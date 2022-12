¿Quién hereda en caso de renuncia a la herencia? Garanley nos lo explica En algunos casos, las herencias se pueden convertir en un problema. Conviene consultar con un abogado experto su idoneidad Redacción

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:09 h (CET)

Las herencias son aquello que nos queda cuando las personas cercanas a nosotros fallecen, más allá del recuerdo o las magníficas experiencias pasadas que nos llevamos de ellos. En algunas ocasiones, este trámite es muy sencillo y basta con seguir al dedillo lo que consta en el testamento que ha dejado la otra persona para zanjar este tema.

Sin embargo, en otras ocasiones se nos puede complicar. De hecho, determinadas herencias pueden ser un auténtico quebradero de cabeza para familias o allegados cuando surgen ciertos obstáculos.

Una de estas circunstancias se da ante la renuncia de la herencia, ¿qué hacer en este caso? A menudo, las personas involucradas se bloquean porque no conocen los protocolos a seguir ante esta situación. Hoy, con la ayuda del despacho de abogados expertos en herencias garanley.com, te vamos a explicar quién se queda con ella en caso de renuncia y cómo proceder.

¿Quién hereda en caso de renuncia a la herencia de manera pura y simple?

Lo primero que puede ocurrir es que exista una renuncia a la herencia de manera pura y simple. En este caso, los beneficiarios van a ser el resto de los herederos que se marquen con base en la ley y al testamento que ha dejado la persona fallecida.

Cuando existe una renuncia simple, la persona a la que debe ser otorgada la herencia pierde el derecho de recibirla y esta debe ser repartida conforme lo que viene previamente estipulado, es decir, en ningún caso entran las decisiones personales en este punto.

Para conocer el reparto correspondiente habrá que indagar en el testamento legal y en lo que viene reflejado en el Código Civil para estos casos. La ayuda de un experto legal será fundamental para hacerlo de manera sencilla y clara, sin que tengamos que hacer una investigación personalmente.

La renuncia de herencia pura y simple cuando no hay un testamento

Los pasos a seguir siempre son más complicados si la persona fallecida no se ha encargado de dejar un testamento. Si nos enfrentamos a una renuncia de herencia pura y simple que carece de dicho documento, habrá que acudir de nuevo a lo que el Código Civil concreta para este tipo de circunstancias.

El protocolo que marca la ley es el siguiente: en primer lugar, la herencia pasará a los hijos y descendientes. Después, se benefician los cónyuges y otros parientes o colaterales. En el caso de que todos estos renuncien o no existan familiares directos de la persona fallecida, será el Estado el que se quede con los bienes. Esto solo ocurre si no hay parientes de hasta cuarto grado que reclamen la herencia.

¿Puede una herencia beneficiar al Estado en caso de renuncia?

Como venimos diciendo, la herencia puede acabar en manos del Estado en casos excepcionales. Cabe recordar que esto solo ocurre cuando no hay testamento ni familiares que reclamen los bienes. ¿En qué se beneficia el Estado con estas herencias? Pues bien, así es como las distribuirá en caso de quedarse con ellas:

Un tercio de la herencia se asigna obligatoriamente a las instituciones municipales, iniciativas de acción social, organizaciones de beneficencia públicas o privadas.

Otro tercio del total se va a destinar al mismo tipo de instituciones, pero en el ámbito provincial.

El restante va a ser usado para cancelar deudas públicas que puedan existir.

En muchos casos, los herederos se decantan por renunciar a una herencia cuando esta trae consigo demasiadas deudas que no pueden abordar. Cabe destacar que, cuando se acepta, la herencia es dispuesta a las personas asignadas con todas sus características, tanto los bienes como las deudas. No existe la posibilidad de aceptar una herencia parcialmente, obteniendo los beneficios y rechazando las cuentas pendientes. Por ello, puede llegar a ser una circunstancia relativamente común.

Los impuestos cuando se renuncia a una herencia pura y simple

Con la aceptación de la herencia, vienen ligados los impuestos de sucesiones, además de las deudas que esta contenga. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el global del montante antes de decidir si se acepta o se renuncia a ella. Pero, ¿qué sucede con los impuestos cuando se opta por renunciar a la herencia?

Las personas que deciden hacer una renuncia de herencia pura y simple no se van a beneficiar de ninguno de los bienes de la persona fallecida, tampoco van a hacerse cargo de sus deudas ni pagarán impuestos. Esto los exime del impuesto de sucesiones y de la obligatoriedad de presentar ningún tipo de documento a la Agencia Tributaria.

En algunos casos, la Agencia Tributaria puede enviar de manera automática una reclamación de los impuestos de sucesiones. Lo que ha de hacer la persona que recibe dicho documento es enviar la acreditación conforme se ha renunciado a la herencia. Basta con elaborar una declaración notarial para ello.

La renuncia de la herencia pura y simple, ¿en qué casos optar por ella?

Cuando una persona recibe una herencia, lo habitual es que se trate de un pequeño alivio para su economía. Si podemos abordar los costes asociados con solvencia, la herencia puede traer algunos bienes inmuebles interesantes, ahorros o diversas propiedades. Todo ello según la capacidad adquisitiva del fallecido y la cantidad de personas a repartir.



En algunos casos, las herencias se pueden convertir en un problema. Conviene consultar con un abogado experto la idoneidad de esa herencia, pues si esto nos va a cargar de más deudas que beneficios no va a interesar aceptarla. Es normalmente en estos casos cuando se apuesta por una renuncia.

