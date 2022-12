A nuestra gloriosa bandera Poema Gabriel Muñoz Cascos

martes, 6 de diciembre de 2022, 12:53 h (CET) Es la bandera de España símbolo de un pueblo hermoso, del que me siento orgulloso y que lo llevo en mi entraña.

Es recuerdo y alianza de nuestros antepasados, que aunaron sus postulados con amor, fe y esperanza.

Es testigo incomparable de glorias y sufrimientos, y cuando se abre a los vientos deja una estela imborrable.

Es también el gran pendón que nos sirve como guía, y que de noche y de día ennoblece a la nación.

Cuando veo nuestra bandera con sus vistosos colores, se estimulan mis amores por tan augusta señera.

Por eso empeño mi honor, en apoyar mientras viva, la enseña que me motiva: ¡la divisa bicolor!

Y con júbilo infinito, renuevo mi devoción, al glorioso pabellón con este sentido grito:

¡Por el símbolo que entraña y lo que su historia enseña, el corazón se me preña, con la BANDERA DE ESPAÑA! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas A nuestra gloriosa bandera Poema Aprovecha cada momento Poesía ​María Sanz, 'De vuelta a casa' Reseña literaria ​Se muere el escritor Quiero dejar de escribir De la etología a la moral y la ética ¿Quién no fue marcado en su infancia por alguna fábula que le transmitió valores?