España está en manos de una gran banda de bandidos

Eso no admite dudas, pero yo soy muy cabezudo y quiero que alguien me explique porqué estamos en esta situación si en 1975 España era una Nación Católica y ahora es una Nación pagana. Es triste y doloroso, pero nosotros somos los culpables de que esa gran banda de bandidos nos estén esclavizando, arruinando y pervirtiendo hasta lo infinito. Todos somos culpables, pero no todos tenemos la misma culpa. Aunque soy un gran pecador, me confieso católico a “machamartillo”, como mi ilustre paisano D. Marcelino Menéndez Pelayo. Si España era católica y ahora es una Nación pagana, algo tendrá que ver la Iglesia Católica, digo yo. Lo repetiré una vez más, La Constitución del 78 fue una claudicación de la Jerarquía de la Iglesia Católica, que nos entregó en manos de los seguidores de aquellos viles asesinos de la sangrienta guerra que sufrimos, con miles de asesinatos por ser católicos.

¿Por qué ahora unidos todos, digo todos los obispos españoles no convocan una gran misión pidiendo perdón a Dios por nuestro extravío e implorando su Misericordia? La situación no admite demoras, como dice el Papa Francisco o nos salvamos todos o todos pereceremos. Aun estamos a tiempo; la Pasión y Muerte de Cristo en la Cruz no puede ser inútil. Y dejémonos ya de tanto lamento y empezando por los Obispos, clero y los católicos y las personas de buena voluntad, demos ejemplo público de nuestra fe y adoremos a la Divina Eucaristía, que es la VIDA de la IGLESIA, es el TODO y si eso hacemos esta trágica situación se convertirá en una gloriosa y gozosa victoria.