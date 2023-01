Evitar que recluten adeptos Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 5 de enero de 2023, 08:29 h (CET) Perseguir el delito y reprimirlo es la tarea fundamental de la policía, que no puede ni debe ser minusvalorada. Sin embargo, hace falta algo más. ¿Qué lleva a adolescentes y jóvenes a buscar en la violencia de ciertas bandas una seña de identidad?

Conocer los factores de riesgo relacionados con el entorno familiar, el absentismo escolar, la falta de expectativas o el consumo de sustancias tóxicas es importante para la prevención. Evitar que las bandas recluten adeptos es otra cara de la moneda de una estrategia que, por el bien de todos, debe ser necesariamente eficaz. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

