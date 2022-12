PSOE, Gobierno, punta de lanza de otra España Un deseo para 2023: La proposición de una Ley que castigue los juramentos incumplidos y las mentiras logísticas Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

martes, 27 de diciembre de 2022, 09:34 h (CET) Como ciudadano de a pie, finalizando 2022, fatídico año para la convivencia, pediría, como muestra de señal “inteligente”, que se pudieran formar “MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL”, con temarios exclusivamente centrados en la Historia de nuestra Sociedad, con objetividad intelectual, seria y honrada.

“MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL”con unos “baremos mínimos” de preparación académica, de experiencia empresarial y de sentido de convivencia ética.

Jugar con realidades deformadas para conseguir formar equipos, que llaman Partidos, y con suerte obtener los mínimos de apoyos necesarios para integrarse en la vorágine de acción política es lo que intentan determinadas personas activistas de ideologías mediocres pero de interés económico probado.

El PUEBLO sólo desea una administración justa, expansiva y con futuro..., una administración con proyección social, jamás ideológica.

El PUEBLO quiere PAZ, PROGRESO en el esfuerzo y con un futuro mejorable para sus descendientes. El PUEBLO, que no es el gobierno, lucha por el respeto a su propia historia, hoy día manipulada por variopintos Partidos y Agrupaciones que la describen con los famosos “Corta-Pega”, para, sin esfuerzo, conseguir sustanciosos beneficios económicos y sociales.

Como sé que esto es un sueño, una ilusión... me pongo al lado de la responsabilidad...,en la acera de enfrente de los que sin un CURRICULUM,pero con MUCHA LABIA, intentan que la sociedad sea un habitáculo diseñado por ellos, con un apartheid para el pueblo llano, con libertades controladas e ilusiones diseñadas a base de marketing.

Un deseo para 2023: La proposición de una Ley que castigue los JURAMENTOS INCUMPLIDOS y las MENTIRAS LOGÍSTICAS.

