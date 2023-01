​Dina Boluarte: más de 60 muertos en 45 días de Gobierno Un Gobierno que recurre a la muerte para sobrevivir es uno muerto en vida, un zombi que tiene el tiempo contado Isaac Bigio

lunes, 23 de enero de 2023, 09:44 h (CET) Dina Boluarte cumple 45 días en la presidencia, superando las 60 muertes (uno cada 17 a 18 horas). El viernes 20 la agencia EFE informó que ya se había llegado a los 60 muertos, pero al día siguiente se produjo otro asesinato. Los 2 últimos civiles muertos con disparos se han dado en Ilave y Chao, el primero en las orillas del mar interno más alto del mundo y el segundo al lado del mayor océano de la Tierra.



En el planeta hay más de 200 gobiernos civiles electos en distintos Estados o autonomías, pero no conozco uno solo que antes de cumplir su primer mes y medio haya producido tantos fallecidos como consecuencia de sus acciones represivas. Matar a balazos a un solo civil puede conducir a la caída de un Gobierno que se reclame democrático (así como el asesinato de 2 jóvenes en Lima acabó con el breve mandato de Merino en noviembre 2020). Boluarte, en cambio, se aferra al poder.

El sábado 21 la policía entró a la universidad San Marcos y a su vivienda estudiantil, rompiendo puertas y humillando a los que allí estaban gritándoles y obligándolos a estar tirados en el piso. Si profanar la universidad más antigua del hemisferio genera horror, más cruel fue la manera en la cual las fuerzas del orden fueron a masacrar en Chao ese mismo día o Macusani 3 días antes.

Hay videos que muestran como hombres armados (algunos sin uniforme) abalean a manifestantes. Macusani (en el departamento de Puno, cerca a Madre de Dios) se halla a 4,315 sobre el nivel del mar (una altura que no la tiene ningún monte en la mayoría de los países del mundo). El miércoles 18 unos 3 civiles cayeron en Macusani, donde los propios policías se grabaron entre ellos mismos, mostrando como uno de sus francotiradores disparaba contra civiles que estaban en un cerro a larga distancia.

En ninguno de los 60 países y territorios autónomos de las Américas hay un gobierno que tiene más muertos que días en el poder. Ni siquiera durante las dictaduras militares de Velasco (1968-75) o Morales (1975-80) se dieron tantas matanzas en tan poco tiempo y en todas las regiones horizontales y verticales del Perú.

Un Gobierno que recurre a la muerte para sobrevivir es uno muerto en vida, un zombi que tiene el tiempo contado. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas “Totum revolutum” La pre delincuencia ya comienza en los Institutos, por falta de sanciones que sean más disuasorias y contundentes España y sus realidades Desde que Sánchez llegó al gobierno en 2018, la deuda ha crecido en una cifra escalofriante: más de trescientos mil millones de euros Felisa Hay personas que pasan por la vida dejando una profunda huella. Felisa es una de esas privilegiadas Biblia laica No es Palabra de Dios Una antropología digital Mantengamos vivo el fuego de la evolución, creando organismos que garanticen un recto cauce, tanto en lo referente a la sensibilidad ética de los usuarios como de los educadores