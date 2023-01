La alternativa económica del PP

Viernes 9 de la mañana en el hotel Palace. Executive Fórum daba su tribuna a Juan Bravo, artífice del éxito económico popular en Andalucía, llevado a Madrid por Nuñez Feijóo. Al lado del Congreso de los Diputados, estaría la flor y nata del PP. Flor económica, por supuesto; y nata, faltaría más, que emerge sobre la economía y trasciende. En el PP se sabe que toca gobernar. Se ven movimientos, equipos que nacen y la batuta que dirige; los más avispados, incluso, tratan de ver más. Por ese más, interesaba ver qué se muñía en el Palace.

Juan Bravo, cabeza de un grupo de cuarenta personas que en el PP trabajan en economía, entró en harina sin rodeos. Como principio, dispuesto a aceptar ayudas y sugerencias, garantizando el anonimato de quien ayude si lo pide. Después un discurso, no improvisado ni leído, que dividió en dos partes: Dónde y cómo está la economía. Qué hacer tras Sánchez.

“Si decimos lo que hay y cuando hablamos sobre economía nos insultan desde el gobierno, es que lo hacemos bien”. Familias, empresas. Estamos para que las cosas vayan mejor. Hay criterios de valoración confusos que el gobierno usa para hacer trampas en inflación, empleo, datos y resultados. Somos el último pais europeo en crecimiento económico, con una deuda y su financiación que habrá que pagar. Es lo que vamos a encontrar. Es la noticia mala sobre economía, la buena es que “podemos hacerlo mejor”.

Para exponer la alternativa, la dividió en seis partes: 1.- Fiscalidad usada para crear empleo, inversión y crecimiento. 2.- Reducción de gasto político superfluo, gastando mejor o no gastando; menos ministerios, apagando luces en organismos oficiales que ahora están encendidas siempre, hasta cuando no hay nadie, por la noche. 3.- Simplificacion o supresión de trabas administrativas y burocráticas; reforma de la Administración. con funcionarios que en un 35% o 50% se jubilarán antes del año 2030. 4.- Mejora de la gestión de fondos Next Generations y europeos (200.000 millones de euros hasta el año 2027). 5.- Políticas de impulso al crecimiento, uso de energías renovables, más presupuesto para Formación Profesional y más trabajo. 6.- Política global, para empleo, porque si en España trabajaran 1.700.000 personas más, habría más dinero para mejorar el Estado del Bienestar, para solventar problemas y para todo. Hay que levantar el criterio a favor de los empresarios que crean empleo. En una encuesta en Estados Unidos, el 75% de los jóvenes quieren ser empresarios y el 25% funcionarios. En otra en Andalucía el porcentaje de preferencias de los jóvenes es el contrario. Fomento a la inversión I+d+i. Como atractivo, fomentar el trabajo y traer gente.

En un discurso rápido, Bravo demostró que sabe de qué habla, aunque al exponerlo lo transmita mal porque habla de corrido y no da tregua a quien escucha. Al terminar, moderador y prensa preguntaron por temas puntuales: Reforma Laboral (Maquillaje, familias en precario, fijos discontinuos y el acierto del gobierno usando los ERES de Fátima Bañez). Impuestos del Gobierno nacional y de las Comunidades Autónomas en función de las competencias de cada uno (Le gustaría poder decir que el PP bajará impuestos, pero no sabe qué se va a encontrar; “aseguro que esto no irá peor que con los socialistas”). Pensiones (Si gastamos menos habrá más para todo. Lo establecido sobre pensiones, no lo decidió este Gobierno, se hizo desde el Pacto de Toledo). I.P.C. (Se dice a los pensionistas que se mantiene su poder adquisitivo porque las pensiones suben el 8,5%, pero la cesta de la compra subió un 15% y la energía está por la nubes). Natalidad (Procurar que los jóvenes no se vayan, pero si el Gobierno compromete en Europa lo que no puede, obliga a subir los precios, pagando los empresarios y todos. En contra de los trucos Escrivá, que esconden a los pensionistas lo que no interesa al gobierno. Capitalistas despiadados (A pesar de algún ministro, respeto a quien genera 95.000 empleos).

Al terminar, con parte de la flor y nata del PP ausente, era ocasión para entrar en el diálogo que sin objetar aceptó en el pasillo. Hubo preguntas incómodas, sin un off de record que nadie propuso ni acordó. Bravo, probable ministro en un gobierno de Feijóo, en el cara a cara abruma con datos y razones. De cerca, con información excesiva que suelta a ráfagas, explica, es paciente y entra al detalle.

Entre los titulares, sin cuestiones ni asuntos económicos, hay uno que se ocupa de la actualidad nacional y lo que se muñe en el primer partido en la Oposición: Atención a las personas que acompañaron en la mañana del viernes a Juan Bravo, también a los que no lo hicieron, porque se adelantaba la alternativa económica del PP.