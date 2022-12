Premiado con el “Climate Positive Awards 2022” de Green Cross Reino Unido Jorge Neri Bonilla, editor de Cambio 16

Alegría en la revista Cambio 16 por el premio a su editor, Jorge Neri Bonilla, galardonado con el “Climate Positive Awards 2022” en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Este premio, otorgado por la Green Cross Reino Unido, reconoce las acciones de personas e instituciones que trabajan por la lucha contra los problemas relacionados con el cambio climático y su prevención.

“Moralidad sostenible de abajo hacia arriba” fue la categoría donde fue premiado Neri. Otros galardonados de la misma categoría en ediciones anteriores fueron The Planet Inc, la Fundación Gabo y a Marta C. Cohen.

En su trabajo como editor y CEO de Cambio16, Jorge Neri Bonilla ha demostrado ser un firme defensor de la lucha por el medio ambiente, de la misma manera, que promueve la transformación de la conciencia de la sociedad para frenar los avances devastadores del cambio climático.

Green Cross, la organización no gubernamental fundada en 1993 por Mijail Gorbachov bajo el lema “demos a la humanidad un chance y a la Tierra un futuro”, trabaja por impulsar el camino hacia la sostenibilidad dentro de la sociedad en sus más de 30 sedes establecidas en todo el mundo. La entrega de premios tiene la finalidad de promover en ciudadanos e instituciones un sentido de responsabilidad para salvaguardar al planeta. Con su movimiento “Clima Positivo” han comenzado a desarrollar una nueva iniciativa comunitaria dedicada a aumentar el número de proyectos que aborden positivamente el impacto humano sobre el medio ambiente.

Los Premios Climate Positive Awards son un galardón otorgado Green Cross Reino Unido . El premio tiene como objetivo conmemorar el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, fortaleciendo el trabajo por la paz mundial, el progreso social, la mejora del nivel de vida y la defensa de los derechos humanos dentro de la sociedad.

En la gala de este año realizada en Sharm el Sheikh, se reconoció el arduo trabajo de más de 20 personas e instituciones que se han dedicado a la lucha por un mundo más sostenible bajo cinco categorías: Economía circular, Descarbonización, Transición Energética, Evolución digital y Moralidad sostenible de abajo hacia arriba.

El editor venezolano declaró que la responsabilidad de su trabajo junto con Cambio16 siempre se ha enfocado en ayudar a construir un mundo sostenible a través de la difusión de la información y conocimientos. “Sostenibilidad es la capacidad de generar abundancia permanente para las personas y la naturaleza”, añade el editor.



Jorge Neri agradeció al equipo de la revista Cambio16 que lo ha estado acompañado durante todo el proceso de transformación que ha tenido la editorial “para tener un mundo más humano, justo y sostenible, que priorice a la personas y al planeta”.