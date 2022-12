“Atendemos a todos los clientes de cualquier empresa sin hacer ninguna distinción”

Borja Boada tiene claro cómo funciona la empresa de la que él es el máximo responsable, Fudeat. Es una Plataforma digital líder en servicios gastronómicos para Empresas en España. Borja, dice que esta empresa nació con la idea de que la gastronomía fuera la unión entre empresas y la gente que trabaja en ella.

Que la gastronomía, ya se ha visto a lo largo de éstos últimos años, sirve para anexionar a las personas es una realidad, alrededor de una bandeja de croquetas se solucionan muchos temas o surgen de nuevos.

Fudeat, a través de Internet, se comunica con empresas de catering y de otro tipo para que lleguen desayunos, meriendas, comidas y cenas, sólo con un pedido Online, y siempre con la posibilidad de poder consultar, hablar, con esta joven empresa.

Forman esta equipo empresarial 22 personas, tienen una media de 27 años y saben lo qué quieren, lo qué hacen y lo hacen a gusto.

Borja, está contento con los resultados de la empresa, cada año crece y no le han puesto límites hasta adónde quieren llegar. Muy interesante lo que nos explica en esta entrevista. Lean.



¿Cómo surgió la idea de crear FUDEAT? Mi época universitaria me permitió conocer cómo funcionaba el mundo del catering, particular y corporativo, había unas necesidades entre las diversas empresas y las dedicadas al catering, sus ritmos de trabajo y servicios son completamente diferentes, las de catering suelen ser pequeñas empresas, lideradas por mujeres, donde no tienen departamentos comerciales ni financieros, no invierten en marketing ni en tecnología, eso hace que las empresas siempre tengan el mismo proveedor. Nuestra propuesta es la digitalización del catering para empresas, ayudando a poner variedad, a los departamentos de catering les hacemos toda la labor comercial de comunicación, digitalización y la cuestión de cobros y pagos.

¿Cuántos son en su empresa? Somos un equipo de veintidós personas, con una facturación al año de cerca de cuatro millones de euros, tenemos, como clientes, más de 650 empresas, más del 80% son multinacionales, despachos de abogados, consultoras, bancos de inversión, fondos de inversión, empresas de Life Style y empresas industriales, esto nos permite ver que hay mercado, hay necesidad independientemente del tamaño de la compañía o el sector, a todo el mundo le gusta tener un desayuno, un picoteo en la oficina para unificar equipos, y ese es uno de los motivos por los que nosotros nos volcamos con este proyecto, porque somos conscientes de la unión que crea la gastronomía en los equipos. Cuando vas con los amigos o con tu familia siempre es alrededor de la mesa cuando surgen las opiniones, los viajes, las historias.

¿La pandémia les hizo crecer? La pandémia nos hizo replantearnos todo, en abril del año 2020 nuestra facturación cayó en un 95%, nos quedamos prácticamente sin nada, no podíamos vender, nadie iba a las empresas, no teníamos modelo de negocio. Pero surgió una historia a la que siempre estaré agradecido eternamente por lo que supuso y por lo que significó para nosotros , cuando estábamos en el peor momento nos llamó el SUMA 112, son las urgencias de la Comunidad de Madrid, para pedirnos que les ayudáramos en su día a día, su trabajo era frenético y supuso poder convertir, desde nuestra plataforma, dinero en menús del día. Eso hizo que el equipo se uniera muchísimo en lugar de derrumbarse, nos dio mucha fuerza para salir de la pesadilla en la que estábamos. A partir de ahí , con esa buena labor social y altruista que hacíamos, el equipo cogió ánimo, empezamos a llamar a nuestros clientes y a partir de ahí es cuando conseguimos darle la vuelta a la compañía, lanzando nuevas líneas de negocio que nos han traído donde ahora estamos. En el año 2020 el sector del catering tuvo un descenso en la facturación de un 72% y nosotros crecimos alrededor del 20%.

¿Tienen presencia en otras ciudades de España? Estamos en Valencia, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona, hemos ido creciendo a medida que nuestros clientes lo han demandado, nosotros queremos ofrecer a las empresas que, a través de nuestra plataforma, tengan un control nacional pero con una gestión local, los departamento de compra, financiero y contable, que suelen ser nacionales, permiten tener una cuenta corporativa para ver los consumos que se están haciendo en las diferentes ciudades.

¿Tienen un target de empresas o están abiertos todo tipo de empresas? Partiendo de nuestra misión que es fomentar la relación de equipos estamos abiertos a cualquier cliente, es verdad que hay clientes que son mucho más interesantes porque tienen mayor volumen de gente o porque tienen mayor rotación, pero si analizamos como es el ecosistema español España es un país de Pymes y Micropymes, tenemos un equipo de ventas donde atendemos a todos los clientes de cualquier empresa sin hacer ninguna distinción, tratamos a todos igual porque para nuestro trabajo da igual el tamaño de la empresa o el sector. Trabajamos para que los equipos se unan a través de la gastronomía, tenemos la variedad, la facilidad y la agilidad que ofrecemos.



¿Cuál es el trabajo concreto que realizan? Enlazamos los catering y las empresas, cuando hablamos de garantías quiere decir que en nuestra plataforma no hay ningún proveedor que no tenga todos los requisitos sanitarios legales para trabajar y ésta es una de las cuestiones que desde el día uno pusimos en marcha, tenemos además un seguro de responsabilidad civil para cualquier situación que pueda ocurrir, en cuanto a la oferta tenemos una alta variedad de proveedores, en torno a 350, nosotros somos los que facturamos, los que ofrecemos el servicio, la cara visible, eso permite que haya esta variedad. Uno de los motivos por las que creamos esta plataforma es porque la gente se quejaba que siempre era lo mismo, siempre el mismo proveedor, no había variedad, no hay sorpresa, nosotros queremos ayudar a las empresas a que puedan dinamizar el tema gastronómico.

Con la pandémia ha cambiado todo, antes las oficinas de las empresas era el sitio al que había que ir, y ahora es un sitio en el que las empresas tienen que conseguir que la gente quiera ir, las personas que se encargan de las oficinas tienen que crear un montón de actividades para que la gente vaya a la oficina y ahí es donde nosotros nos posicionamos a través de la gastronomía como un nexo para que esos equipos se unan.

También hay un punto que llama la atención, la flexibilidad del pago, ¿las empresas no tienen, por ley, que pagar a 60 días? Eso es cierto pero no se cumple siempre, nos adaptamos a nuestras empresas y ésta es una de nuestras ventajas competitivas, aunque también se convierte en uno de nuestros talones de Aquiles, lo que intentamos hacer es ayudar a que el catering cobre en el tiempo legal, todo pago que sea superior a 30 días los absorbemos nosotros, este diferencial, con esta ventaja competitiva no hemos tenido más remedio que aceptarla, asumirla y a través de ahí crear la oportunidad porque a veces no son clientes y dicen estas son mis condiciones y si gustan bien y sino me busco a otro.

En su web figura el nombre del señor Hugo Arévalo como “Inversor de Internet”, ¿trabaja en su empresa? Hugo Arévalo es un señor muy reconocido que invierte en muchas empresas tecnológicas y digitales que tienen un gran poder de crecimiento, este señor fue uno de los primeros inversores que apostó por Fudeat, desde nuestro inicio ha confiado en nuestra plataforma, forma parte de nuestra empresa como inversor, no es un trabajador de Fudeat, ni está a tiempo completo ni parcial en nuestra empresa, lo mismo que “Palladium Venture Group de la familia Matutes o del barman Diego Cabrer.

¿Tienen relación empresarial con chefs de cocina? Nosotros trabajamos con empresas de catering, no trabajamos con chefs , trabajamos con el catering de Cristina Oria, pero es el nombre del catering, ella es la chef pero no trabajamos con chefs de estrella Michelín donde el conocido es el chef. Apostamos por el catering de empresa, la digitalización del sector y ayudar a empresas que son familiares y están lideradas principalmente por mujeres, para ofrecer un servicio que puede resultar complejo para este tipo de empresas.

¿Se puede decir que Fudeat trabaja para empresas de catering lideradas por mujeres? No, porque no lo son todas, y no seria un titular exacto, aunque una gran mayoría del sector está liderado por mujeres en un porcentaje muy alto, y es uno de los sectores más sacrificados por horarios, muchas trabajan los fines de semana, todas las bodas, me parecen unas súper heroínas con unos horarios que no los deciden sino que los decide cómo venga el servicio.

¿Tienen establecido un tiempo de antelación para poder realizar los pedidos? En nuestra plataforma el tiempo para hacer los pedidos viene establecido por los horarios de apertura y cierre de los restaurantes, si una persona entra en la plataforma a las once de la noche para hacer un pedido de desayuno a las a las siete de la mañana no va a ser posible atenderles porque a esas horas el proveedor está durmiendo, pero puede uno entrar a cualquier hora y hacer un pedido para dentro de tres días y no hay problema.

¿Los pedidos siempre se hacen vía Internet, tienen alguna forma de atención personal a la que el cliente pueda recurrir? Como trabajamos con empresas es fundamental tener un servicio de atención al cliente, nunca hemos querido llevar nuestro trabajo a un terreno frío, estamos para ayudar, para atender y para llevar la experiencia gastronómica a las empresas, ¿qué quiero decir con esto?, que desde el principio decidimos tener un equipo de atención al cliente para poder atender cualquier cambio o modificación porque pueden surgir imprevistos y nuestra función es ayudar a solucionarlos.

¿Desde del 2017 la empresa ha ido creciendo, tienen en su agenda expandirse al extranjero? Tenemos previsto hacelo, en el último el último trimestre del próximo año, a ciudades como Lisboa o Milán, porque se asemejan mucho a la cultura que tenemos en España.



Este año, para las fiestas navideñas, le pidieron a María Lo, ganadora de Masterchef, que hiciera un roscón de edición limitada, ¿cómo surgió esta idea? Hablamos con María Lo, le dijimos que España es un país de tradiciones, que se acercaba Navidad, tiempo de agradecer y estar con tus seres queridos, y le pedimos que hiciera un roscón que reflejara su personalidad. María Lo es de origen chino y de raíz gaditana y de ahí vino el tema de crear un roscón de edición limitada, hemos producido dos mil roscones de los que ha hemos vendido mil, se empezaron a distribuir el día quince, la gente está encantada porque Maria Lo ha enganchado muy bien con el público, es una persona única, diferente, transparente, extrovertida, sobre todo muy natural, y eso a la gente le encanta.



¿Cómo funcionan a la hora de repartir sus productos? El mundo logístico es complejo, y en nuestro caso tiene un punto más de complejidad debido a la puntualidad necesaria, sobre todo en los pedidos a empresas. Los servicios de catering los suele entregar el propio catering, los menús del día los repartimos nosotros con nuestros repartidores, y tenemos acuerdos con diferentes plataformas logísticas para envíos

¿Si la gente no queda contenta puede reclamar? Tenemos unas políticas de reembolso pero nos gusta ir pedido a pedido, cada caso es único, cada caso es diferente, a lo mejor hay una reclamación de algo que llegó mal, y a lo mejor es porque se puso una dirección incorrecta, hay que ir caso a caso para saber lo que ha podido pasar, cuando fallamos nosotros, cuando metemos la pata, trabajamos con personas, lo que hacemos es reconocer el error, dar la cara y hacer el reembolso que proceda o cualquier tipo de compensación y lo hacemos sin dudarlo porque tenemos una mentalidad de negocio a largo plazo.

Me ha dicho que son una empresa con veintidós personas, ¿se entienden todos a la hora de decidir, siempre puede haber distintas opiniones, cómo están organizados en este sentido? El nuestro es un trabajo en equipo, para que salga un pedido hay un montón de cosas que tienen que ocurrir antes, hay que tener un equipo tecnológico para que las cosas pasen, tienes que tener un equipo de contenido para que ese contenido esté en la plataforma y se pueda contratar, tienes que tener un equipo de atención al cliente para hacer un seguimiento para que eso se confirme y llegue, y hay el proceso de facturación y cobro, al final somos un equipo donde se valoran muchísimo las opiniones, somos súper abiertos para que la gente pueda opinar, pero el responsable de cada área es quien tiene la última palabra, es la única manera de funcionar, especialización de roles, reuniones de “brainstorming”, se puede opinar, se puede dar el punto de vista, la amplitud de miras de otras personas te permite tomar decisiones.

Su empresa está formada por personas muy jóvenes. Si, tenemos una media de 27 años, se trabaja con muchas ganas, mucho aprendizaje y estoy encantado con el equipo que tenemos, responden súper bien, se lo pasan bien e intentamos ayudar lo máximo posible en la conciliación profesional y personal.

¿Hasta donde quieren llegar? No hay límite, creo que siempre que exista la necesidad que atendemos y seamos capaces de cumplir con nuestra promesa de servicio. Ir subiendo y luchando por la compañía y hasta adonde lleguemos, tenemos la misión de digitalizar el catering corporativo y ayudar a las empresas a fomentar las relaciones entre los diferentes equipos, entre la gastronomía, creo que éste es un fondo muy bonito, merece todo el sacrificio del día a día.