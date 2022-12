Recordando al poeta argentino Marcos Silber (1934 – 2021)

Marcos Silber nació el 4 de agosto de 1934 en Buenos Aires, ciudad en la que reside, la Argentina. A partir de 1958 ha publicado los poemarios “Volcán y trino”, “Las fronteras de la luz”, “Libertad” (poema escénico), “Sumario del miedo”, “Dopoguerra”, “Ella”(Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores),“Suma poética”, “Historias del oeste”, “Primera persona”, “Boca a boca: cuaderno del resucitado”, “Thrillers (Historias en ‘16’)” (finalista en certamen de Casa de las Américas, Cuba), “Bajo continuo”, “Noticia sobre el incendio en la nave mayor”, “Doloratas” (con Carlos Levy), “Cono de sombra y casa de pan”, “Preposiciones y buenos modales” (primer premio en Mérida, España), “Roca viva” (Primer Premio Concurso de Poesía “La Luna Que”), “Cabeza, tronco y extremidades”.





En 2010, la Editorial Monte Ávila, de Venezuela, editó “Convocados”, antología de su obra poética. El volumen “Visita guiada” es otra selección de sus textos, desde 1968 hasta 2012 más algunos inéditos, por él realizada y con prólogo de Ivonne Bordelois (Ediciones Desde la Gente, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, 2013). Además de ser incluido en numerosas antologías de su país y de Francia, Venezuela, Colombia, Perú y Cuba, colaboró con innumerables diarios y revistas soporte papel. Obtuvo el Primer Premio Municipal en el género poesía, correspondiente al bienio 1998-1999.









1 —“Nací en un barrio donde el lujo fue un albur…” (primer verso del tango “El corazón al sur” de nuestra compatriota Eladia Blázquez; ella se refería a una barriada pobre de la ciudad de Avellaneda, del otro lado del Riachuelo, lindando con la Capital Federal). Te transfiero, Marcos, aunque sea en prosa y a vuelapluma la inquietud: “Nací…”

MS — Nací pegado al Mercado de Abasto: ese universo que define a la época: algo así como el hotel de inmigrantes del trabajo. La polifonía representativa del hervor social —1930-1940—; la infancia o los juegos (que es lo mismo) se desarrolló en un campo de batalla, el escenario mundial de entonces. Jugábamos a la guerra, a la vida y a la muerte. Mamá, la mensajera del incendio europeo, con las cartas cada vez más espaciadas, hasta que cesó. Por entonces, la memoria visual se remonta hasta la mesa de la cocina, ella y yo; el silencio, la noche donde se repetiría la ceremonia de la lectura de ella para los dos. Por eso siento a veces que escribo para ella que leyó por mí. Me nutrió con alimento del mayor valor calórico: Fiódor Dostoievski, León Tolstoi, Aleksandr Pushkin, Antón Chéjov, Máximo Gorki… Oigo su voz todavía, apenas cascada, su dulce afonía.





No es posible precisar por qué ventanal ingresó el entusiasmo, el trabajo con la palabra, su necesidad. Sí debo señalar esos encuentros como nacimientos, puntos de partida, fuente de emociones, destino de una travesía ineludible. Marea fatal, forzosa, que se instaló y va conmigo, convive conmigo y completa mi identidad. Si uno no asume esa realidad, no la atiende, padecerá un fatal desvelo como castigo por “incumplimiento del deber de creador”. Mi cabeza no dejó de generar y fraguar imaginerías, invenciones, fantasías que consiguieron que se me premie con el título de mentiroso. Ignorancias y confusiones de entonces. Mi ser y mi quehacer asumieron la sobrecarga de la pulsión creativa. Pinté y no prosperó; toqué el violín y tampoco. Cada intentona se derrumbaba ante la ansiedad de la conquista del “absoluto”, lo grande y definitivo. Y las empresas se vieron interferidas por la oleada incontenible del desvelo y la imperiosa proclividad a cantar presente y expresarlo. La provisión materna de literatura convivió con la dura limitación de papá analfabeto.





“Suma poética” abre con lo siguiente: “NOTICIA – Papá era analfabeto y durante toda su esforzada vida padeció esa infame condición. Tal vez, de allí, provenía esa veneración, ese como culto reverencial por la palabra impresa. Cierta vez descubrí el faltante de algunos ejemplares de un título que acababa yo de publicar. A mi requisitoria, mamá, no sin previo juramento de reserva, me confesó: ‘Es tu papá que se los lleva al mercado (donde trabajaba), allí los reparte’. Con el tiempo, una de mis más caras aspiraciones, apunta a que cada una de las palabras escritas por mí, acuda al espacio desierto de cada una de las palabras no escritas por él. Ése, tal vez se constituya en el lugar más intenso del encuentro, el del deseo satisfecho, el del consuelo y la reparación; al fin, el de la victoria de la palabra de los dos sobre los hielos del silencio.” Se fueron sucediendo trabajos variados en un contexto de agitado transcurrir. Siempre perturbado por la visita infalible de la pulsión “escribidora”. Como mandato, como fiera hambrienta que nunca abandonó el centro del ring. En el revés del papelerío laboral se apuntaba la idea urgente, una sola palabra espontánea, resumen de una ráfaga emocional o una evocación. Persistía la impronta de construir la “gran sinfonía”, la sonoridad, esa voz, ese tono de cada vocablo, y el ritmo, la marcha musical, la cadencia acosándome (con gusto). Sobre el papel escribo —con pretensión de escritor— pero el dictado proviene del adentro del compositor. La poesía —amante inmortal— actuará como dueña, con rigurosa presencia soberana.





Sobre mis veinte años el contacto con el periodismo militante permite que participe con notas y entrevistas. Se destaca —foto mediante— la realizada a Nicolás Guillén. Y fue Raúl González Tuñón quien me condujo hasta el “último de los editores románticos”, como lo denominó a don Manuel Gleizer. El último título de su sello fue mi primer poemario. (Suelo repetir con Julio Rutman, periodista de la provincia de Mendoza, y nieto de Gleizer, que el editor murió por la publicación de mi trabajo…) A esos tiempos corresponde la lectura sembradora y generadora de Vladimir Maiakovsky, Serguéi Esenin, Miguel Hernández, César Vallejo, los chilenos Vicente Huidobro y Pablo Neruda, Juan L. Ortiz, T. S. Eliot, Walt Whitman, Fernando Pessoa, Paul Eluard, Louis Aragón, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale, los norteamericanos. El vértigo aluvional de éstos acompañaron mis años juveniles. Ingreso a la Facultad de Medicina con el sueño de una profesión de entusiasta sentido solidario y el mandato de “mi hijo el Doctor”. Todo se dispone y propone como labor poética central. En la casa del sentimiento conviven la anécdota callejera, el guión doméstico, la expectante mirada sobre el mundo. Con pedido de ubicación preferencial aterriza mi fascinación por el cine, que se me instala e incorpora con inusitada intensidad y seguirá presente en toda mi obra. La pantalla parroquial del barrio me ganó con vigor de fe. El “biógrafo” del barrio con “las de convoy”…





2 — Aprovechemos la cámara, encendámosla, e improvisá unos acercamientos sin afán cronológico ni exhaustivo, una “panorámica” sobre tus libros y algún apunte de contexto.

MS —“Las de convoy” me remiten a “Historias del oeste”; la pasión amorosa, no sin alguna incursión atrevida: “Dopoguerra”. Un episodio histórico provoca el poema escénico “Libertad”, representado varias veces y dedicado a don David Alfaro Siqueiros (de quien atesoro una carta de agradecimiento desde su prisión). Con papeles especiales aparece la carpeta “Las palomas”, ilustrada por Mabel Rubli y con tirada reducida para bibliófilos. Es mientras aparece “Cono de sombra y casa de pan” cuando me integro al Grupo Barrilete, con los poetas Carlos Patiño (1934-2013), Alberto Costa, Horacio Salas, Martín Campos, Rafael Alberto Vásquez, Roberto Santoro (1939; director de la revista “Barrilete” y detenido-desaparecido en 1977 por la última dictadura cívico-militar), Miguel Ángel Rozzisi, y otros cercanos al Grupo, como Humberto Costantini. Aquello supuso un fuerte compromiso político-cultural. Del que surgió la colección conformada por siete separatas cuyo título fue “Informes”. A través del sello Ediciones El Barrilete aparece “Sumario del miedo”. “Doloratas” (en co-autoría con Carlos Levy) es una suerte de oratorio que memora el Holocausto. “Noticias sobre el incendio en la nave mayor” surge desde los cuentos de piratas que le contaba a mi nieto. “Bajo continuo” se distribuyó acompañando, en un sobre de plástico, una edición de la revista de poesía “La Guacha”, por lo que llegó a unos 2500 lectores. “Cabeza, tronco y extremidades” vale como pago de asignatura pendiente saldada con el médico —yo— que desertó.





3 — ¿Cuál es el hecho que provocó la concepción de “Libertad”? ¿Quiénes lo representaron?

MS —“Libertad” fue generado a raíz de la detención de Siqueiros, que parece que había liquidado a un tipo a los tiros. Fue editado por “El Barrilete” y lo representaron los actores Adriana Aizemberg, Hugo Álvarez y Jorge Amosa en la primavera de 1963.

4 — Me encantaría que nos cuentes sobre una experiencia que conozco desde la excelente edición en C. D.: textos de “Thrillers” que con tu lectura y en contrapunto con el saxo de Sergio Paolucci, se representó en unas cincuenta ocasiones y no sólo en nuestra ciudad. ¿Alguna anécdota?

MS — Así es: además de dar funciones, la mayoría en nuestra ciudad y en el Gran Buenos Aires, las dimos en las provincias de Mendoza, Córdoba y Tucumán. Un episodio que recuerdo aconteció cuando ofrecimos el espectáculo en la sala central de la Biblioteca Nacional: Paolucci solía entonarse un tantito antes de cada función. Esa vez llegaba la hora de inicio y no apareció sino recién cuando yo ya estaba a punto de suicidio público. De lo más exultante copó el centro del escenario acostándose en el piso, desde donde la emprendió con lo suyo. Los espectadores, sorprendidos, habrán pensado que actuaba. Cuando se puso de pie, lo ovacionaron.









5 — ¿Qué ha caracterizado a los encuentros internacionales de poesía en los que participaste como invitado? ¿Advertiste alguna marcada diferencia con los que se realizan en estas pampas…? Si llegaras a colaborar en la organización de uno, ¿qué propondrías? ¿Qué “le faltan” a los festivales?

MS —Estimo que las motivaciones organizativas son semejantes: auténtico interés cultural y de difusión de una honesta minoría y afán de protagonicidad en el resto (la condición humana, ¿vio?). El festival de mayor peso y nivel en el que participé fue el de Medellín, en junio de 1993. Luego concurrí al de Bogotá, en dos ocasiones. Funcionaba la Casa de Poesía Silva, fundada por Belisario Betancourt (excelente poeta él mismo y ex presidente de Colombia). La Casa estaba dirigida por la poeta María Mercedes Carranza, quien en 2003 llegó a quitarse la vida en la misma habitación donde José Asunción Silva lo había hecho. Ella y yo estuvimos en el Festival de Poesía Internacional de Lima. Impactante resultó el Festival Mundial de Poesía en Caracas, en el Teatro Carreño (equivalente a nuestro Teatro Colón): lectura individual en un escenario enorme. Además, lecturas en varios estados de Venezuela: conmovedor. Conocí al Nobel caribeño Derek Walcott, de quien me traje un texto con su firma. Los encuentros que se conciben en nuestras pampas, básicamente, conllevan similares virtudes y defectos. ¿Qué propondría yo?: que los organizadores se abstengan de incluirse en la programación. No considero ético que lo hagan. Los festivales carecen de dinamismo, sentido crítico (mirada y oído de espectador / oyente). Debieran ingeniárselas para no mortificar ni aburrir. Imbuirse del cómo juega la imagen y la actuación y operar en consecuencia.

6 — Atmósfera de homenajes y reconocimientos explícitos o implícitos —y no sólo por tu trayectoria de seis décadas— es la que advertimos alrededor tuyo, desde hace un largo rato, los que estamos atentos.

MS — Homenajes y reconocimientos sospechosos de avisos de esos que señalan la recta final y que resultan, por lo menos, inquietantes. Con Joaquín Giannuzzi jodíamos: “Estamos en lista de espera”. Procuro ubicarme en términos existenciales y soy consciente de ello: prolongar el recorrido con trabajo poético como resistencia, como vital expresión afirmativa.





7 — Siempre quise preguntarte sobre aquella intervención tuya como co-adaptador al castellano nuestro, el de los porteños, junto con Jorge Hacker, de “Raíces”, la pieza teatral del prolífico inglés Arnold Wesker, que inicia la trilogía que prosigue con “Sopa de pollo” y “La cocina”.

MS — La primera traducción de esa pieza fue en la Argentina a través de Ediciones Nueva Visión, en 1966. En 1971 salió con el sello del Centro Editor de América Latina. Se representó, con la dirección de Jorge Hacker y actuaciones de Norma Aleandro, Héctor Alterio, Rubens Correa, Alejandra Boero… Tres años en cartel. Eso fue comenzar a bailar con la más linda: “no conveniente”, porque lo que sigue queda por debajo…





8 — Dirijámonos ahora a tus primeros encuentros personales con escritores que más se te hayan grabado.

MS —De impacto emocional: con Olga Orozco (también ella había sido invitada a Colombia, pero se negó a concurrir en nombre de no sé qué conjuro que la esperaba para atentar contra ella; en vano —me lo habían encomendado— procuré disuadirla). Con gran placer charlé con Juan L. Ortiz, Raúl González Tuñón, Marco Denevi, Nicolás Olivari (en un cabarutedel barrio de La Boca), Leopoldo Marechal (a quien visité con Roberto Santoro). Por teléfono te conté que de jovencito yo me paseaba como novio —presuntuoso, ¿no?— con Lila Guerrero, la notable traductora al español de Vladímir Maiakovsky: ella me introdujo en el mundo social de la literatura. Con Bernardo Ezequiel Koremblit, fallecido en 2010, tuve una especial amistad y profundo afecto. Talentoso como pocos e ingenioso como ninguno: arrancó con la presentación de uno de mis poemarios declarando: “Yo este libro no lo leí para evitar que influya en mi opinión…” ¿Otros?: Ernesto Sabato había dejado en mi casa una copia del todavía inédito “Informe sobre ciegos” y se me extravió entre tanto papelerío. A Pablo Neruda lo conocí donde vivía Margarita Aguirre, su secretaria. Y en Santa Fe, en ocasión de aquel largometraje memorable dirigido por Fernando Birri, “Los inundados”, charlé con Juan José Saer.









9 —En 2007, en el departamento de la fallecida poeta Graciela Wencelblat, estábamos comiendo, bebiendo y chacoteando, la dueña de casa, nosotros, y varios escritores; después de canturrearles un tramo de la milonga “Yo soy Graciela oscura” —letra de Ulises Petit de Murat y música de Astor Piazzola—, te pregunté si habías llegado a tratar a Petit de Murat. Vos hiciste un chiste, tipo “¿qué se creen, que soy tan mayor como para haber conocido a Esteban Echeverría o José Hernández o Miguel Cané?”, y me quedé sin saber siquiera si te habías cruzado con él. Y bueno, pues: aquí estoy con el interrogante. Y como también recuerdo que algunos jóvenes poetas de tu generación fueron a visitar a Antonio Porchia, en una época de mucha difusión de sus aforismos, me gustaría saber si lo conociste.

MS — De Ulises Petit de Murat tengo presente que me contó no pocas intimidades de su amigo Jorge Luis Borges. (Estela Canto, que visitó mi casa —cabe destacar—, jamás se refirió a su relación con Borges.) A Porchia no llegué a conocerlo: le había enviado uno de mis primeros poemarios y me respondió con manuscritos de sus textos originales —que me dedicó— y que también atesoro. Tanto como cartas manuscritas de Vicente Alexandre y Carlos Fuentes.

10 — Fuiste uno de los responsables de la colección de poesía Elefante en el Bazar, que a través de ediciones de La Sociedad de los Poetas Vivos promovió certámenes —Concurso Nacional de Poesía “Ramón Plaza”— y ediciones no sólo de los ganadores de dichos certámenes.

MS — La Sociedad de los Poetas Vivos surge, claro, después de ver el film de Peter Weir con Robin Williams: “La sociedad de los poetas muertos”, decadente y desalentador. Con una práctica político-cultural, el grupo encaró la impresión y difusión de miles de pequeños volantes con poemas breves y ocasionales. El concurso homenaje al poeta Ramón Plaza resultó un acierto: participación masiva y nivel creativo.





11 — ¿Algún suceso que vos consideres que ha incidido muchísimo en tu inmersión en la vida literaria?

MS — Uno de los dos que ha sido determinante en mi vida literaria —que es mi única y elegida vida—, es éste: Sobre los ‘80 yo llevaba ya varios años como representante de ventas —o como se nos denominaba: corredor— en el rubro textil, con zona de privilegio. Gané suficiente dinero como para convertirme en propietario de varias viviendas y otros bienes. En el ‘84, a la salida de un Banco, me asaltaron. Fue muy cruento. Terminé internado con serias lesiones craneanas. La tomografía (“desgracia con suerte” asevera el vulgo) detectó un tumor hipofisario con mal pronóstico. Fui operado durante ocho horas y el postoperatorio demandó quince días en terapia intensiva. La empresa me jubiló por incapacidad y por la tremenda depresión que me invadió. Aspirando a eludir interpretaciones sicologistas de ocasión y sin atribuirme “mano mágica” o fatalismo, sigo creyendo que los acontecimientos tendieron a ubicarme en la centralidad de mi pasión creativa, sobre todo con la poesía. Gracias (vale la ironía) a la “depre” fui perdiendo los bienes. Al punto de sólo quedarme con mi pequeño departamento, y ninguna otra cuestión más que atender fuera del trabajo poético. Y sin percibirme contrariado, en la medida en que prevalece la satisfacción, tras haber logrado conciliar el ser y el quehacer. Dentro del laburo poético estoy vivo, presente y digno. Fuera de él: huérfano en el desierto.

Marcos Silber selecciona poemas de su autoría para acompañar esta entrevista:





Un cabello apareció en el lavatorio;

suficiente para interrumpir el inmaculado paisaje,

suficiente para quebrar su casta blancura.

Vaya a saberse qué asuntos lo afligían,

qué pesadumbre lo abatió,

porqué decidió saltar, vaya a saberse.

Allí aparece ahora el moribundo, vencido, entregado.

Pero no se exhibirá más de la cuenta

su ya esmirriado cadáver. Alguien irá por agua

y el desdichado rodará y entrará

en tinieblas de abismos sin retorno.

Un cabello.

También fue vida.

Es todo.





TRES



La pelirroja se para en medio de la pista

como en el trono del centro del mundo.

Los hombres susurran y ella lo sabe,

por eso avanza las tetas,

el mascarón de su proa.

La rubia de pelito corto sonríe,

los hombres susurran y ella lo sabe,

por eso todo el tiempo sonríe

con dibujo de tonta felicidad.

La morena planta en la escena

su cabeza de mar nocturno que perturba,

y ella lo sabe.

Los hombres apuntan

al camino de seda negro de su pelo

después que pone el cielo en el grito:

“el que no se desnuda bajo la lluvia

no juega;

el que no trepa hasta la cocina de la pasión

no juega.

Vamos muchachos, vamos,

hasta la victoria siempre!...”











LLUVIA



La lluvia es Dios.

Con mano una de piedad

y de furia la otra.

Si la lluvia se retira

la tierra abandona la tierra

el mar cierra la boca

y toda la palidez se cita

para caerle a la soñadora del ventanal.

La lluvia es Dios.

Si se niega la lluvia

encallan los barquitos de papel,

ningún corazón se dibuja en los cristales

y se queda sin bendición

el pelo de las mujeres de la casa.

Si se retira la lluvia

cómo se lava el demasiado dolor del mundo

y a la carne de la tontita

echada sobre las lozas del patio

quién la lava?

Si se queda la lluvia, si no sale,

se miran perdidos los amantes

debajo del cinc difunto.

Dios es la lluvia.

Si la lluvia se retira

qué será de la sin rostro

que viene cada vez que agua

y no sabe que canta para mí.



LA MOJADITA





(A la sagrada de su entrepierna)



Allí vive, allí, en el centro

del arco de triunfo de sus caderas;

al pie de los terciopelos del horizonte pubiano.

Me llama. La llamo. Nos llamamos.

Habla la siempreviva o lo que es lo mismo

deja oír sus correntadas.

Con mi nave a la vista

se aluviona, se anega,

y a mi mano responde con sus fuentes termales.

Ni pensar cuando el llamado del timbre divino;

entonces ocurren olas de una marea incontenible.

Juega. Juego. Jugamos.

Los disparos que dan en el blanco

agitan el carrillón de su cielo.

Me llama. La llamo. Nos llamamos.

La insaciable, la voraz

muerde el collar que la visita

y en cada pequeña muerte me devora.

Lavas nacidas en el centro de la tierra

trepan hasta la caldera

de una y otra boca de los dos.

A la conclusión

la mojadita va a decir y dice:

que haya paz, una breve tregua.

Yo, el amador voy a decir y digo:

estamos vivos y esto que sucede es la felicidad.

Ella, la amada, va a decir y dice:

me dio un poquito de frío,

tápame por favor.

Estampida, fogonazo; los dos dieron en el blanco.

Para que todo se corra, se retire.

Abrió sus ventanas el cielo. Y apareció el Arco Iris.

Allí, en la noche. En el cielo de la noche.

(Vale, adentro de la caja del sueño.)

Vértigo, luego vahído, desarreglo, sismo.

Nada deja de temblar.

Cada algo se asusta, huye, se guarda.

Impasible el Arco. El de la noche.

En el cielo de la noche.

Y continúa fantasmal con luz y luces

sobre uno que allí baila

(tengo cinco años)

y otra, Jeanette McDonald que allí canta

(y tiene, no sé...)

Qué ocurrió? Por qué ruta llegó el hechizo?

Se dislocó el destino?

Se le fue la mano a la razón?

(Tomó de más, seguro.)

Afónica, la vitrola alumbra el entonces.

No cuenta preguntar: en la noche,

en el cielo de la noche, qué ocurrió?

Se amotinó el sentido?

De todos modos, a quien le importa.

Dejémoslo así.

Estampida hubo y fogonazo.

En la noche. En el cielo de la noche.

Con Arco Iris y luz y luces

sobre uno que allí baila

(tengo cinco años)

y otra, Jeanette McDonald que allí canta

(y tiene, no sé...)





















* Entrevista realizada a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcos Silber y Rolando Revagliatti, julio 2014.

*Marcos Silber falleció el 23 de mayo de 2021.