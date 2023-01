PACMA documenta la crueldad y sadismo en los festejos taurinos de Oropesa del Mar “Cada año, miles de animales sufren y mueren en festejos populares de este tipo por todo el país” Diego Nevado Martínez

lunes, 16 de enero de 2023, 10:17 h (CET)

La tauromaquia es una aberrante tradición subvencionada que consiste en torturar a los animales por diversión y dar unos nefastos valores a la infancia. Dicho espectáculo lamentable, ha sido protegido por todos y cada uno de los partidos políticos puesto que ninguno ha dicho que quiera prohibirla por ley salvo PACMA que ahora su nombre es Partido Animalista con el medio ambiente.



Como parte de su constante campaña contra la tauromaquia, el Partido Animalista ha documentado un nuevo festejo popular, en esta ocasión los “Bous al Ravalet” con varios toros embolados en Oropesa del Mar (Castellón) este pasado viernes. En el vídeo publicado por PACMA se aprecia cómo el animal sufre nada más salir una caída tal que mueve el pilón, y es zarandeado y acosado con violencia por una multitud enfebrecida.



La plataforma antitaurina de Alfafar a la cual represento, condena las nuevas imágenes agradeciendo el trabajo voluntario y duro del único partido que a nivel nacional le importan todos los animales ya que también se infiltraron en el propio Alfafar o Museros en el que impactaba ver los sollozos del toro mientras era acosado por la multitud violenta de hombres que muchas veces van sin camiseta para parecer más machotes lo que también es un acto de machismo y de superioridad respecto a la víctima. Es impactante que un animal tan grande llore de miedo en Museros como publicaron incluso medios que nada tienen que ver con la defensa de los animales.

LOS FESTEJOS EN OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN)

Las imágenes de esta vez muestran además cómo los participantes le tironean del rabo durante largo rato, y el toro vuelve a resbalar y a tropezar en varias ocasiones en su intento de huida desesperada.

“Cada año, miles de animales sufren y mueren en festejos populares de este tipo por todo el país”, declara el presidente de la formación, Javier Luna. “Desde PACMA llevamos años documentándolos y presionando a las administraciones; ya es hora de que el Gobierno se responsabilice y actúe para que dejen de celebrarse. No puede ser que a estas alturas sigamos viendo estas terribles imágenes, que contribuyen a la normalización de la violencia hacia los animales en nuestra sociedad, y no hagan absolutamente nada al respecto”, remarca.

PACMA apela también a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos, que son los directos responsables de la organización de estos festejos y de su permisividad, pero apunta también al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, especialmente cuando la ONU ya ha instado a España en varias ocasiones a que aleje a la infancia de la violencia de la tauromaquia. Es precisamente en estos festejos populares, que, recuerdan desde PACMA, también son tauromaquia, donde los y las menores son testigos de la crueldad extrema y el ensañamiento con que se trata a los animales.



“Que el Gobierno se dé cuenta de una vez por todas: con estas imágenes, somos la vergüenza de Europa, y es su responsabilidad erradicar estas violentas tradiciones”, afirma Javier Luna. Desde la formación señalan que continuarán con su campaña de documentación y denuncia durante este año y que no cesarán en su empeño por acabar con todos los festejos taurinos.

PACMA es un partido nacional que lucha por todos los animales y no los que interesa o se consideran de primera y por ello, ningún otro partido nacional difunde el facilísimo veganismo mediante el cual disfrutas de todo, pero de manera compasiva evitando el hambre en el mundo, problemas de salud e impacto medioambiental brutal que mostraremos desde un colectivo el 22 en Mislata en un documental y hablaremos de ello aquí el 23. PACMA también lucha por el medio ambiente y todas las causas relecionadas con las personas mediante la justicia social.

Los festejos taurinos son apoyados por una minoría violenta, machista, que disfruta de golosas subvenciones y ahora, los accidentes serán asumidos en la sanidad pública ya que las aseguradoras se niegan a cubrir tanta siniestralidad. Esperemos que esto cambie en las próximas elecciones ya que es lamentable que el sufrimiento de millones de animales, dependa de la nula voluntad política. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una lección euclidiana No se trata de una lección de geometría sino de una elección presidencial que podría hacer historia Metaverso: la realidad inmersiva de la digitalización en la web3 La presencia de nuestro avatar en el Metaverso será una realidad necesaria en el marco de relación económica, educativa, social y cultural 'Disculpas' de Dina La última encuesta de IEP muestra que el 80% de los peruanos está en desacuerdo en que Boluarte haya asumido la presidencia y un 88% rechaza al Congreso PACMA documenta la crueldad y sadismo en los festejos taurinos de Oropesa del Mar “Cada año, miles de animales sufren y mueren en festejos populares de este tipo por todo el país” Hablar bien Cada día nos encontramos con personas, personajes o personajillos que utilizan palabras malsonantes para reafirmar sus discursos