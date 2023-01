​La UEMC concede a la reconocida experta internacional en robótica Elena García Armada su primer Honoris Causa La vallisoletana, investigadora científica del CSIC, es una de las mujeres más influyentes del mundo en el ámbito de la robótica Redacción

jueves, 12 de enero de 2023, 09:58 h (CET) La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, coincidiendo con la celebración del XX Aniversario de su fundación, concederá su primer Doctorado Honoris Causa a Elena García Armada, considerada uno de los diez científicos más destacados de España y una de las treinta mujeres más influyentes del planeta en el ámbito de la robótica.



Enmarcado en la efeméride del XX Aniversario, que se celebra durante este curso académico 2022-2023, la UEMC ha desarrollado un completo programa de actividades, entre las que destaca la concesión de su primer Doctorado Honoris Causa. Se trata de la más alta dignidad académica de la Universidad, que ha querido otorgar a la Doctora García Armada este reconocimiento por su sobresaliente trayectoria científica y técnica aplicando el conocimiento y la ingeniería para mejorar la calidad de vida de millones de niños que sufren enfermedades neuromusculares y parálisis cerebrales.

La ceremonia de investidura de este doctorado tendrá lugar el 10 de febrero, víspera del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y se erigirá como el acto central de este vigésimo aniversario.

El rector de la UEMC, David García López, y el Consejero Delegado, Jesús Zarzuela Mateos, acompañados por la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Eloísa del Pino Matute, han podido conocer de primera mano el trabajo de la doctora García Armada durante una visita institucional y una demostración de su trabajo en Marsi Bionics y el Centro de Automática y Robótica, centro mixto del CSIC y la UPM, donde se ubica su laboratorio de investigación clínica.

Gracias a Jorge, un niño de 12 años con parálisis cerebral, pudieron conocer la importante esperanza que supone el exoesqueleto diseñado por la doctora García Armada en atención a la discapacidad en la infancia.

Un exoesqueleto pionero

García Armada está considerada una de las treinta mujeres más influyentes del planeta en el ámbito de la robótica. Es la creadora del primer exoesqueleto pediátrico del mundo, una estructura que se adapta al cuerpo de los menores con enfermedades neuromusculares para ponerlos en situación de bipedestación y marcha. Se trata de un dispositivo pionero en el ámbito internacional que facilita la movilidad de los niños en silla de ruedas durante las sesiones de rehabilitación y reduce las complicaciones médicas como la degradación muscular y las deformidades de la columna vertebral.

El exoesqueleto pediátrico, desarrollado con tecnología 100% española, ofrece además esperanza a muchos niños que han estado aguardando nuevas posibilidades de tratamiento mejorando su bienestar mental, sus habilidades cognitivas, su motivación y la autoestima hasta tal punto que repercute en la efectividad de la neurorrehabilitación.

Los trabajos de esta Ingeniera Industrial y Doctora en Robótica han dado lugar a 8 patentes y 118 publicaciones científicas. Su impacto investigador ha sido distinguido con 50 premios entregados por instituciones internacionales de prestigio entre las que destacan el Premio al Inventor Europeo o la Medalla de Oro de la Cruz Roja.

Mediante la concesión de este primer Doctorado Honoris Causa, la UEMC quiere reconocer la decisiva contribución de García Armada en el ámbito científico, profesional y social, así como la dedicación de una parte de su actividad a la transferencia de conocimiento en el ámbito de la robótica andante aplicada a pacientes pediátricos.

Emprendedora, investigadora y referente social

Otorgar a Elena García Armada el primer Doctorado Honoris Causa de la Universidad Europea Miguel de Cervantes responde a varias razones ligadas íntimamente a la propia institución, como es la vinculación de su área de investigación clínica aplicada a la creación de exoesqueletos con varias titulaciones implementadas en la Facultad de Ciencias de la Salud entre las que destacan Fisioterapia, Terapia Ocupacional o Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como el Doctorado en Investigación en Actividad Física y Salud en Poblaciones Especiales y el Máster Universitario en Valoración y Atención a las Personas con Discapacidad Física.

Asimismo, la Doctora García Armada es un ejemplo de emprendimiento en el sector de la innovación tecnológica para afrontar terapias de rehabilitación en niños y adultos que sufren enfermedades neurológicas, mejorando sus habilidades físicas, mentales y sociales. Además, es destacable su dedicación a la transferencia de conocimiento volcando toda su investigación previa en robótica en el exitoso proyecto Marsi Bionics, una empresa de base tecnológica que ha generado una cadena de valor social con un impacto altamente positivo entre colectivos especialmente vulnerables. O la gran repercusión social de su trabajo a favor de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad.

La doctorada se ha convertido en un referente en la lucha contra la brecha de género, motivando e interesando a niñas y adolescentes en vocaciones STEM. No es casualidad que, bajo la máxima de garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el seno de la UEMC, el primer Honoris Causa de la Universidad recaiga en una mujer. La intención no es otra que dar visibilidad a un colectivo que representa apenas el 5,7 por ciento de los doctores con este reconocimiento en los campus españoles.

CV de la Doctora Honoris Causa

Elena García Armada (Valladolid, 1971), Doctora Ingeniera Industrial, es Investigadora Científica en el Centro de Automática y Robótica (CAR) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC- Universidad Politécnica de Madrid y fundadora y CEO de Marsi Bionics.

García Armada comenzó a desarrollar robots orientados al mundo de la industria, pero en 2009 conoció a Daniela, una niña que tras un accidente de tráfico quedó con una tetraplejía severa. Esta experiencia hizo que sus investigaciones se centraran a partir de ese momento en la fabricación de dispositivos destinados a la mejora de las facultades físicas, a favorecer la rehabilitación y a aumentar la movilidad de aquellos niños que padecen enfermedades neuromusculares.

La nueva Doctora Honoris Causa está al frente de la empresa Marsi Bionics, nacida como spin off del Centro de Automática y Robótica del CSIC, que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal y parálisis cerebral. Gracias a su desarrollo, más de 17 millones de niños en todo el mundo podrán acceder a una tecnología de vanguardia que abre un nuevo paradigma en la rehabilitación de la discapacidad.

El exoesqueleto es un dispositivo que se adapta al cuerpo del niño para ponerle en situación de bipedestación y marcha. Tiene 8 articulaciones, con una tecnología patentada internacionalmente, que imitan el funcionamiento del músculo natural gracias al concepto de biomimetismo y que logra dotar a estas articulaciones de elasticidad para adaptarse a la condición muscular del niño y sus necesidades.

Entre otros reconocimientos, Elena García Armada ha recibido la Medalla de Oro de la Cruz Roja (2022), el Premio al Inventor Europeo, otorgado por la Oficina Europea de Patentes (2022), el Premio Beato de Liébana a la Cohesión Internacional (2021), , el Premio a la "Mejor Emprendedora" de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria el Premio Talgo a la Excelencia Profesional de la Mujer en la Ingeniería edición (2019), el Premio Hipatia-Mujeres en la Ciencia 2019 a la Trayectoria Científica, Premio Discapnet de la Fundación ONCE (2019), la Medalla de Oro de Madrid (2018), la placa de plata de la Sanidad Madrileña (2018) o el Premio Mujeres a Seguir (2017). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

