Cárdenas entrevista a una exonerada de Huesca (Aragón) con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad

Se quedó sola y con dos hijos. Además, no logró un trabajo estable y abrió un negocio que tuvo que cerrar El presentador catalán, Javier Cárdenas, ha realizado una nueva entrevista a una persona libre de deudas gracias a la tramitación de Ley de Segunda Oportunidadpor parte deRepara tu Deuda, despacho de abogados pionero en España en su aplicación. La conversación con la exonerada ha tenido lugar en el programa diario ‘Levántate OK’ que tiene en OKdiario en el que trae a colación semanalmente las historias de algunas de las personas que han dejado atrás su situación de sobreendeudamiento.

En esta ocasión Cárdenas ha conocido de cerca el testimonio de María Amaya Avilés, residente en Laspuña (Huesca), que ha quedado exonerada de una deuda total de 14.579 euros mediante la Ley de Segunda Oportunidad.

En su caso, se divorció y se quedó sola con sus dos hijos. En la misma época vendió su casa pero, al estar de autónoma, no generaba mucho dinero y se vio en la necesidad de adquirir préstamos para alimentar a sus hijos. Con vistas a intentar salir de esta situación, abrió un pequeño negocio pero no dio los resultados esperados y tuvo que cerrar con pérdidas tiempo después. Ella misma lo explica: "mi pareja tuvo una enfermedad psicológica y fue bastante duro. Decidimos cambiar de vida e irnos a vivir al Pirineo antes de tener a mis dos hijos. Después nos divorciamos. Yo me encontré que no tenía trabajo, no tenía ingresos y en una comarca tan pequeña como en la que residimos era muy difícil encontrar trabajo. Hice muchos trabajos pero, hasta encontrar trabajo, vendimos la casa que nos habíamos hecho con los ahorros que teníamos de Madrid. Al vender la casa, el beneficio que sacamos lo decidí invertir en una tienda de ropa y fue un fracaso".ENTREVISTA COMPLETA

Ahora puede vivir una segunda vida libre de deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Huesca (Aragón) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (Bepi) en su caso. VER SENTENCIA

