​Acción frente al sanguinario y contaminante McDonald's

El colectivo maresma antiespecista que conocimos frente al oceanográfico de Valencia, ha organizado una acción frente a una de las cadenas más crueles con los animales, que más arrasa con el medio ambiente y el Amazonas, responsable del hambre en el mundo por los recursos destinados a los animales que se traen mediante inseminaciones por la fuerza, una empresa vinculada a la explotación laboral y responsable de problemas de salud como la obesidad infantil que realmente, llevarles ahí demuestra que la salud de tus propios hijos no te importa mucho. Esas empresas están haciendo un daño tan brutal como innecesario.



REPRODUCIMOS LO QUE NOS DICE EL COLECTIVO TRAS CONTACTAR CON EL MISMO

Somos Maresma Antiespecista un colectivo que lucha por la liberación animal y contra el especismo que tan interiorizado está en esta sociedad. Llevamos a cabo una ocupación en la cadena de comida rápida McDonald's para denunciar lo que se esconde detrás de esta empresa e informar a todo aquel que nos viese de que otro estilo de vida más ético con los animales y el planeta es posible y necesario.



McDonald's es responsable de la tortura y asesinato de millones de gallinas que ni siquiera pueden mantenerse en pie porque son engordadas a la fuerza sin poder moverse y sus patas se deforman, gallinas sin plumas debido a las infecciones porque viven encerradas sin sol ni aire fresco sobre su propia mierda y orina. Muchas de estas gallinas mueren antes de ser enviadas al matadero porque sus cuerpos no resisten esas condiciones.

Las consumidoras tienen derecho a saber la verdad. Exigimos que McDonald's deje de engañar a la gente. No hay nada feliz tras un happy meal. La industria cárnica es responsable del peor maltrato contra los animales y es la principal responsable de la destrucción del planeta. Miles de hectáreas de bosques son destruidas cada año para cultivar el grano con el que se alimenta a los animales que explota y asesina la mencionada empresa. Estos bosques no se regeneran y los habitantes del Amazonas son expulsados de sus hogares.

McDonald's destruye vidas de animales inocentes, arrasa con el pulmón del planeta, es responsable de la explotación laboral de sus empleadas y ha sido denunciada por perseguir a los ecologistas que descubrieron sus abusos.

Es reproducido textualmente el comunicado entero puesto que yo sí que soy una persona que cree en la libertad de expresión y precisamente colaboro en los medios que puedo puesto que la mayoría silencian todos estos abusos dando igual los animales, dando igual la función educacional a la infancia y dando igual el futuro planeta.

Además, todo esto es tal cual lo cuentan.

SI LOS NIÑOS SUPIERAN QUE EL PAYASO DEL MCDONALD'S ES LO MÁS TERRORÍFICO QUE EXISTE



Como he dicho muchas veces, se nos acusa a los veganos de adoctrinar a los más pequeños cuando precisamente, la situación es completamente al contrario y cuando un niño sabe realmente todo lo que hay detrás siendo educado en la verdad, jamás vuelve a sitios como McDonald's y más cuando hasta puedes obtener el mismo sabor en versión vegetal de cualquier producto por lo que es lo más absurdo y estúpido del mundo hoy en día financiar estos sitios.

Más allá de los animales y el planeta, me doy cuenta que la infancia es otra víctima más de la estupidez humana y adoctrinada para que no pueda generar empatía y valores. Enséñales que detrás del Happy meal no hay nada happy, hay animales que han sufrido angustia toda su vida y han muerto a gritos en lugares fríos, apartados, a altas horas de la madrugada para que no oigas los gritos y zulos completamente llenos de sangre por todos los lados.

¿De verdad pensamos que un niño se comería a la vaquita que está gritando y desangrándose en el matadero?

El mayor regalo que puedes dar a tus hijos, no es el de un Happy meal o una tarde en McDonald's, es una educación acorde al siglo en el que estamos para que el día de mañana sean personas de bien.

Infórmate del facilísimo veganismo y además de no privarse de nada, estarás evitando el calvario de todo tipo de animales víctimas de la dominancia humana, reducirás el hambre en el mundo, contribuirás a un planeta en el que sea posible la vida para las futuras generaciones y mejorará notablemente tanto tu salud como la buena conciencia de saber que estás haciendo lo correcto cumpliendo con tu obligación moral de respetar a los animales y las propias personas.

Lugares como McDonald's, son crueles y oscuros con lo que realmente hay detrás, pero si acudes a un restaurante vegano (cada vez hay más por todos lados o alternativas), disfrutarás de una hamburguesa incluso más sabrosa y lo más importante, acorde a la ética.