta.

*Homenaje al padre Marco Lopes, quien motivó a muchos a elaborar esta lista. Este sacerdote realizó el viernes 27 la única misa por los muertos del Perú en Londres y quiso tener todos los nombres para orar por ellos. A los 3 días de haber hecho ese servicio religioso vistiendo atuendos andinos y con música folklórica, èl falleció con solo medio siglo de vida.