Día Internacional de la Mujer La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los “derechos humanos” más extendidas y devastadoras del mundo actual Conchi Basilio

viernes, 25 de noviembre de 2022, 10:10 h (CET) El día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer se celebra el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países con el fin de su erradicación.

En 1910 la líder alemán Clara Zetklin, presentó la idea de conmemorar un “Dia Internacional de la Mujer”, esto se dio en el marco de la Conferencia Internacional de Mujeres luchando por sus derechos y la instauración del sufragio universal en Dinamarca.

La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, fue emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer, “todo acto de violencia que tenga o pueda tener, como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”, así también como las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública, como en la privada, como por ejemplo, en la casa, en el trabajo, en un espacio publico e incluso en las redes sociales.

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los “ derechos humanos” más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual; pero son más vulnerables, las mujeres mayores, las lesbianas, bisexuales etc., las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, las que tienen distintas discapacidades y aquellas en crisis humanitarias. Existen diversos tipos de violencia:

La violencia física es la forma más evidente de violencia o abuso, que puede ocasionar daños y riesgo de vida, aunque no siempre deja huellas visibles, en algunas ocasiones, como arrastrarla por los pelos etc.

es la forma más evidente de violencia o abuso, que puede ocasionar daños y riesgo de vida, aunque no siempre deja huellas visibles, en algunas ocasiones, como arrastrarla por los pelos etc. La violencia psicológica, que es una de las formas de violencia más difíciles de detectar y que puede ocasionar daños a nivel psicológico o emocional. Puede comenzar como algo sutil, se prolonga a lo largo del tiempo, del mismo modo que se va agravando, resultando una fuerte agresión psicológica.

que es una de las formas de violencia más difíciles de detectar y que puede ocasionar daños a nivel psicológico o emocional. Puede comenzar como algo sutil, se prolonga a lo largo del tiempo, del mismo modo que se va agravando, resultando una fuerte agresión psicológica. La violencia sexual se manifiesta desde comentarios e insinuaciones no deseadas, hasta los actos agresivos mediante el uso de la fuerza.

se manifiesta desde comentarios e insinuaciones no deseadas, hasta los actos agresivos mediante el uso de la fuerza. Violencia económica y patrimonial , es una de las formas de violencia que afecta a los bienes de la propia víctima, controlando, engañando o incluso amenazando su integridad.

, es una de las formas de violencia que afecta a los bienes de la propia víctima, controlando, engañando o incluso amenazando su integridad. Violencia vicaria, lo último para rematar a la mujer, que consiste en “utilizar a los hijos para dañar a sus madres”, hasta el límite de matarlos.

Los tipos de violencia se pueden manifestar de diversos modos, como la domestica o familiar, tratando de ejercer poder sobre la víctima, pareja o familia.

Institucional, se refiere a cualquier uso indebido del poder o la fuerza, por parte de funcionarios públicos o privados que están sujetos a la orden del gobierno, que pueden violar los derechos humanos.

Laboral que se refiere a toda acción ejercida en el ámbito de trabajo, que manifiesta abuso de poder por parte de algún superior, afectando la dignidad e integridad física del empleado, mediante amenazas, intimidación, maltratos, menosprecio, insultos, acoso, entre otros muchos y que puede ser una forma de agresión sistemática y reiterada.

La agresión y la violencia son conceptos diferentes. La agresión es un rasgo biológico del propio ser humano, pero la violencia es producto del aprendizaje, por ello se debe de dar una concienciación y educación desde muy temprana edad, haciendo entender muy bien la igualdad y respeto hacia la mujer, ya que las causas de la violencia hacia la mujer siempre tienen raíces sociales y parten de la desigualdad entre hombres y mujeres y se siguen manteniendo por culpa de los estereotipos y los roles de género, que siempre se califica a la mujer por debajo del hombre, en casi todos los aspectos de la vida, cuando está muy demostrado que es todo lo contrario en muchas ocasiones. Normalmente los agresores suelen tener problemas de inseguridad, baja autoestima, etc.

Por todo ello es muy importante que toda mujer que sufra cualquier acto de violencia, tiene que tener presente “ que nadie es más que nadie ”, que no tiene que soportar ninguna discriminación y mucho menos maltrato de ninguna clase. Que no debe esperar a que vaya a peor, porque nunca va a cambiar, al contrario. Que debe de denunciar en todo momento, sin miedo a nada , porque puede ser irreversible y ser una víctima más.

Lo más importante, que siempre hay que tener presente que todo tiene remedio menos la muerte.

