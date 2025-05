Akram Loubad Foundation hace su presentación oficial en Madrid

El pasado 5 de mayo Akram Loubad Foundation veía la luz en el marco de un acto solemne organizado por sus patronos en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid. Un acto que describe sus objetivos solidarios en Gaza Impulsada por el prestigioso cardiólogo catalán de origen palestino, Akram Loubad y con Maira Salas como patrono fundacional, la Fundación, cuya misión es proporcionar atención cardiológica en Gaza, cuenta con patronos como el icónico artista Ramoncín, Telma Ortiz, Carmen Parra, José Neri y Marc Loubad. La gala fue presentada por el comunicador y periodista Euprepio Padula. En la misma fueron distinguidos el Padre Ángel, como Embajador de Honor por su labor en Mensajeros de la Paz, y el Embajador de Palestina ante España, Su Excelencia, el Sr. Husni Abdel Wahed, como Socio de Honor.

Akram Loubad Foundation se presenta ante la sociedad para contribuir a la ayuda sanitaria en la Franja de Gaza. Concretamente y bajo el claim 'Ayudaremos a sanar los corazones heridos', Akram Loubad Foundation nace para ofrecer ayuda a la destruida sanidad gazatí, poniendo un énfasis especial en las personas que sufren cualquier patología cardiológica.

En el transcurso del paso por el photocall, artistas, empresarios, personas del mundo de la comunicación, de la medicina, del mundo asociativo o universitario mostraron su apoyo a esta iniciativa que proyectó una imagen plural, que puso el acento en la diversidad de las ideas y que también puso en valor la convivencia y la interculturalidad como herramientas imprescindibles para la paz y la consecución de la justicia.

Ya sobre el escenario, el periodista y abogado Euprepio Padula, que presentó el evento, dio paso a los distintos testimonios que sobre este espacio pasaron.

El Dr. Akram Loubad abría el acto ofreciendo su testimonio vital. Y es que la vida de este cardiólogo arrancó en la que hoy es una de las zonas más castigadas del mundo El Dr. Loubad relató su inspiradora historia de vida, en la que explicó cómo su familia fue expulsada en 1948 tras la creación del Estado de Israel, al igual que el 70% de la población de Gaza que es refugiada. Nacido en Gaza, llegó a Barcelona a los 18 años con el sueño de estudiar y formarse como cardiólogo.

Tras alcanzar sus metas profesionales, convirtiéndose en uno de los cardiólogos mejor valorados en España y recibiendo varios premios nacionales, el Dr. Loubad ha decidido dar un paso más allá. Consciente de todo lo que ha recibido en su vida, ha puesto en marcha esta iniciativa como una forma de devolver a la sociedad que le vio nacer y que tanto le ha dado.

Su historia no solo refleja superación y éxito personal, sino también un profundo compromiso de gratitud y solidaridad. El Dr. Loubad quiere ser un ejemplo de cómo, cuando uno recibe tanto, la mejor manera de honrar esa oportunidad es contribuir activamente a mejorar la vida de los demás. Y sobre todo agradece mucho a España, su país de acogida, todas las oportunidades que le ha brindado.

Accedió también al escenario, la también patrono y fundadora Maira Salas, quien compartió los detalles de la visión de la fundación, así como el detalle de la ayuda que se plantea en las diferentes etapas, etapa de emergencia y etapa de reconstrucción y desarrollo.

Carmen Parra y Ramoncín dejaron también sus palabras, y su grito de auxilio a una población, "víctima de un genocidio inaceptable que se produce ante la indiferente mirada de un mundo, a menudo desinformado cuando no insensibilizado". Concretamente, el famoso cantante madrileño alertó "del auge de posiciones totalitarias que generan más miedo y menos compromiso, generando fracturas y poniendo en jaque la convivencia y la diversidad".

El acto concluyó con la entrega de dos reconocimientos: Si el Padre Ángel recibía sobre el escenario su acta y diploma acreditativo como Embajador de Honor, por su trabajo en Mensajeros de la Paz, el Excmo. Sr. Husni Abdel Wahed, Embajador de Palestina ante España, lo hacía como Socio de Honor de Akram Loubad Foundation.

Sobre el Dr. Akram Loubad

El Dr. Akram Loubad posee un bagaje de más de 25 años en diferentes ámbitos de la cardiología, estando especializado en cardiología intervencionista. Actualmente, desempeña su actividad profesional como director del Centro de Cardiologia Loubad en Sabadell y Sant Cugat, y en QuironSalud, Hospital General de Cataluña en Sant Cugat, como cardiólogo intervencionista, donde a su vez dirige un equipo de cardiólogos.

El Dr. Akram Loubad es, por tanto, un reputado especialista en Cardiología, doctor en Medicina, acreditado como experto en Hemodinámica y Cardiología intervencionista, habiendo realizado hasta la actualidad más de 28.000 coronariografías y más de 3.500 angioplastias. También está acreditado como experto en ecocardiografía Doppler y todas sus modalidades por la Sociedad Española de Cardiología. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la profesión con puestos de responsabilidad como el de jefe de servicio de Cardiología en el Hospital General de Cataluña.

A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor asistencial con la docencia, habiendo sido profesor colaborador en la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Cataluña. Además, pertenece a las sociedades médicas más importantes de su especialidad a nivel nacional e internacional, como la Sociedad Europea de Cardiología. Actualmente, ejerce como cardiólogo intervencionista en el Hospital General de Cataluña, donde dirige un equipo de cardiólogos y como director del Centro de Cardiología Loubad.

El Dr. Loubad ha sido galardonado con varios premios y distinciones como el Premio europeo en los V European Awards in Medicine 2024 en la categoría de Cardiología, recibido en Budapest, Premios Doctoralia Awards 2023: cardiólogo mejor valorado en Cataluña y segundo en España, forma parte de la Lista 15 Mejores Médicos de la Revista Urban Beat, la clínica del Dr. Akram Loubad ha sido galardonada en 2022 con el Premio al Centro de Referencia en Cardiología otorgado en los Premios Bienestar y Calidad de Vida La Razón, del prestigioso periódico La Razón de Francisco Marhuenda.