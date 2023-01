​Desefigie: siete trabajos de grupo en torno al retrato

Por mucho tiempo, el retrato ha sido un lujo, únicamente accesible para aquellos nobles y burgueses que podían costear los servicios de virtuosos en las artes plásticas, así como financiar sus materiales de trabajo. Con la revolución industrial y la evolución de la fotografía, la posibilidad de retratarse a uno mismo se volvió cada vez más palpable entre las masas. El hecho de tener una imagen propia e incluso de retratarse a uno mismo, produjo el surgimiento de nuevas y diferentes propuestas y formas de explorar el retrato.

En la actualidad, se pueden realizar retratos instantáneos con el simple uso de un teléfono móvil o de cámaras fotográficas, y tal facilidad a la hora de captar una imagen conlleva que queramos ver y explorar todas aquellas posibilidades y formas de abarcar el retrato que aún permanecen ocultas, esperando a ser descubiertas por las mentes creativas.



Es nuestro deseo mostrarles una serie de propuestas fotográficas, cuyos responsables buscan la forma de abarcar y de explorar nuevas facetas del retrato desde la práctica artística.

Para la primera de las propuestas se buscó plasmar un mundo de fantasía en la realidad. Este visionado fue denominado “El mundo de las Hadas”, un lugar con elementos ciertamente oníricos, con orígenes hallados en antiguos y populares mitos del folclore clásico, y con elementos de diversas culturas y religiones. Hadas nórdicas, sirenas irlandesas, bestias medievales… Todos estos elementos quisieron ser trasladados a la realidad en forma de oda, por lo que se realizó una sesión fotográfica en el río Turia, el cual, gracias a su apropiada adaptación al enfoque buscado, se convirtió en el sitio idóneo para la toma. Se utilizaron vestimentas y accesorios con una amplia gama de blancos, verdes y ocres para hallar así la homogeneidad junto con la naturaleza. Por último, se le dio relevancia al uso de la luz sobre el entorno, ya que esto aportaría la cotidianidad que se buscaba para este mundo de ensueño.

Con la propuesta fotográfica titulada “La esencia en el detalle”, se quiso enfatizar en características distintivas de un selecto grupo de personas. El objetivo fue capturar la esencia de los individuos únicamente mediante el rasgo más característico de cada uno, procurando no obstante que la apreciación completa de sus singularidades fuese alcanzada. El célebre pintor, escenógrafo, y fotógrafo británico David Hockney, sirvió de inspiración para este proyecto gracias a su serie de retratos en polaroids que hizo de sus familiares y amigos, y que posteriormente agrupó en un único montaje. Mediante la organización del grupo y la división de tareas, se logró obtener las fotografías necesarias; y finalmente, tras agregar el marco durante el proceso de postproducción, se concluyó el proyecto, alcanzando así el resultado deseado.

La propuesta “Reflejo” nos plantea una mirada más introspectiva de las personas. La imagen mediante la cual nos mostramos al mundo no es tan genuina como cabría esperar, y más ahora que influenciados por las redes sociales nos centramos mayormente en la impresión que damos a otros y no tanto en nosotros mismos. De esta forma, interiorizamos todas estas mentiras y llegamos a conceptos e ideas acerca de nuestra propia persona que pueden o no corresponderse con la realidad. Mediante este acercamiento al retrato, se ha querido estudiar cómo estas mentiras afectan a nuestra concepción de nosotros mismos y la impresión que damos sobre otras personas, y para ello se ha analizado la reacción genuina de varios modelos frente a su propio reflejo en un espejo, generando así una autoimagen. Por último, se ha contrastado esta imágen con frases premeditadas que los propios modelos consideran representativas de ellos mismos.

Mediante la propuesta “Distorsión” se ha querido abarcar el retrato desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados. En lugar de realizar una búsqueda de la belleza ideal y del cánon, se ha optado por lo feo y lo no normativo como forma de crítica a la hegemonía de la estética que tan presente encontramos en la actualidad. Para ello, se han deformado los rostros de los modelos, tanto de manera previa a la toma fotográfica por medio de instrumentos que alteran la realidad, como mediante el uso de programas de edición. A modo de referente se ha tenido en cuenta el trabajo de Ana Mendieta, quien tomaba fotos de su rostro deformado y presionado frente a un vidrio.

Con la propuesta “Yo me transformo” se nos plantea una idea centrada en cómo la música y la estética de cada uno de sus géneros influyen en las personas, en su forma de ser, su forma de vestir, etc. Se han seleccionado cuatro artistas de diferentes géneros musicales para poder abarcar diferentes estilos y no cerrarse a uno solo. Estos artistas son: Rosalía, Girl in red, Kiss y Melanie Martinez. Inspirándose en las estéticas de estos artistas se hicieron varias fotografías de cada una de estas intentando mostrar cómo afecta la música al estilo o forma de ser de las personas. Un ejemplo podría ser el de las fotografías inspiradas en el estilo rockero de Kiss, en las cuales, las y los modelos aparecen con la cara pintada de blanco y negro, con chaqueta de cuero, la mayor parte de la ropa de color negro… etc. Sin embargo, también se tuvo en mente que cada uno de los modelos pudiese expresarse de la manera que quisiera, independientemente de la música que escuchase.

Con “It’s morvin art”, el enfoque que se ha tratado de dar al retrato ha sido desde un punto de vista introspectivo, a la par que paródico. Se ha querido profundizar en la forma de vivir y de afrontar los problemas que tenemos las personas; el cómo utilizamos el humor y la parodia para sobrellevar mejor las situaciones complicadas y reducirlas al absurdo. En tiempos difíciles, lo mejor es reírse. Con esta premisa, se ha tratado de representar la dinámica previamente descrita mediante la contraposición entre dos elementos populares de nuestra cultura: Uno hallado en un contexto célebre, clásico y serio; y otro perteneciente a un plano más contemporáneo, cómico y absurdo; de tal forma que veremos cómo estos elementos conviven unidos en el plano de la parodia.

El último de los proyectos, “New Era”, está inspirado en las revistas de moda como Vogue, Cosmopolitan, Calvin Klein, Elle, Vanity Fair…y su objetivo es llegar a imitar una. Se hicieron sesiones de fotos con las y los modelos voluntarios del aula, y las fotografías que resultaron son recreaciones de lo que se podría encontrar en las portadas de una revista de moda o en las imágenes de su interior. Se utilizaron poses originales y se puede notar que los modelos van vestidos a la moda. Además, se decidió adaptar la temática de cada página al estilo favorito del modelo que apareciese en ellas, añadiendo así un componente representativo de cada uno. De esta forma, se buscó llamar la atención del espectador a través de este tipo de fotografías. Por último, las fotos se han impreso de manera que el formato sea lo más similar posible al de una revista, juntando diferentes imágenes y añadiendo un poco de texto en ellas imitando las típicas secciones de noticias, eventos, cotilleos… etc.

Tras repasar todas estas propuestas, está claro que la creatividad y el esfuerzo puesto por cada uno de los involucrados resulta visible en la obra final.

El mundo de las Hadas: Vanessa Alabau, Claudia Castell, Angie Martínez, Lucas Martínez, Martina Ortiz, Mario Pérez, Josep Roig y Alba Tura.

