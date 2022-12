¿Cuántos obispos hay en España? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

lunes, 19 de diciembre de 2022, 08:31 h (CET) Los Monseñores Cañizares y Reig Pla han dejado de ser Obispo de la Diócesis Valencia y de Alcalá de Henares; una dolorosa pérdida para los católicos que no hemos perdido la fe. ¿Cuántos obispos hay en España? Según veo por Internet, actualmente hay 111 obispos.

Monseñor Cañizares y Reig Pla fueron Obispos que dieron la cara y defendieron a sus ovejas del fiero ataque de Satanás, sí, Satanás y sus huestes, pero que yo sepa, pocos obispos dan la cara públicamente para cumplir el mandato que Cristo les dio: “Id y predicar el Evangelio a todas las creaturas, el que crea y se bautice se salvará, el que no, se condenará.” Estamos en Tiempo de Adviento, esperando la venida del Salvador, pero este tiempo que nos invita a la conversión, parece que ya no tiene importancia, pues la sociedad laica establecida con el apoyo y aprobación de muchos miembros de la Jerarquía y clero católico, ya no tiene sentido.

Los Monseñores Cañizares y Reig Pla, son unos bienaventurados, pues cumplieron con su misión, ¿Pueden decir ahora todos los Obispos que cumplen con su misión? Cada uno contestará según su conciencia. Pero la situación que estamos viviendo en España que es nuestra Nación, parece que más que Salvador vendrá Jesús como Juez. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

