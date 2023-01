Fujifilm Europe apoya el Día Mundial del Cáncer Comunicae

lunes, 23 de enero de 2023, 18:20 h (CET) Fujifilm Europa ha anunciado su asociación con World Cancer Day, una iniciativa liderada por Union for International Cancer Control (UICC), la organización internacional más antigua y grande contra el cáncer, dedicada a liderar iniciativas de convocatoria, capacitación y promoción que unen a la comunidad oncológica para reducir la carga mundial del cáncer, promover una mayor equidad e integrar el control del cáncer en la agenda mundial de salud y desarrollo Este día, que se celebra el 4 de febrero de cada año, pretende concienciar y mejorar la educación sobre el cáncer, así como animar a los gobiernos a tomar medidas contra la enfermedad.

El tema de este año es "closing the care gap", y se centra en la falta de accesibilidad a los servicios sanitarios a la que se enfrentan muchas personas en todo el mundo. La mitad de la población mundial carece de acceso a toda la gama de servicios sanitarios esenciales. En lo que respecta al cáncer, a muchas personas se les niega la atención básica, a pesar de que vivimos en una época de avances asombrosos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer.

Fujifilm se ha comprometido a lograr la cobertura sanitaria universal, garantizando que todo el mundo pueda acceder a los servicios médicos esenciales. Esto se extiende no sólo a las regiones con infraestructuras médicas menos desarrolladas, sino también a los países avanzados. Con este fin, los dispositivos de Fujifilm llevan mucho tiempo ayudando a los profesionales sanitarios a realizar diagnósticos rápidos y precisos. La empresa desarrolla continuamente nuevos dispositivos, actualiza sus tecnologías y aprovecha los algoritmos avanzados de IA para hacer más accesibles las pruebas de detección en todo el mundo.

Estas soluciones se extienden a la prevención, detección y diagnóstico del cáncer, donde ayudan a identificar enfermedades en una fase temprana. Toshihisa Iida, presidente y Director General de FUJIFILM Europe GmbH, comentó: "Estamos muy orgullosos de colaborar con el World Cancer Day y de mostrar nuestra dedicación al avance de la lucha contra esta enfermedad. Creemos que el acceso a la atención médica debe ser igual para todos, y esto sólo puede lograrse eliminando las barreras geográficas y económicas que impiden que las últimas innovaciones lleguen a muchos pacientes. Aunque se trata de una tarea difícil, hay avances, y seguiremos apoyando iniciativas como ésta para trabajar en pos de nuestra visión de un mundo más sano."

Dr. Cary Adams, Director General de la Unión Internacional para el Control del Cáncer comenta

"Como individuos, como comunidades, podemos y debemos unirnos y derribar barreras. En la última década hemos avanzado mucho en la atención y el control del cáncer en todo el mundo, pero no abordar las desigualdades en la sociedad está frenando nuestro progreso. Cerrar la brecha asistencial es una cuestión de equidad, dignidad y derechos fundamentales para que todo el mundo pueda vivir más tiempo con mejor salud".

Sobre FUJIFILM Europe GmbH

Fujifilm opera en más de 50 empresas del grupo y sucursales en Europa y emplea a más de 6000 personas dedicadas a I+D, fabricación, ventas y servicios, con FUJIFILM Europe GmbH, situada en Ratingen, Alemania, operando como sede estratégica para la región. En toda Europa, las entidades de Fujifilm prestan sus servicios a una amplia gama de industrias que incluyen la tecnología médica, los productos biofarmacéuticos, los materiales electrónicos, los productos industriales, los productos químicos, los sistemas gráficos, los dispositivos ópticos, el almacenamiento de datos y todos los aspectos de la fotografía. En los últimos 20 años, la empresa se ha centrado más intensamente en la atención sanitaria, desde el diagnóstico hasta la prevención y el tratamiento. En la actualidad, Fujifilm en Europa ofrece todo el espectro de atención al paciente, además de investigación, desarrollo y CDMO fabricación en terapias avanzadas, terapias génicas y vacunas, así como el suministro de medios de cultivo celular y soluciones de medicina regenerativa.

Sobre World Cancer Day

El Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero, es una iniciativa mundial unificadora encabezada por Union for International Cancer Control (UICC) para concienciar y mejorar la educación sobre la enfermedad, al tiempo que se hace un llamamiento a la acción a gobiernos y particulares de todo el mundo.

