Más del 80% de las empresas españolas considera WhatsApp como muy importante para conectar con sus clientes Más del 40% de los encuestados maneja entre 5 y 20 chats al día, mientras que casi el 30% administra entre 20 y 50 conversaciones diarias

martes, 29 de noviembre de 2022

HubSpot, la plataforma líder en CRM para empresas en expansión, ha realizado un nuevo estudio con 250 empresarios sobre las tendencias de uso de WhatsApp a la hora de relacionarse con sus clientes y potenciales. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes. Concretamente en España, más de 35 millones de personas utilizan WhatsApp a diario según el último estudio de We Are Social y Hootsuite lo que significa que el 91% de la población de nuestro país es usuaria de esta popular aplicación.

La versión para empresas, WhatsApp Business es igualmente aceptada en el mundo corporativo. Según datos de este reciente estudio de HubSpot, en España todas las empresas utilizan aplicaciones de mensajería para comunicarse con los clientes, y más del 70% se decanta por WhatsApp Business para hacerlo. Por otro lado, el 42% de los encuestados considera “fundamental” a WhatsApp para conectar con sus clientes y otro 40% lo califica de “muy importante”, por lo que resulta clave para los negocios y empresas de más del 80% de los encuestados.

Entre las actividades en las que más se usa WhatsApp en el ámbito empresarial, dentro del departamento de marketing, se encuentran la promoción de productos y de eventos con un 69,23% y 15,38% respectivamente mientras que, en el área de ventas, el 59% lo utiliza para generar y cerrar ventas y el 25% para realizar seguimiento a oportunidades. Por su parte, cuando se refiere a atención al cliente, el 69% lo utiliza para resolver dudas seguido de atender quejas o reclamaciones (14%). Entre los departamentos con más porcentaje de uso destaca ventas con un 46% seguido de servicio (38%) y marketing (15%).

HERRAMIENTA EFICIENTE PARA EL 80%

Según el estudio de HubSpot, más del 80% de los entrevistados considera a WhatsApp como una herramienta muy eficiente en la comunicación con sus clientes. Entre las herramientas más usadas en esta comunicación destacan especialmente los mensajes automatizados – mensajes preconfigurados para enviarse automáticamente si se contacta con la empresa fuera de su horario de atención al cliente - que utiliza más del 30%, seguidos de las conversaciones al uso (27%) y los catálogos de productos (18%). El 16% opta por las llamadas de voz y vídeo.

El estudio también arroja datos concretos relativos a los hábitos en las conversaciones que se mantienen a través de WhatsApp Business. Más del 40% de los entrevistados maneja entre 5 y 20 chats al día mientras que casi el 30% administra entre 20 y 50 conversaciones diariamente. De los 250 entrevistados, el 20% tiene la mitad de sus conversaciones con sus clientes y potenciales a través de WhatsApp.

A la luz de las conclusiones de esta reciente encuesta de HubSpot, no hay duda de que WhatsApp y su versión empresarial WhatsApp Business se han convertido en una herramienta de comunicación fundamental para las empresas. Cada día se hace más necesario que todas las plataformas estén integradas para conseguir optimizar los procesos de servicio al cliente, obtener una mayor conexión y personalización y, sobre todo, ofrecer un servicio más rápido y personalizado. Con estos objetivos en mente, HubSpot lanzó en noviembre su integración con WhatsApp que permite a los distintos equipos de las empresas conectar su cuenta de WhatsApp Business como un canal de mensajería más a su bandeja de entrada compartida para comunicarse con clientes actuales y potenciales usando la información del CRM de HubSpot como referencia.

Gracias a esta integración, los equipos de marketing y atención al cliente obtendrán una comunicación mejor y más rápida, conectar con cada cliente a través de su canal preferido y sin salir de HubSpot y ofrecer un servicio de atención óptimo desde la bandeja compartida del CRM además de automatizar y personalizar mensajes para mantener conversaciones bidireccionales y, en definitiva, desarrollar conexiones más humanas con los clientes a gran escala.

