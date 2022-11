“El diseño y la moda es probar cosas nuevas, experimentar, abrir la mente, dar vueltas a la ideas y aprender”

Cody Chris, diseñador y creador de su firma, es un destacado y consolidado diseñador en Estados Unidos a pesar de su juventud y es el claro exponente y representante de cómo la magia de la intuición se plasma en imagen (www.codychris.com)

Un diseñador que trabaja con la máxima calidad y que busca convertir a las personas de carne y hueso en verdaderas “superestrellas” que brillen allá donde se encuentren y rivalicen con las verdaderas estrellas del momento actual. Se ha consolidado en pasarelas referentes en Estados Unidos y en el mundo, como puede ser en la Phoenix FashionWeek o en Nueva York, y que ha sido un destacado participante representando a su país en el certamen de Modavision (www.modavision.tv).

Tengo el honor que me conteste a las siguientes preguntas. Gracias de antemano… Espero que la disfrutéis….

1. ¿Cuándo y por qué empezaste a diseñar? Fui a la Universidad Estatal de Arizona para realizar estudios interdisciplinarios tanto en negocios como en diseño con un enfoque en la moda. Cambié mi especialidad en la universidad varias veces y me encontré en la escuela de moda. ¡Desde mi primera costura me ha encantado y me he quedado con la habilidad desde entonces! Recuerdo claramente a mi profesor de moda diciéndome que si esto es algo que realmente quieres hacer, ¡tienes que ser bueno en todo! Escribí un libro sobre cómo convertirme en un diseñador emergente. Después de eso, comencé a colaborar con un fabricante local y me formé en la producción de patrones. Luego me publicaron en varias revistas de Conde Nast y me uní al Bootcamp de Phoenix Fashion Week para lanzar nuestra primera colección de marca en 2018. A partir de ahí, obtuve un fuerte apoyo local y comencé a trabajar con pequeñas empresas increíbles como Indi The Fashion Stylist. ¡Hicimos sesiones de fotos en el conservatorio de mariposas más grande y con un elefante en el zoológico! ¡Luego hicimos nuestra primera NYFW y hemos estado viajando de costa a costa desde entonces!



2. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como diseñador? ¡Colaborando con otros diseñadores, fotógrafos, estilistas, maquilladores, músicos y todo tipo de personas creativas! Es como un pulpo con muchos tentáculos y tener algo que hacer todo el tiempo mantiene mi interés. En mi experiencia, me di cuenta de que todo está conectado y obtuve mucho apoyo en el proceso. ¡Las superestrellas con las que trabajamos son superestrellas reales y es increíble verlas brillar! Son fuertes y les encanta soltarse para ver qué pasa.

3. ¿Tres referencias del área de diseño? Autenticidad de marca, apertura y descubrimiento

4. ¿Qué harías en tu día ideal? Participar en un desfile de moda al que todos mis amigos puedan unirse sin esfuerzo y tener tiempo para disfrutar del espectáculo. ¡Que todo se agote y camine hasta la playa para hacer una parrillada!

5. ¿Qué nunca harías en un trabajo de diseño? Totalmente expuesta, la ropa está destinada a cubrir el cuerpo. La expresión de buen gusto está bien siempre y cuando se haga con integridad.

6. ¿Dónde irías a vivir y trabajar como diseñador? En algún lugar el clima es agradable y tiene el mayor impacto posible en la moda como Nueva York.

7. ¿Qué libro, película y canción han marcado tu vida? Libro: The Dynamics of Fashion - 4th Edition Película: Avatar Canción: QuiQu'aVu Coco

8. ¿Qué crees que es fundamental a la hora de diseñar? Tú. Como diseñador, hacemos la ropa, ¡pero también es la persona que usa la ropa quien la hace!

9.¿Se nace creativo o se hace? Nacido uno, creo que todos somos creativos desde el nacimiento. Creo que como adultos estamos hechos. He aprendido a ser creativo y muchas veces hay una solución simple.

10. ¿Una web que te inspira a la hora de crear? WGSN tiene una gran cantidad de datos recopilados que usamos para desarrollar cada nueva colección. Sin embargo, me encanta el streetstyle más como lo que lleva la gente del público en los espectáculos.

11. Una herramienta imprescindible a la hora de abordar un proyecto ¿diseño? ¡Los tableros Visions siempre son efectivos!