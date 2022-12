​“No faltes": campaña para recordar la importancia de acudir a las revisiones urológicas a partir de los 50 años El cáncer de próstata es el tipo de tumor más diagnosticado en hombres en España Francisco Acedo

jueves, 1 de diciembre de 2022, 10:57 h (CET)

Noviembre es el ‘Mes de la Salud Masculina’ ya que, en el año 2003, la Fundación Movember lo seleccionó para dar visibilidad a las principales patologías que afectan a los hombres. En este marco, la Alianza MSD-AstraZeneca lanza a nivel global la campaña ‘No faltes’, para concienciar a los hombres de la importancia de acudir a las revisiones urológicas a partir de los 50 años.



Detectar a tiempo el cáncer de próstata tiene una gran importancia: los datos reflejan que los pacientes a los que se detecta el cáncer de próstata en estadio I tienen tres veces más probabilidades de sobrevivir a cinco años que aquellos a los que se diagnostica en fases más avanzadas. Por ello, esta campaña es una gran oportunidad para tratar de que los hombres se conciencien de la importancia de acudir a las revisiones urológicas, según avanza la edad.

En la presentación de la campaña ‘No faltes’, han participado Santiago Cañizares, como embajador de la campaña, Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con cáncer (GEPAC); la Dra. Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología del Hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid); la Dra. Aránzazu González del Alba Baamonde, oncóloga médica del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda y presidenta del Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG); María Teresa González, directora asociada del departamento Médico de MSD en España y Marta Moreno, directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca.

“Para muchos hombres todavía hay tapujos a la hora de acudir a la consulta urológica; por ello, es importante informar sobre cómo influyen las revisiones en el curso de la enfermedad y utilizar todos los medios que estén en nuestra mano para lograr que este mensaje llegue a la sociedad”, ha destacado Santiago Cañizares durante la rueda de prensa. “Si No Faltas a un partido de la Selección Española, no faltes a tu revisión con el urólogo”.

En este sentido, Marcos Martínez, gerente del Grupo Español de Pacientes con cáncer (GEPAC) pone de manifiesto que “a día de hoy, todavía existen miedos o barreras entre los hombres para acudir al médico y realizarse las revisiones necesarias. Entre todos tenemos que trabajar por reducir esas barreras, por ello, campañas como ’No Faltes’, diseñadas para llegar a toda la sociedad tienen un gran impacto a nivel de concienciación de la enfermedad y permite que el mensaje cale, especialmente entre los hombres que tienen la edad a la que se debe acudir a las revisiones rutinarias, según los profesionales que son los 50 años o los 40 en caso de existir antecedentes familiares en primer grado de consanguineidad”.

Por su parte, María Teresa González ha señalado que “igual que ocurre con otras patologías en las que los controles rutinarios son claves para realizar un diagnóstico temprano y mejorar el pronóstico de los pacientes, en cáncer de próstata llegar a tiempo puede marcar la diferencia. Por ello, creemos que es clave impulsar esta campaña para hacer que el mensaje llegue cada vez a más población”.

Asimismo, Marta Moreno ha añadido que “hay que seguir trabajando para poner en valor la importancia de acudir a consulta con iniciativas como ‘No faltes’, ya que cuando se detecta el cáncer de próstata en las fases más tempranas es cuando los especialistas pueden ofrecer más y mejores abordajes terapéuticos. Los avances en esta patología han sido notables durante los últimos años, y si el paciente da a estas revisiones la importancia que tienen, la probabilidad de acceder a la terapia más indicada en cada caso es mayor”.

Cáncer de próstata y síntomas

En España, según datos del Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el cáncer de próstata fue el tumor más diagnosticado en hombres en 2021, con un total de 35.127 casos detectados. Además, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que durante 2022 se diagnosticarán 30.884 nuevos casos . A pesar de que la cifra de nuevos diagnósticos es similar a otros tumores como el de mama (34.333 nuevos casos en 2021), este tumor tiene menos visibilidad, aun siendo responsable de aproximadamente el 9% de las muertes por tumores en varones.

Uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata es la edad. Así, según datos de la AECC, en España un 90% de los casos se diagnostican en mayores de 65 años y la edad media es de 75 años. Por ello, según avanza la edad, cobran más importancia si cabe las revisiones rutinarias.

Es esencial acudir a estas revisiones puesto que la sintomatología del cáncer de próstata es inespecífica. Como remarca la Dra. Carmen González Enguita, predominan los síntomas en el área de lo urinario, comunes a todas las enfermedades relacionadas con la próstata, “fundamentalmente trastornos miccionales muy variados, pero no relacionados exclusivamente con el cáncer, como orinar con más frecuencia, dificultad o urgencia para orinar, pérdida de orina, sangre en la orina o el semen o la disfunción eréctil”.

En los casos en que la enfermedad está en fases más avanzadas, la Dra. González Enguita precisa que “puede debutar con síntomas más confusos como el cansancio, dolor óseo, dolor lumbar, ciática o malestar general”. En estos casos, señala, “el diagnóstico se canaliza desde la medicina interna o médicos especializados en otras patologías que, al ver estos síntomas, pueden pedir un análisis de sangre en el que se mida el PSA (antígeno prostático específico) para ver los valores tumorales y determinar si el paciente pudiese tener un cáncer”.

Por todo ello, en palabras de la Dra. González Enguita, “identificar de manera inicial y temprana la enfermedad, hace que podamos ofrecer tratamientos, conllevando una mejora del pronóstico ”. “Diagnosticarlo en sus primeras etapas contribuirá a obtener la mejor opción terapéutica en cada momento de su enfermedad y un abordaje multidisciplinar desde la enfermedad localizada brindará al paciente la oportunidad de acceder a la innovación y a la investigación de calidad”, indica la Dra. González del Alba.

Incidir en la concienciación

La Dra. González Enguita cree que hay que elevar el mensaje para que “llegue con la misma intensidad que sucede con otras enfermedades, con profesionales que ayuden en esta labor durante todo el año”. Asimismo, remarca que hay que atender a las razones individuales de los hombres y que aunque “muchos pueden ser más reticentes a acudir a las consultas, quizá también es responsabilidad de las instituciones que habitualmente se han volcado más en otros tipos de cáncer”, reflexiona.

La Dra. González del Alba destaca que “se estima que 1 de cada 7 varones padecerá cáncer de próstata a lo largo de su vida ”, por lo que, aunque “el cribado poblacional para cáncer de próstata es un tema controvertido , la recomendación sigue siendo acudir al urólogo para la exploración y la realización de análisis de PSA a partir de los 50 años”.

Por último, la Dra. González del Alba precisa que "el cáncer de próstata tiene un alto componente familiar y la probabilidad de padecer esta enfermedad se multiplica casi por 2 en el caso de tener un familiar de primer grado afectado ". En los casos con componente hereditario "se recomienda el cribado temprano (revisiones a partir de 40 años) dado el aumento de riesgo de desarrollar la enfermedad". Asimismo, plantea que lo más aconsejable es "remitir a estos varones a una Unidad de Cáncer Hereditario para asesoramiento del riesgo de desarrollar cáncer y estudio genético si está indicado".

