El régimen talibán es terrorista e interactuar con él es un error estratégico

El reciente ataque a la residencia china en Kabul es una llamada de atención para la continuación de las misiones diplomáticas y el papel constructivo de China en Afganistán. Este ataque fue llevado a cabo por dos tayikos y aparentemente estas dos personas han declarado su lealtad a ISIS.

El regreso de los talibanes al poder a través del terrorismo ha insuflado nueva vida a los movimientos terroristas y ha hecho pensar a muchos grupos que si los insurgentes afganos han aguantado contra una superpotencia como Estados Unidos y han obligado a sus enemigos a negociar y entregar el poder a través de la violencia, ¿por qué no logramos nuestros objetivos políticos confiando en esta herramienta? Así como el optimismo de Islamabad de controlar a los talibanes paquistaníes con la ayuda de los talibanes afganos demostró ser erróneo, la esperanza de China de reprimir a los combatientes uigures y evitar que ganen poder en el norte de Afganistán se desvanecerá. El regreso de los talibanes a la ciudadela fue el comienzo de una nueva temporada de extremismo en la región, y unos años más tarde sus llamas probablemente envolverán a muchos países.

El error de este cálculo que parece que cuando el grupo talibán llegue al poder, porque el gobierno actuará con normalidad y para mantener el poder y obtener el apoyo de los países, frenará sus tendencias terroristas y cooperará en la represión de los grupos terroristas que han crecido. bajo su paraguas, se vuelve más y más claro cada día. Los talibanes tienen una interpretación diferente de su "victoria". Las fuentes de su poder creen en cosas distintas a la cooperación de China o la formalidad internacional, tienen una posición diferente hacia los grupos que parecen radicales y terroristas a China y otros vecinos afganos, y consideran a muchos de ellos como sus pares y aliados estratégicos. De hecho, con el regreso de los talibanes al poder, la vida del extremismo en la vecindad de China se ha prolongado, y la posibilidad de que se propaguen disturbios y disturbios a Asia Central y Pakistán parece más alta que nunca.

Así como la sombra de China no podía ser ignorada en Afganistán en el apogeo de la presencia directa de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, ahora la sombra del dólar estadounidense, la información privilegiada y la diplomacia pesan mucho más en la administración y la política de Kabul. Si los países de la región se toman en serio la eliminación de las amenazas terroristas, deberían abandonar la idea de cooperar con los "buenos" terroristas, no coquetear con los talibanes y ayudar al pueblo afgano a construir un sistema en el que no se glorifique el terrorismo, los suicidios no están capacitados, y las manifestaciones de la vida civil no están excomulgadas. No deben apoyar una fuerza que prive a las personas de sus derechos básicos como el trabajo, la educación y la recreación.

Durante el régimen anterior en Afganistán, los países de la región pensaron que la incapacidad del gobierno para brindar seguridad aumentaría las amenazas a la seguridad de estos países, y cuando las fuerzas extranjeras se vayan y los talibanes tomen el control de la situación, estas preocupaciones terminarán. Este cálculo estuvo acompañado de muchos errores. Vieron una conexión entre dañar a Estados Unidos en Afganistán y obligarlo a expulsar a sus tropas, lo cual fue importante para varios de estos países, y el frágil e inestable elemento de seguridad en Afganistán, lo cual no era cierto. El camino que tomaron estos países fue el apoyo directo e indirecto a un grupo cuyos líderes figuraban como terroristas en la lista negra de Naciones Unidas, y el historial de este grupo era conocido en el mundo. Pensaron que al apoyar a este grupo, llevarían a cabo con éxito su guerra de poder con Estados Unidos y harían que sus fronteras fueran más seguras.

Quienes entendían más profundamente las condiciones de Afganistán y eran conscientes del papel de los talibanes y sus grupos aliados en la creación de estas condiciones ya sabían que el planteamiento de los gobiernos regionales va acompañado de un grave error de cálculo. La raíz de este error fue que quería llegar a la seguridad apoyándose en el grupo terrorista. El complejo de estos gobiernos contra Estados Unidos era tal que definían a los talibanes como fuerzas locales de resistencia contra los extranjeros y reclamantes de libertad e independencia. Ahora que las fuerzas militares estadounidenses no están presentes en Afganistán y el grupo apoyado por esos países se apoya en el poder, aparecen suficientes pistas y signos de ese error de cálculo.

Ahora, bajo la sombra de los talibanes, docenas de otros grupos terroristas han cobrado vida y se están nucleando fácilmente en Afganistán, están construyendo nuevos centros educativos, se están estableciendo cientos de escuelas en Afganistán para entrenar nuevas fuerzas para los grupos terroristas, y la el entrelazamiento de estas organizaciones con las instituciones gubernamentales se incrementa día a día. . Aquellos que hoy dominan las agencias de inteligencia de Afganistán y se han apoderado de la autoridad de las agencias militares y tienen en sus manos los mayores recursos financieros y de ingresos, todos ellos simpatizan y creen con Al-Qaeda, Ansarullah, el Movimiento Islámico de Uzbekistán, Tehreek -e-Talibán Pakistán, movimiento islámico del este de Turkistán y grupos similares. Afganistán hoy, a pesar de la falsa seguridad que mantiene la calma antes de la tormenta, está preñado de una amplia y pesada ola de inseguridad para toda la región. El ataque a la casa de huéspedes donde se alojan ciudadanos extranjeros en Kabul y la petición del gobierno chino a sus ciudadanos de abandonar Afganistán es uno de las decenas de casos que demuestran la falsa seguridad de los talibanes.

Pero esta no es toda la historia y lo que sucede bajo la piel de la sociedad es mucho más amplio y con dimensiones más complejas. No pasará mucho tiempo antes de que el crecimiento múltiple de grupos extremistas en Afganistán se convierta en un gran problema para los países de la región; especialmente para los países que consideraron el camino a la seguridad para apoyar a los talibanes.