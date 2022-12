La Asociación Española del Sueño se pronuncia acerca de la aprobación de la nueva Proposición No de Ley

El pasado 2 de noviembre la Comisión de Sanidad aprobó la Proposición no de Ley (PNL) ‘Sobre abordaje de los trastornos del sueño’. Esta iniciativa parlamentaria llega tras la pandemia y el confinamiento, donde los problemas de sueño de la población se han incrementado de manera notable. El insomnio ha tenido una prevalencia combinada del 57%, según un estudio reciente sobre los síntomas de ansiedad, depresión e insomnio en España en la crisis de la COVID-19, subraya el documento.





La Asociación Española del Sueño (ASENARCO) celebra la presentación y aprobación de esta PNL que significa tanto para millones de personas en nuestro país que, en muchas ocasiones y desde el anonimato, sufren su estigma. Miguel Ángel Lacueva, presidente de ASENARCO, expresa al respecto:

“Es para nosotros, como personas que convivimos con trastornos del sueño, motivo de satisfacción que una materia tan urgente haya, por fin, conseguido el consenso de diferentes grupos parlamentarios. Desde el 2007 no se debate, ni se ha presentado ninguna iniciativa parlamentaria en la que se hable sobre los problemas del sueño, cuando la pandemia ha azotado fuertemente al sueño de los españoles, y según la encuesta del CIS el 41,9% de la población española asegura haber sufrido problemas de sueño desde el principio de la pandemia. Y cuando sabemos que el sueño es un pilar del bienestar y una necesidad fisiológica tan necesaria como comer y beber. Por ello invitamos al Gobierno a poner en marcha de manera efectiva aquello aprobado por el Congreso de los Diputados. El sueño es un importante problema de salud pública y laboral para el que la Administración ha de buscar y ejecutar soluciones cuanto antes porque cada vez hay más pacientes afectados por este motivo”.

Desde ASENARCO recuerdan que esta medida debe ir más allá y no quedarse en estos primeros pasos que ya se han dado en la propuesta, que incluye medidas como analizar las necesidades formativas de los especialistas en Ciencias de la Salud en relación con los trastornos del sueño y desarrollar los contenidos formativos necesarios para la atención de este problema de salud; valorar la actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos del Sueño en la Infancia y Adolescencia en Atención Primaria, y promocionar hábitos de sueño saludables y la actividad física y deportiva en todas las edades, y con perspectiva de género. “Necesitamos soluciones inmediatas y seguir trabajando en estas propuestas para que no se queden en meras intenciones. Los trastornos del sueño representan un importante problema para el Sistema Sanitario de nuestro país que afecta al ámbito afectivo del paciente y a la parte social y laboral, por lo que debemos abordarlos de forma conjunta e integradora para mejorar las acciones de promoción y prevención, así como su eficiencia asistencial”, afirma Miguel Ángel Lacueva.

En la exposición de motivos se recoge el hecho de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) reconoce 88 tipos distintos de trastornos del sueño; entre los principales, el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, el ronquido y las apneas del sueño, las parasomnias y otras alteraciones asociadas, como el síndrome de las piernas inquietas. También señala que se estima que la apnea del sueño y el insomnio, en concreto, afectan a más del 10% de la población española.

Ganar terreno en materia de sensibilización y medidas ante el insomnio

Ya existen voces de alarma a raíz del último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que refleja que España ocupa el primer puesto en todo el mundo en el uso de benzodiazepinas, una herramienta terapéutica usada en el tratamiento de los trastornos de ansiedad o insomnio que no está exenta de efectos secundarios y riesgos de generar dependencia.

El documento ahora aprobado pone de relieve la evidencia sobre las consecuencias de los trastornos del sueño más frecuentes no tratados, que se extienden desde el riesgo cardiovascular a los trastornos cognitivos, pasando por aquellas sociales, como el bajo rendimiento laboral o educativo y la accidentalidad laboral.

Son múltiples los efectos del insomnio crónico en el organismo. ‘The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition’, de la American Psychiatric Association, indica que un síntoma clave es el daño en el desempeño a lo largo del día. Lacueva, presidente de ASENARCO, enfatiza que “el impacto del insomnio crónico en la salud y el bienestar es a menudo infravalorado, lo que puede conducir a la estigmatización. Aún hay muchas personas que creen que dormir mal es normal y que no tiene efecto sobre su salud y sobre su día después. En la actualidad, sin embargo, se ha producido un avance frente a esta condición que no queremos que se quede en el olvido. Estamos dispuestos a colaborar con la Administración en este trabajo, pero necesitamos un compromiso y acciones urgentes. España es líder mundial en la utilización de Benzodiazepinas, el último estudio elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas señaló que, en 2021, España se convirtió en líder mundial en el consumo de este medicamento, con una media de 110 personas por cada 1000 consumiendo al menos una dosis al día. No parece razonable seguir en esta tendencia y no analizar la raíz para poder actuar”.