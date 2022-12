​Gran logro de PACMA en Cirat por los felinos El acuerdo garantizará la protección de estos animales y anima a otros municipios a realizar la misma labor Diego Nevado Martínez

jueves, 22 de diciembre de 2022, 10:10 h (CET)

PACMA llegó hace un tiempo a un acuerdo satisfactorio con el ayuntamiento de Cirat (Castellón) por los derechos de los gatos residentes en el municipio si bien no pude publicarlo en su momento puesto que aún no colaboraba en este medio. La reunión con el consistorio tuvo lugar acudiendo Yolanda Castellar en representación de PACMA, Aída Sandalina como veterinaria y el alcalde del municipio, Pascual Salines y en la misma, se acuerda en un documento firmado por las partes instalar el método CER, dar charlas concienciadoras, un presupuesto mínimo de 7.000 para atender a estos animales, suministrar alimentación y en general, generar conciencia sobre la protección de los felinos.





Desde PACMA valoran muy positivamente este acuerdo firmado entre las partes que garantizará la protección de los felinos y anima a otros municipios a realizar la misma labor, aunque rechazan las palabras de un concejal que acabó dimitiendo y quería solucionar el problema matando a los animales sin ninguna base coherente puesto que la solución está por aplicar métodos éticos evitando la reproducción de los felinos. PACMA es el único partido nacional que aboga por los derechos de todos los animales difundiendo el facilísimo veganismo, teniendo propuestas serias por el medio ambiente y toda la justicia social mientras el resto de partidos no venden más que humo para cazar votos discriminando a la mayoría de animales y no cumpliendo tan siquiera lo que prometen. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Locura colectiva Una especie de tsunami humano recorrió las plazas y avenidas bonaerenses el pasado martes ​Una imagen vale más que mil palabras A Sánchez no le gusta ni la Monarquía ni el Parlamento, pero siente admiración y sumisión por todos los enemigos de España ​Gran logro de PACMA en Cirat por los felinos El acuerdo garantizará la protección de estos animales y anima a otros municipios a realizar la misma labor ​Que la paz y amor de Navidad sea para todos Que estas navidades y durante tu existencia, disfrutes de una comida deliciosa sin necesidad de que nadie muera gritando ​La muerte de Montesquieu Entre el Gobierno y los magistrados del Tribunal Constitucional se ha armado el Belén, estamos en las fechas idóneas