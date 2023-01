Partidocracia en alerta ante amenaza euclidiana Una de las partidocracias más longevas de América ha encendido las alarmas ante una amenaza que podría acabar con ella Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

jueves, 26 de enero de 2023, 10:44 h (CET) El médico Tabarè Vazquez fue el primer candidato de izquierda en ocupar un cargo electivo de relevancia en Uruguay cuando alcanzó, en 1990, el cargo de Intendente de Montevideo. En 2005 alcanzó la Presidencia de la República, poniendo fin a la hegemonía de los partidos tradicionales del país, blanco y colorado, que se habían alternado en el poder durante ciento setenta años.



En Venezuela el fin del Pacto de Punto Fijo, un pacto de gobernabilidad entre AD, Copei y URD, firmado el 31 de octubre de 1958, significó algo parecido por varias décadas hasta que su desgaste lo sepultó en el descrédito, precipitando el advenimiento de los gobiernos bolivarianos vigentes hasta hoy en Miraflores.

En Paraguay, la partidocracia que lleva casi un siglo y medio abusando del poder en Paraguay, ha encendido las alarmas ante la aparición de quienes podrían realizar una epopeya análoga, Euclides Acevedo y Jorge Querey.

Ex Diputado, ex senador, embajador, Canciller, dos veces titular de partido y tres veces ministro sin haberse nunca afiliado a partido tradicional alguno, Acevedo es acompañado en su proyecto por el médico Jorge Querey.

El Senador Jorge Querey es precisamente médico personal de Fernando Lugo, quien en 2008 acabó con la hegemonía del Partido Colorado como candidato del Partido Liberal, el cual en alianza con la ANR lo desalojó después del poder a mitad de mandato. Fernando Lugo no había inspirado temor entre los colorados, que lo votaron en gran número, y los liberales lo respaldaron porque su dirigencia ya había elaborado un plan previo para desalojarlo del poder y elevar a su vicepresidente liberal.

Hoy las dirigencias de los partidos tradicionales y la prensa hegemónica paraguaya ensayan contra la dupla Euclides Acevedo -Jorge Querey todo tipo de argumentos, que oscilan entre pintorescos y descabellados.

En filas del Partido Liberal, el argumento reza que para enfrentar a la Asociación Nacional Republicana debe estar toda la oposición unida aunque ese no haya sido el caso cuando Fernando Lugo ganó las elecciones. Lugo ganó en una elección en la que hubo al menos tres importantes alternativas de oposición, pues también participaron Pedro Fadul y Lino Oviedo.

Cuando Horacio Cartes llegó a la presidencia en el año 2013, por otro lado, varios de los que hoy piden “unidad opositora” dispersaron el voto contestatario en tres candidaturas a presidente: Efraín Alegre, Aníbal Carrillo y Mario Ferreiro.

En carpas del partido gobernante, los planteamientos para desacreditar a Euclides no son menos absurdos. Un obispo conocido por recibir prebendas del gobierno, afirmó que Euclides es en realidad un peón del presidente de la ANR.

Otro grupo de la ANR intentó denunciar a Euclides porque coincide con el nombre del movimiento interno de su partido, olvidando que “Nueva República” se llama incluso un importante partido político de Costa Rica.

Una de las incógnitas del debate es la postura a ser adoptada por el mismo Fernando Lugo, quien se recupera de un accidente cerebrovascular en Buenos Aires, hecho que ha llevado a ciertos analistas a pronosticar que probablemente recuperará conciencia cuando ya todo esté consumado, como en la comedia alemana “Good Bye Lenin”. De no ser así, lo más seguro es que no se conforme con una simple alternancia, la misma que ya sufrió luego de ganar en el 2008 siendo desalojado con el voto del hoy candidato liberal Efrain Alegre, entre otros.

Después de todo, sabemos que la verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés. LAW

