Aumentan las "colas del hambre" con familias ucranianas, peruanas y colombianas en situación de calle Fundación Madrina activa una campaña de alimentación y protección contra el frio para estas familias vulnerables

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de diciembre de 2022, 13:13 h (CET)

Cada vez un mayor número de familias no pueden calentar sus hogares por el elevado precio de la electricidad, el aumento del precio y exigencias de garantías de los alquileres y el encarecimiento de la alimentación, especialmente la infantil.



Pobreza energética

Muchas familias solicitan estufas de gas, mantas, y también velas para evitar poner la luz, con ellas estudian los hijos por la noche.

Se prevén más temporales y olas de frío, incluso nevadas, que pudieran agravar el escenario vital de las familias vulnerables, por todo ello, Fundación Madrina insta encarecidamente a las administraciones para que tomen medidas excepcionales y de emergencia para el control del precio y suministro del gas butano para estas familias vulnerables, especialmente de pueblos y de zonas marginales de ciudades. El gas butano para estufas, para la cocina y para la nevera, se ha transformado en la energía básica de los pobres. Los paneles solares no cubren las necesidades básicas de estas familias y son muy caros de instalar, además, muchos han dejado de funcionar por la nubosidad. También escasea y ha aumentado de precio de las estufas de gas y las neveras de gas.

El gas butano, a pesar de estar regulado, ha pasado de costar 10.50 € la bombona de 12,5 kg. en 2009, a 11.27€ en 2016, y a 19.55 € en la actualidad, es decir, ha subido el precio regulado en 6 años un 73%, y seguirá subiendo.

Pobreza alimentaria

Asimismo, las familias vulnerables solicitan más alimentación infantil, especialmente leche maternizada, cereales, potitos y productos de higiene como pañales. Cabe reseñar que la alimentación infantil ha subido de precio y pone en riesgo la correcta alimentación de los bebés.

Los precios de los pañales, de los potitos y de cereales son inalcanzables para muchas familias, por ello, Madrina, ruega al legislador que controle y reduzca el precio de los alimentos básicos infantiles como bienes de primera necesidad que son.

Una familia media de 3 hijos, puede gastarse una media de 420 € mensuales, únicamente en la alimentación e higiene de sus hijos, gastando un 50% de pañales al mes, un 28% en leche maternizada normal (el bote de una leche especial es de 30 €), y un 22 % en potitos y cereales. Muchas familias con ingresos de 500 € al mes, o mileuristas con un solo salario, no pueden sobrevivir si además pagan alquileres, transporte y energía.

Por todo ello, Madrina reitera en su preocupación por la adecuada alimentación de los lactantes y de las madres gestantes, que ya en pandemia sufrieron de desnutrición generando graves patologías en los niños recién nacidos.

Cabe señalar, igualmente, que los bancos de alimentos están bajo mínimos porque se han reducido las donaciones privadas e institucionales, necesitándose ayuda urgente, al reducirse a la mitad el abastecimiento de estos bancos para las familias. Actualmente, las familias vulnerables de las ciudades vuelven a pasar hambre.

Pobreza alojamiento

Muchas madres solteras y familias vulnerables, nos indican la imposibilidad de alquilar habitaciones o viviendas con niños. Los propietarios indican que “no aceptan mascotas, ni niños, ni embarazadas”, por lo que tener un hijo en Madrid para muchas familias es sinónimo de pobreza y vulnerabilidad, por la imposibilidad de alquilar una vivienda.

Los precios se han duplicado, aparte de solicitar numerosas garantías como nómina, anticipos de 3 mensualidades y contrato de trabajo fijo, incluso simplemente para alquilar habitaciones.

Asimismo, vuelve a aparecer, como en pandemia, el “mercado negro” de los “empadronamientos”, habiéndose pagado hasta 300 €, ya solo por el empadronamiento de un año, los precios oscilan entre 50 y 150 €.

Otras familias vulnerables todavía viven en chabolas o poblados sin luz, poniendo en peligro la salud de personas de avanzada edad y de muchos niños, como Lourdes, un bebé que acaba de nacer en el poblado del sector 6 de Cañada Real, en la zona sin asfaltar. En esa infravivienda, también vive otra menor adolescente gestante. Fundación Madrina les ha dado alimentos, canastilla y una estufa de gas con gas butano para que la recién nacida esté caliente.

Más familias vulnerables ucranianas, peruanas y colombianas

Este año se aprecian varios hechos muy graves para la Fundación Madrina, cuyo indicador es el incremento alarmante de familias vulnerables en las “colas del hambre” y en “situación de calle”. Por una parte, se aprecia un aumento creciente de familias ucranianas en nuestro país, que han pasado de ser refugiados a la condición de mendigos, por el aumento de su vulnerabilidad social debido a la ausencia de ayudas unida a la no consecución de trabajo y el nulo acceso a la vivienda, estando condenadas a las “colas del hambre” y a “situaciones de calle”.

Por otra parte, la Fundación Madrina aprecia un aumento alarmante de familias peruanas y colombianas en las “colas del hambre” y en “situaciones de calle, igualmente, debido a la “chavización” o “venezuelización” de Perú y Colombia, y que se unen a la lista de países como Nicaragua y el Salvador, donde se aprecia un empobrecimiento muy rápido y grave de la sociedad, y un aumento de la violencia extrema contra la población, unido a un incremento de la inseguridad a través de la aparición, según verbalizan las familias, de grupos violentos que supuestamente están amparados y actúan con impunidad.

En este sentido, las familias peruanas que incrementan las “colas del hambre” de la Fundación Madrina denuncian extorsiones y violencia extrema contra personas, comerciantes y funcionarios, algunos de ellos abogados del estado. Verbalizan que grupos violentos sin identificar, amparados e impunes, irrumpieron violentamente en sus despachos y comercios amenazando de muerte si no abandonaban sus puestos de funcionarios o sus establecimientos.

Fundación Madrina solicita la intervención internacional urgente en Perú, especialmente, pero también en el resto del continente latinoamericano, para restablecer los derechos humanos, quebrados por una oleada de violencia e impunidad, lo que está generando pobreza, más familias vulnerables, obligando a la emigración forzada de sus habitantes, funcionarios y comerciantes.

Campaña de Alimentación y del frio

Por todo ello, Madrina, lanza estos días una campaña urgente de concienciación para la ayuda de madres y niños vulnerables en riesgo de frio y de alimentación, debido a que después de meses de crisis, especialmente estas familias, no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene infantil, así como de pago de calefacción.

La Fundación Madrina ruega donaciones a los corazones de buena voluntad en estas fechas Navideñas, para paliar el hambre y el frio de estas familias, ya sea donando alimentos materno-infantiles como mantas, ropa de abrigo, estufas, cocinas y neveras de gas.

La entidad desea seguir ofreciendo diariamente alimentación y productos de higiene infantil a alrededor de 200 bebés y familias, así como canastillas para lactantes, a través de su Banco del Bebé.

Fundación Madrina activa una campaña de alimentación y protección contra el frio para estas familias vulnerables #NoMásFrio

CAMPAÑA DE FRIO Y ALIMENTACIÓN | Información 914490690 | 652995945 | fundacion@madrina.org

Material contra el frio: Bombonas de gas | Estufas de gas | cocinas de gas | Mantas | Sacos de dormir | Ropa de abrigo | Guantes | Calcetines | Zapatos | Bufandas de abrigo

Alimentación e higiene infantil: Leche maternizada 1 y 2 | Pañales tallas 1 a 6 | Cereales con gluten y sin gluten | Potitos de frutas y verduras | Papillas | Agua embotellada | Toallitas

Alimentación para madres gestantes: proteína (carnes y pescados) | verduras | fruta | hortalizas | aceite | lácteos | yogures

DONACIÓN EN ESPECIE: alimentación, higiene de bebé en el Banco del Bebe | Plaza San Amaro 4 (Estrecho L1) | Enseres de bebé al Banco del Patuco en c/Limonero 26, 28020 Madrid

DONACIÓN ECONÓMICA: *Caixabank: Cuenta ES96 2100 1447 330200324845 ⁃ Añadir Código SWIFT Caixabank: CAIXESBBXXX (solo para transferencias internacionales) | *por web: www.madrina.org | https://madrina.org/donacion-puntual/ Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

