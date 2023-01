​Dina y la reina de Dinamarca Margarita celebra su aniversario con apoyo popular, mientras que Dina solo descansa en el apoyo congresal, judicial, policial y militar Isaac Bigio

sábado, 14 de enero de 2023, 12:58 h (CET) Este sábado 14 de enero Margarita II cumple 51 años en el trono de Dinamarca. Tras el reciente fallecimiento de la reina británica Elizabeth II, ella se convierte en la mujer que más tiempo encabeza un Estado. En cambio, Dina Boluarte, la primera peruana en gobernar a su país, es una de las 2 nuevas Presidentas en todo el mundo que no llevan ni 51 días en su puesto.

Lo que más destaca en la breve administración de Dina es su represión. En cualquier momento, las cifras oficiales podrán sobrepasar los 51 asesinados por ella.

Si bien Margarita heredó la corona (a la cual puede aferrarse hasta su último aliento), proviene de la nobleza feudal (y no se jacta de ser una provinciana de origen humilde) y su reino hunde sus raíces en los guerreros vikingos que antes conquistaron, saquearon y esclavizaron a pueblos de muchos continentes, ella nunca ordenó a sus fuerzas armadas y policiales para abalear a manifestantes de su propio país.

No obstante, Boluarte, sí ha hecho ello. Ha dado carta libre para que se dispare a la cabeza o al pecho y matar a civiles desarmados. Se han empleado balas dum dum (que destrozan los órganos internos). Los asesinatos no han sido casuales sino intencionales.

Margarita II es una aristócrata que ha dejado que durante la mayor parte de su reinado gobierne el "socialismo democrático". En Dinamarca hay amplios derechos laborales y beneficios sociales, universidad gratuita, altos salarios, subvención a los desocupados y enfermos, etc.

Boluarte hace 18 meses fue electa como vicepresidenta en una plancha donde ella representaba a un partido que se sigue reclamando "marxista-leninista". Hoy, ha decidido traicionar al Presidente, al cual juró lealtad eterna, a todas las izquierdas y a los 8,8 millones de electores que votaron por Castillo, para pasarse al campo de los derrotados en los comicios y aplicar todas las políticas del fujimorismo que son opuestas a todo el Estado de bienestar social que rige en Dinamarca.

Mientras Margarita ha dado gran autonomía a las islas Feroés y Groenlandia (y que este sea el único país de las Américas donde la única lengua oficial es una nativa), Boluarte empezó sus matanzas en su Apurímac natal y luego se ha ensanchado contra quechuas y aymaras.

Margarita celebra su aniversario con apoyo popular, mientras que Dina solo descansa en el apoyo congresal, judicial, policial y militar.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.