"Mesures préventives", de José María Molina Caballero Reseña literaria Francisco Vélez Nieto

viernes, 6 de enero de 2023, 09:21 h (CET) Es muy conveniente para entender la temática de esta nueva obra, desnuda de equipaje innecesario en la trama de su contenido, que rompe lo que se puede considerar necesario por imposible, ante la desnudez manifiesta del propio Molina caballero. Obra bilingüe, meditadora de ser y dejar de publicarse en las lenguas español y francés. Así pues, leer el prólogo de Antonio Cruz Casado, ofrece sus criterios tanto para el autor como para el lector por su manifiesta desnudez confesional en forma y estilo:



“Los años nos inclinan hacia la poesía severa y echan a la rima traviesa”. Alejandro Sergeievich Puschkin, Eugenio Onieguin

Al releer la novela en verso, del desgraciado poeta ruso Puschkin, Eugenio Onieguin (1833), encuentro fragmento que encabeza este prólogo en el que se perciben dos ideas fundamentales: la madurez se inclina hacia la poesía seria, densa, filosófica, si queremos, al mismo tiempo que suele prescindir de los adornos retóricos de la rima.

Luego iniciemos esta andadura con los primeros versos de la obra.

DILIGENCIAS PREVIAS

REDENCIÓN CREADOR Por mucho que me gritas nunca te oigo. Tus palabras se quedan en el aire y se dispersan sin ley ni descanso, por los mares remotos del olvido. El poeta se siente enfrentado consigo mismo, un pulso dónde el estado anímico va mostrando esa inmensidad de la intimidad humana cuando se activa con absoluta claridad. Lastimada e Inquieta la realidad y la constancia de sus interrogantes

Quién sabe si los sueños nos redimen de la vida y sus frutos desalmados, con la esperanza de que entre sus sombras florezca la verdad de la existencia y sus claves de luz insobornable.

FUEGO AMIGO

Tus Ojos me disparan sin descanso al compás de la tarde que me rompe. El fuego se derrama entre los huecos de mis heridas y recorre lento los poros de mi piel y de mi sangre, en las fosas del miedo que supura tu mirada asesina de horizontes, y los hoscos cuchillos que degollan los abismos de la luz y la vida.



Este poema representa al valor del posible del lector a enfrentarse al planteamiento consigo mismo de la existencia del El factor humano ante sí mismo ante la propia realidad.

Y cansados seguimos los espejos de la desesperanza con sus rutas descontroladas; norte, sur, oeste…, qué más da. Con la lluvia se nos cala la conciencia, verdades empapadas de falsas pretensiones de ceniza. Nada es nada ante el fuego de la propia vida de toda existencia que intenta profundizar en los conceptos propios de la existencia humana, su clausura. Caminas sin dictados ni lamentos y persigues la breve singladura de tu sonrisa cómplice de musgo.

Todo gira sobre un escenario dónde el poeta se interroga a sí mismo sobre el vacío de la nada, de lo que pudimos haber sido y la caída del escenario del protagonista ,convencido de la nada invisible de la existencia.

