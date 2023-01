Finca Río Negro 2017, un tinto con óptimas calificaciones de las principales guías enológicas Elaborado con cuatro variedades del propio viñedo: tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon y Merlot Jaime Ruiz de Infante

jueves, 26 de enero de 2023, 10:18 h (CET) Elaborado con cuatro variedades del propio viñedo: con el equilibrio y potencial del tempranillo, junto con la intensidad aromática del Syrah, la longevidad del Cabernet Sauvignon y la elegancia del Merlot.

Finca Río Negro es una historia de pasión por el vino y de deseo por volver a los orígenes del empresario palentino José Manuel Fuentes; él, aunque afincado en Madrid, decidió compaginar su entusiasmo con aquello que había vivido durante su infancia en Cisneros, pueblo de la comarca de Tierra de Campos, dedicado al cereal, las ovejas y el viñedo.

Elegir la Finca Río Negro fue, sin duda, la relación histórica de Cogolludo con el vino, una villa motor de la economía desde la Edad Media. Numerosos escritos lo atestiguan, como herencias, compraventas y donaciones de los Duques de Medinaceli a diferentes familiares y sirvientes.

Especial relevancia tiene el libro del Primer Viaje que Felipe el Hermoso realizó para conocer España y en el que se hace referencia a la belleza del Palacio de Cogolludo “El más rico alojamiento de España…”, elogiando, además, la calidad de los vinos que allí disfrutaron.

En 1998 la empresa plantó, tras numerosos estudios del suelo y clima, la primera parcela de viñedo de tan solo 0,6 hectáreas. El trabajo, la dedicación y las vides cumplieron todas las expectativas iniciales y desde entonces, se ha ido completando hasta las 42 hectáreas actuales. Doce años después, en enero de 2010, salió al mercado la primera añada “Finca Río Negro 2007”, que recibió 92 puntos en la Guía Peñín.



“En Río Negro actualmente estamos en nuestro mejor momento, nunca hemos tenido un mejor equipo, más conocimiento, mejores medios técnicos, pero sobre todo un viñedo en mejor estado que a día de hoy. Tenemos un gran terroir y estamos convenidos que aún no hemos explotado todo su potencial, aunque este año hemos obtenido importantes reconocimientos internacionales como los 94 puntos Wine Enthusiast ó nacionales como los 97 puntos en Vivir el Vino. Creo que lo mejor está aún por llegar”. Señala Víctor Fuentes, Director de Comercial de Finca de Río Negro.

Nota de cata de Finca Río Negro 2017



Color cereza granate. Aromas intensos de frutas rojas maduras, moras ciruelas, zarzamoras, con notas de pimienta, cacao, recuerdos minerales y balsámicos. En boca se muestra potente, sabroso, equilibrado con taninos firmes. Un retronasal especiado y permanente sugiere iniciar un buen almuerzo con la rica gastronomía de la Alcarria: para empezar, una sartencita de Pisto Manchego, después saborear unas Chuletas a la teja y un Morteruelo con picatostes para rematar. La miel de la Alcarria no puede faltar para acompañar los acreditados quesos de Castilla-La Mancha.

Enoturismo



Un buen plan, pudiera ser, dejarse cautivar por el paisaje de la finca y su entorno a tan sólo 100 km. de Madrid. La bodega, ofrece una cata, con un aperitivo a base de quesos, cecina y embutidos de caza. Duración aproximada de la visita: 1,45 horas. Precio: 23 €. Reservas teléfono: +34 91 302 26 48 / +34 687 978 652 info@fincarionegro.com

Ficha técnica

Variedades: Tempranillo 57%, Cabernet Sauvignon 17%, Syrah 15%, Merlot 11%.. 12 meses en barricas nuevas de roble francés (65%) y roble americano (35%). Alcohol: 14,9 % Vol. Exportación: en más de 20 países. Precio medio: 15, 95 €.

