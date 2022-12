La lección de Cenicienta No siempre las cosas son lo que parecen, ni siquiera las insignificantes Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 09:38 h (CET) Un 11 de diciembre de 1930, consecuencia de la Gran Depresión, cerró el Banco de Estados Unidos (Bank of the United States). Es la fecha crítica de aquel difícil momento, que derivó en suicidios, golpes de estado y guerras. El Bank of the United States era el banco comercial más grande que hasta la fecha se había hundido en la historia norteamericana.



Allí perdió el célebre campeón de boxeo James Walter Braddock , apodado "Cinderella Man", los veinte mil dólares que ahorró de sus victorias pugilísticas durante la década de 1920. Braddock fue apodado "el hombre cenicienta" por lo inesperado de su victoria en 1935, que fue una de las más grandes e inesperadas en la historia del deporte. Era la chance de su vida, tras haberlo perdido todo debido a la gran depresión. Pero el camino no había sido un sendero sembrado de pétalos de rosas.

En 1934 fortuitamente a Braddock se le cruzó la oportunidad de pelear contra John “Corn” Griffin. Aunque se suponía que debería ser apenas una víctima propiciatoria para el ascendente Griffin, Braddock consiguió un inesperado triunfo.

Luego enfrentó y derrotó, otra vez sin ser favorito, a John Henry Lewis; y en marzo de 1935 otra vez sin que nadie le de crédito, derrotó a Art Lasky. Fue un paso decisivo para lograr ser tenido en cuenta para una pelea por el título mundial contra el Campeón del Mundo de los pesos pesados, Max Baer.

James Braddock obtuvo el título mundial pesado al derrotar a Max Baer en una de las mayores sorpresas en la historia del boxeo, donde a veces como en otros deportes y en la vida misma, suceden milagros.

Fue el 13 de junio de 1935, cuando en Long Island City, Nueva York, Braddock ganó el campeonato del mundo de los pesos pesados, derrotando a un antagonista a quien le atribuían la muerte de dos pugilistas sobre el ring.

Me encontré con esta historia revisando la prensa estadounidense el día que terminó la guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia. Un conflicto bélico que también tenía su cenicienta, y concluía en la misma fecha en que la prensa anunció que Braddock se hizo con el título mundial, el 14 de junio de 1935.

En estos tiempos de sorpresas deportivas y acontecimientos imprevisibles, esta lección me hizo reflexionar sobre aquellas muchas oportunidades en que el destino o la vida nos ofrece un desenlace inesperado para resolver situaciones.

La lección que deja Cenicienta, un antiguo cuento de diversos orígenes y que tiene su versión en distintas latitudes, es que nunca se debe menospreciar al pequeño, débil o al indefenso. Puede tratarse de un profeta, un sabio o tal vez un campeón mundial. LAW Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

