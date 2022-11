KOOBO® y digitalización Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 11:21 h (CET)

El auge de la tecnología en todos los sectores de la sociedad es un hecho que ha supuesto la digitalización de multitud de servicios, incluido el campo de la medicina.

El sector de la salud ha iniciado un proceso de digitalización que va en aumento día a día. La tecnología al servicio de la medicina y la digitalización en el sistema de salud representan un importante avance, haciendo de los servicios médicos algo mucho más accesible, tanto a pacientes como a facultativos y las empresas vinculadas a este sector lo saben.

KOOBO® es un ejemplo de ello, una compañía al servicio de la salud, que combina la tecnología más avanzada para el diseño y fabricación de implantes personalizados, guías quirúrgicas y biomodelos.

La digitalización en la medicina Los procesos de digitalización de la salud y la facilidad por parte de los pacientes para disponer de tecnología -¿quién no está conectado?- han servido fundamentalmente para establecer una nueva relación paciente-doctor. Igualmente, a nivel hospitalario, disponer del historial de los pacientes a un solo clic agiliza que el equipo médico pueda diagnosticar, personalizar tratamientos, identificar factores de riesgo o pautar tratamientos preventivos, entre otros contribuyendo a una mejora de los resultados.

No cabe duda que la digitalización y la tecnología facilitan y agilizan el acceso a la atención médica, permitiendo que muchas más personas puedan de manera más fácil recibir atención sanitaria profesional y oportuna.

Una firma referente en el área de la tecnología médica En lo referente a cirugía los avances son extraordinarios en todas las especialidades destacando el campo de la traumatología, ortopedia y maxilofacial que ya apuesta por cirugías personalizadas. Hay firmas que combinan ingeniería y conocimiento médico para crear implantes a medida con los mejores y más avanzados materiales. Esto es, precisamente, a lo que se dedica la firma KOOBO® que ha desarrollado una plataforma digital propia llamada KAI®, que se utiliza para el diseño, validación y fabricación de implantes a medida y que permite que los doctores puedan solicitar también guías quirúrgicas o biomodelos. En otras palabras, se trata de una empresa cuya tecnología al servicio de la medicina moderna es capaz de ofrecer un amplio número de ventajas y beneficios, no solo para los doctores, sino también para pacientes y centros médicos.



