​The Wine Edition, el congreso global del vino que acoge Madrid Fusión Alimentos de España, regresa por tercer año consecutivo

Juan Luis García Ruiz, Josep Roca, Pedro Ballesteros, Kristell Monot y Paz Levinson



Constituido como el congreso gastronómico más influyente del mundo, Madrid Fusión Alimentos de España 2023 incorpora una nueva edición de Madrid Fusión The Wine Edition, el joven certamen que, en solo dos años, ha demostrado estar a la altura de la historia y el prestigio del encuentro culinario. Un congreso dedicado al mundo del vino cuyo objetivo sigue siendo descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de nuestra cultura y nuestra gastronomía.



La tercera edición de Madrid Fusión The Wine Edition se desarrollará en IFEMA Madrid durante los días 23, 24 y 25 de enero de 2023, tanto de manera presencial como online, a través de una potente plataforma digital a la que se podrá acceder desde cualquier lugar del planeta.

Consejo asesor

Madrid Fusión The Wine Edition cuenta con un consejo asesor internacional formado por Pedro Ballesteros MW, Almudena Alberca MW, Andreas Kubach MW, Fernando Mora MW, Norrel Robertson MW, Ferran Centelles (ex sumiller elBulli), Pilar Cavero (crítica de vinos de ABC), María Naranjo (directora de la Dirección de Alimentos, Vinos y Gastronomía de ICEX España), Benjamín Lana (director general de Vocento Gastronomía y vicepresidente de Madrid Fusión) y Patricia Mateo (CEO Mateo&co), así como con la experiencia de Wines from Spain from ICEX como patrocinador de excepción.

Como en pasadas ediciones, el III Congreso Internacional del Vino Madrid Fusión The Wine Edition dispondrá de un auditorio propio tan importante como el escenario principal de Madrid Fusión Alimentos de España, además de una magnífica zona de catas, expositores y escenario adyacente de presentaciones comerciales, con el objetivo de integrar la gastronomía y el vino para descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje. Para ello, volverá a contar con cocineros internacionales, sumilleres, productores, catalizadores y pensadores clave del sector, que darán forma a una completa agenda de ponencias, mesas redondas, catas maridadas y presentaciones.

Con el objetivo de crear la conexión necesaria entre vino y gastronomía que tanto interesa a ambos sectores, tanto el auditorio como los espacios reservados para acoger Madrid Fusión The Wine Edition 2023 estarán abiertos a todos los congresistas. Para facilitar esta integración, se podrá acceder con la misma entrada a los dos congresos y, al igual que con el encuentro gastronómico, todas las ponencias de este encuentro del vino podrán seguirse de manera virtual a través de la plataforma online del congreso: www.madridfusion.net

El acceso a la zona expositiva The Wine Edition será libre, mientras que la entrada al congreso del vino (formado por un 90% de catas) se realizará mediante la compra de tickets individualizados para cada cata en www.madridfusion.net. También se podrán comprar días completos. Las ponencias tendrán entrada libre según aforo.

Fernando Mora, Almudena Alberca, Ferran Centelles y Andras Kubach



Personalidades confirmadas

Entre los grandes nombres del mundo del vino que han confirmado ya su participación como ponentes en Madrid Fusión The Wine Edition 2023 se encuentran Eric Kragh Vildgaard (Jordnær**, Dinamarca), Paz Levinson (Anne-Sophie Pic***, Francia), Kristell Monot y Julián Otero (Mugaritz**), Juan Luis García Ruiz (Casa Marcial**), Fina Puigdevall (Les Cols**) y Begoña Rodrigo (La Salita*). Josep Roca (El Celler de Can Roca***), Pedro Ballesteros MW, Andreas Kubach MW, Almudena Alberca MW, Fernando Mora MW, Xavier Rousset (Cabotte Wine Bar & Restaurant, Londres) o Ferran Centelles (ex sumiller elBulli), son otros de los nombres destacados de esta tercera edición.

Mesas redondas y Vinomios

Por tercer año consecutivo, Madrid Fusión The Wine Edition 2023 ofrece una importante oferta experiencial, con diversas actividades participativas y espacios de formación del más alto nivel. La programación seguirá de nuevo una estructura de mañana y tarde. Durante la mañana tendrán lugar las sesiones teóricas: ponencias, mesas redondas, conversaciones con productores y presentaciones que intentarán ofrecer una visión amplia e interesante de lo que está sucediendo en el mundo del vino. Antes del almuerzo también tendrán lugar las primeras catas magistrales del día, que abrirán boca a todo lo que está por llegar.

En este sentido, se han programado encuentros y charlas en las que grandes nombres del sector compartirán su experiencia sobre temas de actualidad como la mesa redonda que abrirá el certamen el lunes 23 de enero: “La España a explorar”, moderada por Pedro Ballesteros MW, que contará con la presencia de Andreas Kubach MW, Pepe Mendoza (Casa Agrícola), Pedro Ruiz Aragoneses (CEO de Alma Carraovejas), Loreto Pancorbo (Wine Consultant en vinos en Támdem SC) y Luis Sande (Pagos de Brigante).

El aclamado sumiller Josep Roca (El Celler de Can Roca***) ofrecerá el martes 24 de enero una clase magistral bajo el título “Una furtiva lágrima: La música del vino”, que estará presentada por la crítica de vinos de ABC Pilar Cavero. Y el miércoles, Almudena Alberca liderará la cata “¿Cómo cata un sumiller español?”.

Durante la hora de la comida tendrán lugar exclusivos maridajes que, con el nombre de Vinomios, pondrán a prueba las posibilidades del vino con todo tipo de comida. El primero de ellos girará en torno al caviar y contará con la experiencia de Eric Kragh Vildgaard, del dos estrellas Michelin danés Jordnær, quien realizará maridajes con distintas añadas de Dom Pérignon presentadas por la maison de Champagne. El siguiente, correrá a cargo de Fina Puigdevall, del también doblemente estrellado restaurante Les Cols**, en Olot (Girona). Para cerrar el congreso, Begoña Rodrigo, del restaurante La Salita* en Valencia, ofrecerá diferentes maridajes con vinos valencianos.

Pedro Ruiz, Loreto Pancorbo, Eric Vildgaard, Pepe Mendoza, Xavier Rousset y Fina Puigdevall



Top Tastings con profesionales

Desde el año pasado, las ponencias de mañana y de tarde adquieren una parte práctica con catas magistrales y encuentros con productores que tratan de demostrar, a partir de interesantes degustaciones, todo lo que concierte al vino, poniendo así de manifiesto las tendencias enológicas más actuales.

El lunes, los Top Tastings comenzarán por la tarde con un vis a vis entre Kristell Monot, sumiller de Mugaritz** y Julián Otero, del equipo de I+D del mismo restaurante. Un recorrido por la colección de vinos propios del restaurante y un maridaje de la mano del profesional de sala. A continuación, los asistentes podrán ver un adelanto de Copa Jerez 2023: la perfecta integración entre cocina y sala a través de los maridajes de sus finalistas.

El martes, la jornada de catas empezará temprano. A las 10:30 h., Juan Luis García Ruiz, sumiller del restaurante Casa Marcial**, invitará a los asistentes a descubrir un territorio único a partir de vinos de la D.O.P Cangas y sidras naturales asturianas.

Ese mismo día, por la tarde, tendrá lugar el Top Tasting “La armonía del granítico. Vinos graníticos en España”, uno de los puntos fuertes del congreso, dirigido por Fernando Mora MW, en el que se catarán 6 referencias que representan, según el experto, la personalidad de los suelos de granito de nuestra geografía: Leirana Finca Genoveva (Bodega Forjas del Salnés) As Sortes (Bodega Rafael Palacios), Rozas (Bodega Comando G), Lousas Rosende (Bodegas Envínate), Can Matons Vinya Can Xec (Bodega Can Matons), y El Canchorral o Fientegrulla (Bodega Viñas Serranas).

Para la última sesión de Madrid Fusión The Wine Edition 2023, Paz Levinson, Sommelier Ejecutiva del restaurante francés Anne-Sophie Pic 3*** ofrecerá su ponencia y cata basada en 3 uvas/vinos argentinos que también se producen en España titulada "Mismas manos, dos universos. Rencuentro de mentes inquietas, viajes, vidas, vinos". Almudena Alberca MW le tomará el relevo para tratar de definir cómo cata un sumiller español y, por la tarde, Ferran Centelles, ex sumiller de El Bulli, se preguntará “¿Qué busca un Master Sommelier en un vino español?” en una cata magistral que irá seguida de una presentación liderada por la Spanish Wine Academy de Ramón Bilbao junto a los premiados al talento joven en esta edición 2023 y que cerrará el programa.

Aula de Catas como centro de exploración vinícola

Además del Auditorio, Madrid Fusión The Wine Edition 2023 contará una vez más con un espacio abierto de degustación donde bodegas y regiones tendrán ocasión de presentar, de la mano de grandes nombres del mundo del vino, catas de añadas históricas, armonías gastronómicas, así como nuevos proyectos vinícolas y tendencias.

Para esta tercera edición, el Aula de Catas contará con la presencia de prestigiosas bodegas nacionales como Marqués de Cáceres, que presentará armonías de su gama Excellence con la cocina de Carlos Casillas, de Mûd Wine Bar; Familia Fernández Rivera ofrecerá una cata de añadas históricas, celebraremos los 60 años de Jean León de la mano de Mireia Torres, González Byass nos presentará una cata vertical de su prestigioso Clarión y también diversos maridajes para sus grandes cavas de Vilarnau. Por su parte, Bodegas LAN mostrará el terroir de Viña Lanciano.

Como regiones presentes tendremos entre otras a Andalucía que mostrará lo mejor de sus denominaciones de la mano de Rafa Bellido, Vinos de Tenerife ofrecerá una cata magistral como inauguración del Aula, la D.O. Rueda realizará un interesante maridaje de sus vinos con las pizzas ganadoras del concurso Mejor Pizza de España en Madrid Fusión.

En este marco, también tendrá lugar la presentación de Maktub, un precioso proyecto enológico de la fundación Aladina de Paco Arango. Una gran Riedel Experience cerrará el evento.

Premios y homenajes

Premio Juli Soler El Talento y el Futuro del Vino Así como Madrid Fusión Alimentos de España desvela, año tras año, la nueva hornada de cocineros revelación, The Wine Edition pretende hacer lo propio con los nuevos profesionales del vino. En esta tercera edición, y de nuevo de la mano de Ramón Bilbao como patrocinador oficial, se otorgará el III Premio Juli Soler al Talento y el Futuro del Vino a jóvenes con proyección en los diferentes campos del sector. Un premio que será entregado el último día del congreso por Rita Soler.

Premio Tierra de Sabor a la bodega más sostenible Tierra de Sabor, la marca de promoción del sector agroalimentario de Castilla y León, otorgará durante el certamen un nuevo premio en reconocimiento a la bodega más sostenible, según los requisitos establecidos por el consejo del Congreso.