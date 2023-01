Recomendaciones para tener una vida saludable y activa La suma de pequeños cambios y la implementación de pequeños hábitos logra resultados transformadores Redacción

lunes, 2 de enero de 2023, 12:00 h (CET) En la era moderna, en la que el trabajo ocupa gran parte del día, muchas actividades que permiten llevar una vida saludable, activa y en plenitud quedan relegadas lamentablemente a un segundo plano. Pero eso no quiere decir que no haya algunas soluciones y recomendaciones que puedan mitigar los efectos negativos y hacer cambiar la situación.

En ocasiones, la suma de pequeños cambios y la implementación de pequeños hábitos crean un efecto ‘bola de nieve’ lo suficientemente poderoso como para lograr resultados transformadores. Este punto de vista es el que debe utilizarse cuando se quieren lograr efectos positivos en la vida, sobre todo con respecto a salud y de actividad física. A continuación, algunas recomendaciones para lograrlo.

El poder de las vitaminas

Hoy en día es muy fácil comprar vitaminas, de decenas de marcas, de distintos tipos, compuestos y efectos. En una parafarmacia online es posible incluso conseguir todos los suplementos vitamínicos que se comercializan en España a precios mucho más bajos, con envío gratuito y con muchas otras ofertas en otras tantas categorías.

Sí. Las vitaminas hoy son más accesibles y diversas que antes. Aparte, son más poderosas en cuanto a su capacidad de mejorar el cuerpo humano y su funcionamiento. Esto último es indispensable, porque aunque se tenga una dieta, un ritmo de vida, un descanso y una rutina general correcta, el cuerpo no siempre obtiene todo lo que necesita para sentirse bien o rendir a plenitud, y los complementos o suplementos alimenticios son la mejor manera de mantener dicho equilibrio.

El ejercicio físico como eje central de bienestar

El bienestar es un concepto que engloba tanto a aspectos físicos como emocionales y mentales, por lo que el ejercicio físico no solo tiene una importancia que va más allá de verse bien, sino que tiene que ver directamente con sentirse de igual manera pero en un plano bastante diverso.

Si bien es cierto que no todas las personas pueden permitirse acudir a un gimnasio -en muchas ocasiones, por falta de tiempo o por la distancia que hay que recorrer-, no es menos cierto que todos en su realidad pueden desarrollar hábitos de ejercicio físico que les permitan, al menos, mantener la autoestima y la regularidad.

El poder del ejercicio físico, además, no está en los resultados que logra externamente, sino en lo bien que hace funcionar al organismo como un todo y en lo bien que hace que las personas se sientan una vez que dicho hábito se ha incorporado con naturalidad en el día a día.

Actividades más allá de lo laboral

Muchos estudios científicos sugieren que las personas que desarrollan un hobby, que se interesan por otras actividades que escapan de la obligación de su trabajo, son más felices y logran estar más saludables por dicha condición de satisfacción intrínseca. De la misma manera ocurre con las personas que por suerte o azar del destino trabajan en algo que realmente les llena cada día. Por esa razón, más allá del descanso, de la alimentación, de la hidratación adecuada y todo lo demás, uno de los aspectos en los que las personas deben ser vigilantes es en el uso del tiempo, sobre todo aquel que no está destinado a descansar o trabajar, que pudiera ser aprovechado por actividades que realmente enriquezcan a quienes las realizan.

Desde jugar un videojuego hasta pasar más tiempo con la familia, llegando a otros que directamente se hacen aficionados a la práctica de algún deporte en equipo o quienes estudian de forma autodidacta por la felicidad de superarse y conocer más cada día, todos esos aspectos -si bien no directamente están involucrados con la salud del cuerpo- influyen en la tenacidad para cuidar los demás aspectos que sí benefician a la salud.

