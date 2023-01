Formar y capacitar líderes: objetivo de Fundación Ford, Watson Institute y Fundación CHI El liderazgo salva vidas José Luis Ortiz

lunes, 9 de enero de 2023, 09:19 h (CET)

El liderazgo salva vidas pues gracias a diferentes procesos comunitarios se potencia al crecimiento tanto personal como de la misma sociedad. Es a través de estos procesos como el celebrado el pasado diciembre en México, el Basecamp y Expo Empresarial CHI 2022.



Cien becas promovidas por la Fundación CHI y patrocinadas por la Fundación Ford y el Instituto Watson en Boulder, Colorado que busca conectar a las personas con sus oportunidades personales y profesionales con el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas.

Por eso un selecto grupo de personas a cargo de emprendimientos sociales fueron elegidos para colaborar con estas organizaciones para trabajar por y desde la igualdad de derechos y oportunidades para las personas.

Es una forma eficaz de apoyar el proyecto educativo que Fundación CHI y Grupo Educativo CHI, lleva haciendo y conseguir involucrar a la comunidad, diferentes instituciones y a las personas buscando construir un prototipo que transforme a la sociedad.

Es un momento especialmente sensible que ha de potenciar la participación de la mujer, especialmente y que sean estas personas las que se empoderen desde la innovación, el liderazgo, el emprendimiento y las nuevas tecnologías. El objetivo es que el liderazgo desde el emprendimiento supere más del 60 % de la actividad en el futuro.

Programas abiertos, no sólo a jóvenes sino a todas las diferentes franjas de edad. El desarrollo de las diferentes habilidades va más allá de afirmar que las empoderamos porque esas personas ya son empoderadas por lo que hacen y desde estas plataformas que se pueden llevar a cabo, gracias al apoyo de la Fundación Ford y del Instituto Watson, desde su plataforma facilitarles las posibilidades y ofrecerles las herramientas para que ocupen los espacios que buscan ocupar.

Una alternativa para ofrecerles las diferentes herramientas de comunicación, de redes, de canales de negocio y finalmente ofrecer ese emprendimiento a diferentes inversionistas y de esa manera no sólo dinamizar la sociedad sino también transformarla.

Es una forma eficaz y eficiente de transformar todas las posibles situaciones de dificultad en caminos de motivación y romper cadenas para evolucionar. Algo que no es más que el principio de un largo y fructífero camino que no ha hecho más que comenzar.

Enlace del video de la terminación de las jornadas: https://fb.watch/hRSelX5msX/

Dentro del concepto de emprendedor social no puede faltar las campañas solidarias como la celebrada el Día de Reyes por la Fundación Chi y de la que se muestran algunas imágenes de ese día: https://drive.google.com/file/d/14krKet2zuqvM7RSTOGkmeoqCDvPw5RMw/view?usp=share_link

Ahora comienza la verdadera formación para levantar los sueños y convertirlos en realidad.

