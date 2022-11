El sistema más eficiente para la climatización del hogar Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 12:40 h (CET) Satelca se hace eco de la información aportada por La crónica de Salamanca sobre la aerotermia, un sistema de climatización más eficiente Satelca, una empresa de instaladores de aire acondicionado en Cáceres y calderas en Cáceres, se hace eco de la información aportada por el portal web La crónica de Salamanca sobre un nuevo sistema de climatización más eficiente, que permite ahorrar hasta un 50% en la factura de la luz en el hogar.

Con la subida de la factura de la luz, las familias buscan distintas alternativas para que esta se vea reducida al máximo. La aerotermia es un sistema eficiente de climatización que consiste en bombas de calor y envían calor desde un fluido frío a otro caliente.

Esto es al revés que en el sistema convencional, donde la bomba de calor cede su aire caliente a otro de menor temperatura. Un mecanismo muy sencillo que se puede ver en la práctica con respecto al café que calienta la taza.

Este sistema de climatización es el más eficiente del mercado, ya que extrae hasta el 75% aproximadamente de la energía del aire. El único consumo de electricidad que requiere es el encendido del motor de compresión. Además, por cada KW/H que se gasta, se generan automáticamente 3 y 4 de energía calorífica. Además, permite ahorrar un 25% en la factura de gas natural y 50% en el caso de ser gasoil.

En cuanto a la instalación, es muy sencilla, ya que no requiere una chimenea porque no genera gases de combustión. La eficiencia de la aerotermia es de 400% en comparación con el sistema de gas natural que solo ofrece 150%.

Este sistema se puede utilizar tanto en invierno como en verano y no necesita mantenimiento. Además, es responsable con el medio ambiente porque la energía que se produce es sostenible.

