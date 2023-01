Jorge Querey, Efraín Alegre y Lula da Silva El candidato a vicepresidente por la unica opción de izquierdas en Paraguay, elogió al presidente del Brasil puntualizando sus virtudes, de las que carece la oposición paraguaya Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

miércoles, 4 de enero de 2023, 08:47 h (CET) Una ardorosa polémica se desató en Paraguay cuando el candidato del tradicional Partido Liberal paraguayo Efrain Alegre se comparó a si mismo con el presidente brasileño Lula Da Silva, que asumió esta semana como presidente del Brasil.



Todo empezó cuando en un arranque considerado por muchos como un “delirio”, al candidato conservador del tradicional partido Liberal Efraín Alegre no se le ocurrió mejor propaganda política que creerse el Lula paraguayo, al comparar su candidatura con la del brasileño que asumió como nuevo presidente.

El candidato liberal de derechas, sostuvo además que en Brasil el cambio ya llegó, y que lo mismo sucederá en Paraguay.

El vaticinio generó todo tipo de burlas por su poco coherente elaboración mental. “¿Sabías que Laino perdió todas las elecciones a las que se presentó? Ese ejemplo va más contigo…”, respondió uno de los detractores del paralelismo establecido por Alegre.

En una de las jocosas respuestas, el analista político Camilo Soares le dedicó unas palabras a través de Twitter al político paraguayo que se compara con el brasileño. “Sí, sabemos… y también sabemos que vos no sos Lula, que no representás nada parecido a Lula, que tu proyecto es conservador y defiende los intereses de la oligarquía supranacional, también sabemos que participaste del golpe contra el gobierno más parecido a lo que representa Lula”.

Paraguay y Brasil sostienen un contencioso que se remontan a la invasión brasileña de Puerto Renato, territorio paraguayo, cuando la dictadura militar de Castello Branco pretendía construir la represa de Itaipú sin participación paraguaya. El gobierno norteamericano de Lyndon Johnson, envió a su secretario de estado Dean Rusk a visitar Asunción, y hacer saber de paso a sus hombres en Brasilia que deberían retirarse de inmediato del territorio paraguayo invadido.

Los militares brasileños no tardaron veinticuatro horas en abandonar el territorio invadido, complaciendo el pedido del entonces mandamás paraguayo Alfredo Stroessner. A partir de entonces, el tema de Itaipú se convirtió en un arma arrojadiza contra el gobierno paraguayo de turno, algo así como el problema del Sahara Occidental que en España se utiliza contra cada nuevo gobierno que desembarca en la Moncloa.

Jorge Querey decidió presentar batalla al supuesto falso Lula paraguayo y expresó: “Desde mi punto de vista Alegre no es Lula. El mandatario del Brasil es un luchador desde abajo, él es un combatiente de las calles, es una persona del pueblo que se formó articulando a su sindicato a los movimientos sociales, tuvo un proceso de construcción. Esto no se trata de que hayas perdido dos o tres veces unas elecciones para luego tener chances, lo que sucedió con Lula es debido a que es una persona que construyó democracia, derechos populares”.

“Todo esto lo digo en términos de una opinión política respetuosa, pero a la vez firme. Lula sacó a la gente de la extrema pobreza dándole un plato de comida para casi 30 o 40 millones de personas, dio un ascenso a la clase media y también tiene una capacidad de liderazgo mundial que hasta en Europa es recibido con aplausos después de estar preso por todas las acusaciones que le construyeron desde el aparato judicial del Brasil y el expresidente Jair Bolsonaro”, expresó tajante Querey, un viejo combatiente que enfrentó a Stroessner en su etapa más sombría, cuando ya washington le había retirado su complacencia, y solo la vieja guardia militar brasileña le sostenía en el poder.

“No por perder dos veces tenes más chances en la tercera, esto ocurre en una persona que ha construido democracias, derechos populares, salidas de pobrezas extremas de la gente con un plato y un pan para 30 millones de personas, un ascenso de la clase media de un gran porcentaje de la población brasileña y una capacidad de liderazgo Mundial que hasta en Europa es recibido con aplausos”, agregó tajante Querey.

Finalmente apuntó que el mandatario brasileño “es una persona que refleja los intereses de las personas de la calle” dando a entender que Efraín Alegre no representa el cambio que necesita el pueblo paraguayo.

La mayoría de los opinologos sostiene que Alegre se encuentra fuera de órbita al pretender establecer una analogía entre su candidatura de derechas que ha despreciado a la candidata Esperanza Martínez, para optar por una ex funcionaria que sirvió a Horacio Cartes, con la del presidente Lula da Silva.

El senador Querey indicó que el mandatario brasileño es una persona que refleja los intereses de las personas de la calle, dando a entender que Efraín no representa el cambio que necesita el pueblo paraguayo, además de haber sido responsable de la expulsión del poder de “lo mas cercano a Lula que tuvo el Paraguay” votando por la condena a Fernando Lugo.

Vale considerar todo lo expuesto para conocer lo mucho que un paralelismo puedo incidir en contra de un falso símil.

La respuesta de Jorge Querey a Efrain Alegre es un caso de prueba. LAW Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Adiós a Benedicto XVI, defensor de la verdad Llucià Pou Sabaté Consoladoras enseñanzas de Benedicto XVI Este sol que está ahí, en la razón y en la fe como esperanza, fue lo que movió al cardenal Ratzinger a reivindicar la cultura de lo auténtico: la entrega, la acogida y la comunión Se cumple un año del trágico e indignante "accidente" en el hinchable de Mislata Nada ni nadie va a compensar tanto dolor causado La gallina bolchevique Hace unos días viajó en el séquito gubernativo para estar presente en la toma de posesión del corrompido Lula Da Silva y volvió a hacer el ridículo porque ser ministra le cae muy grande Jorge Querey, Efraín Alegre y Lula da Silva El candidato a vicepresidente por la unica opción de izquierdas en Paraguay, elogió al presidente del Brasil puntualizando sus virtudes, de las que carece la oposición paraguaya