¿Cómo cambiará la tecnología nuestras vidas en los próximos veinte años? Lo que nos espera está en nuestras manos y es responsabilidad de cada quien colocar un grano de arena en el afán de la invención Melissa Nungaray

sábado, 21 de enero de 2023, 10:53 h (CET) En el año 1876 las personas no se hubiesen imaginado y creído todo el progreso que ha tenido la tecnología en nuestras vidas hasta el momento actual. Esto lo podemos ver claramente con la idea del “teléfono”, que apareció por primera vez en el siglo XVIII, a partir del juego de las dos latas de metal y un hilo que las conecta. ¿Quién pensaría que este juego de niños más tarde afectaría y revolucionaría todas las formas de comunicación? La imaginación, como dice Albert Einstein, es más importante que el conocimiento, “ya que el conocimiento es limitado mientras que la imaginación abarca al mundo entero, estimulando el progreso, dando origen a la evolución”.

El concepto del teléfono ya como tal tuvo su primera aparición en el año 1854. El inventor de este gran artefacto fue Antonio Meucci, pero como no contaba con suficientes recursos económicos para patentar su idea, tuvo que ceder su proyecto a Alexander Graham Bell, quien patentó el invento el 7 de marzo de 1876, a los 29 años. Según el portal History, el joven Bell, cuando se mudó a Boston, Massachusetts, en 1870, encontró un trabajo de maestro en la Escuela para Sordos de Pemberton Avenue. A partir de ahí comenzó su interés por crear un “telégrafo armónico”, con el fin de que las personas pudieran comunicarse entre sí desde la distancia.

La primera empresa en fabricar y distribuir teléfonos en Estados Unidos fue Bell Telephone Company en 1877. 62 años después, en 1939, aparecieron los primeros teléfonos clásicos, que contaban con auricular y micrófono, lo que fue un gran progreso para facilitar la comunicación en largas distancias. De 1963 a 1980 los teléfonos se renovaron y se remplazó la clásica ruleta que servía para marcar por botones. Desde ese entonces, la tecnología no se detuvo y siguió avanzando hasta llegar a los primeros teléfonos inalámbricos y los celulares.

En un día soleado por las calles de Nueva York caminaba Martin Cooper, ingeniero eléctrico del Instituto de Tecnología de Illinois y ejecutivo de Motorola, para llamarle a Joel Engel, jefe de investigación y Desarrollo de la compañía rival. El martes 3 de abril de 1973 se realizó la primera llamada desde un celular. El prototipo Dyna TAC 8000X pesaba más de kilo y medio y su batería duraba 20 minutos, después, en 1983, el DynaTac fue modificado y salió al mercado, su antena cubría 15 cuadras a la redonda y su batería duraba ocho horas en stanby.



Las historias que rodean el invento del teléfono y su evolución hacen creer que nada es imposible para quien desea hacer un mundo mejor y más conectado. ¿Cómo será la vida el día de mañana? ¿Cuáles serán los inventos tecnológicos que marcaran la vida de las personas en los próximos años? ¿Te gustaría conocer el mundo del futuro? La Smart City que destaca en estas innovaciones se le conoce como “ciudad del futuro” y es Shenzhen, ya que cuenta con las mejores ideas e inventos que transformarán la vida de las sociedades, en robótica, planeamiento verde y carros eléctricos.

En la revista Mit Technology Review cada año se publica un listado con las innovaciones que podrían crear un verdadero impacto, en la cual Bill Gates, el cofundador de Microsoft, fue invitado para señalar los 10 inventos más relevantes del siglo XXI. ¿Te atreves a imaginar que pasaría si pronto estuvieran presentes en nuestro día a día? Algunos de los desafíos que abarca el magnate están en proceso de evolución y mejoramiento, ya que en algunas partes se han implementado a menor escala, como prototipo.

En el campo de la salud se tiene planeado: predecir si un bebé nacerá prematuro, con el fin de que tenga más probabilidades de sobrevivir; crear una sonda intestinal, para que una pastilla permita tomar fotos del intestino e identificar de mejor manera las enfermedades; mejorar el electrodiagrama digital de muñeca, para el monitoreo del corazón de una forma confiable y comercializar la vacuna contra el cáncer, en la cual las defensas del cuerpo atacarán efectivamente a las células cancerígenas.

Por otra parte, en los desafíos para combatir la contaminación ambiental se destaca: el renovar la energía nuclear a bajo costo y sin riesgos; fabricar un inodoro tratador de desechos; crear una hamburguesa libre de carne y producir un capturador de dióxido de carbono, para absorber el exceso de emisiones de efecto invernadero. Por último, en los desafíos para mejorar la calidad de vida sobresalen dos proyectos dentro de la robótica y la inteligencia artificial (IA): se planea crear robots con destreza que sean autónomos y capaces de adaptarse y mejorar las conversaciones de los asistentes virtuales.

Sin embargo, como ya sabemos, por la desigualdad social y económica, la tecnología tardará en llegar a todas las personas. Sólo el tiempo dará la sabiduría necesaria para evaluar tanto los efectos positivos como negativos que conllevan los cambios tecnológicos en la vida diaria. Dentro de las consecuencias encontramos las estafas digitales, el acoso en línea, la usurpación de identidad, la inactividad física, la fatiga visual digital, entre otros problemas que suponen un peligro para la privacidad, la seguridad y la salud de los usuarios.

En el lado positivo de las transformaciones tecnológicas encontramos, precisamente, el valor de la imaginación en las creaciones y evoluciones, porque es la verdadera protagonista, que impulsa al ser humano a no conformarse con su presente y creer que lo imposible puede ser posible. En el gran Charlot, Charles Chaplin en una reflexión menciona que “el tiempo es el mejor autor; siempre encuentra un final perfecto”.

Lo que nos espera está en nuestras manos y es responsabilidad de cada quien colocar un grano de arena en el afán de la invención, para que el progreso tecnológico siga en movimiento y en los próximos años nos sorprenda. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo cambiará la tecnología nuestras vidas en los próximos veinte años? Lo que nos espera está en nuestras manos y es responsabilidad de cada quien colocar un grano de arena en el afán de la invención ​Lo políticamente incorrecto Hoy se ha instaurado en la política la dictadura de lo políticamente correcto La conjunción disyuntiva “o” Me refiero a la expresión “sí o sí”... Manifiesto mi total rechazo hacia ella El odio a Pedro Sánchez es el factor más importante de este momento Que él y los paniaguados que lo adulan estén preparados porque posiblemente en las próximas elecciones reciba una lección que no olvidará jamás Culpables y cómplices Es fácil ser cómplices... y no reconocerlo