​El 81% de los autónomos considera que las nuevas cuotas no son beneficiosas para el sector Principales conclusiones del primer barómetro sobre la situación de los emprendedores españoles elaborado por TaxDown Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 29 de noviembre de 2022, 11:19 h (CET) En un contexto de extrema volatilidad económica, el cómo gestionar los impuestos de un país se ha convertido en un factor clave para gobiernos de todo el mundo. De hecho, en España ha habido una oleada de modificaciones en la tributación y uno de los sectores más afectados por estos cambios han sido el de los autónomos. En este sentido, TaxDown, creadora de la plataforma que facilita a los contribuyentes realizar la declaración de la renta de forma precisa, ha lanzado su primer barómetro sobre la situación de los emprendedores españoles, en la que se revela que el 81% de los autónomos considera que las nuevas cuotas no son beneficiosas para el sector.





De este porcentaje, el 50% señala que no se ha tenido en cuenta las necesidades reales de los autónomos, mientras que un 18% las califican como realmente injustas. Esto ocurre en un momento de extrema inestabilidad para estos profesionales. De hecho, el 87% de los encuestados opina que un trabajador por cuenta ajena tiene unas condiciones más favorables que uno por cuenta propia. Asimismo, la tendencia inflacionista también ha afectado de lleno a los emprendedores, ya que el 55% afirma que se han visto obligados a subir los precios de sus productos y servicios ante la escalada de los costes.

El sondeo también pone el foco en los motivos por los cuáles los españoles no se animan a emprender. Según el 68% de los encuestados, la razón se encuentra en que existen demasiadas obligaciones fiscales en nuestro país. Otro 42% considera que el problema se encuentra en las malas condiciones laborales, mientras que un 40% pone de manifiesto que la culpa está en las pocas ayudas por parte del Gobierno.





Dando un paso más en su labor de ayuda a los contribuyentes con la gestión de sus impuestos, TaxDown amplía su gama de servicios y lanza su servicio de asesoría online para autónomos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.